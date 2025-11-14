Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ
GĐXH - Nhìn phim CT ngực, sự thật khiến gia đình “giật mình”: Một chiếc răng nằm gọn trong phế quản bệnh nhân.
Một trường hợp hi hữu nhưng vô cùng nguy hiểm vừa được các bác sĩ BVĐK Hùng Vương phát hiện, đó là bệnh nhi 8 tuổi, vào viện trong tình trạng ho kéo dài gần 1 tháng, 5 ngày gần đây trẻ mệt nhiều, ho đờm, ăn uống kém.
Thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cho thấy bé bị viêm phổi nặng, cần nhập viện điều trị và kiểm tra chuyên sâu.
Kết quả chụp CT ngực ghi nhận dị vật có hình dạng giống răng nằm ở phế quản phải.
Bé được chỉ định nội soi phế quản để gắp dị vật. Dị vật gây bít tắc hoàn toàn khẩu kính phế quản trung gian, khiến niêm mạc phế quản xung huyết, phù nề – lý giải vì sao bé ho kéo dài, mệt mỏi và viêm phổi tái diễn. Sau khi lấy ra, dị vật được xác định chính xác là một chiếc răng.
Người thân của bé cho biết, khoảng 1 tháng trước, bé được đưa đi nhổ răng tại một phòng khám tư gần nhà. Trong quá trình nhổ, chiếc răng rơi vào khoang miệng, bé vô tình nuốt và có cơn ho mạnh. Tuy nhiên, người thực hiện nhổ răng đã trấn an rằng "không sao, có thể về được".
Sau đó, bé bắt đầu ho dai dẳng, càng ngày càng mệt, ăn uống giảm… đến khi nhập viện mới phát hiện dị vật nằm trong đường thở.
Tuyệt đối không chủ quan với dị vật đường thở
Đây là một trong nhiều trường hợp dị vật đường thở bị dẫn đến viêm phổi kéo dài, tắc nghẽn phế quản, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.
Nếu trẻ có biểu hiện: Ho sặc mạnh đột ngột, khò khè kéo dài, ho kéo dài nhiều tuần, mệt mỏi, ăn uống kém... hãy đưa trẻ đến các cơ sở uy tín để kiểm tra chuyên khoa ngay.
Tuyệt đối không tin vào lời trấn an nếu không có kiểm chứng chuyên môn. Vì một chiếc răng nhỏ nhưng có thể gây hậu quả lớn nếu lọt vào đường thở.
