Tưởng con sốt phát ban, bà mẹ tá hỏa khi bác sĩ kết luận tay chân miệng
Một bà mẹ trẻ không khỏi bất ngờ khi con trai 2 tuổi được chẩn đoán mắc tay chân miệng dù đang giữa mùa đông, thời điểm nhiều người vẫn nghĩ bệnh đã “qua mùa”.
Đang trong giờ làm việc, chị Thúy Hằng (xã Gia Lâm, Hà Nội) nhận cuộc gọi gấp từ cô giáo mầm non, đề nghị tới đón con trai 2 tuổi vì nghi ngờ bé mắc tay chân miệng. Ít phút sau, chị đưa con tới bệnh viện, nơi bác sĩ xác nhận bé mắc bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ.
Chị Hằng cho biết, tối hôm trước con trai chỉ sốt nhẹ, quấy khóc, bỏ ăn và nổi vài nốt ban nhỏ. Nghĩ con bị sốt phát ban thông thường, chị cho uống thuốc hạ sốt rồi vẫn đưa bé tới lớp sáng hôm sau. “ Tôi không nghĩ giữa mùa đông mà con lại mắc tay chân miệng nên khá chủ quan ”, chị nói.
Theo BSCKII Phạm Mạnh Thân, Bệnh viện An Việt (Hà Nội) bệnh tay chân miệng thường được nhắc tới nhiều vào thời điểm giao mùa xuân – hè, song thực tế bệnh có thể xuất hiện quanh năm, kể cả mùa đông. Việc phụ huynh mặc định đây không phải “mùa dịch” khiến nhiều ca bệnh bị phát hiện muộn, làm tăng nguy cơ lây lan trong trường học.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là nhóm tuổi mầm non. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ nước bọt, dịch bọng nước hoặc phân của trẻ nhiễm bệnh. Môi trường sinh hoạt tập thể như nhà trẻ, mẫu giáo, khu vui chơi đông trẻ là điều kiện thuận lợi để bệnh lan nhanh và hình thành ổ dịch.
Triệu chứng ban đầu của bệnh thường khá nhẹ và dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác. Trẻ có thể sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, đau họng, sau đó xuất hiện các nốt hồng ban nhỏ vài mm. Những nốt này dần chuyển thành bọng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, bàn chân, ngón tay, miệng, mông, đôi khi ở khuỷu tay. Ban thường có màu xám sẫm ở giữa, không ngứa, không đau nên dễ bị bỏ qua.
Phần lớn trẻ nếu được theo dõi và chăm sóc đúng cách có thể tự khỏi sau 3–5 ngày. Tuy nhiên, theo BS Thân, tay chân miệng không phải bệnh lành tính tuyệt đối. Một tỷ lệ nhỏ trẻ có thể diễn biến nặng với các biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm não – màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, suy tim, trụy mạch, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị chủ yếu là hạ sốt, giảm đau, chăm sóc triệu chứng và theo dõi sát để phát hiện sớm dấu hiệu biến chứng. Phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác khi trẻ có các biểu hiện như sốt cao trên 39 độ C, thở nhanh, khó thở, mệt lả, nôn nhiều, đi loạng choạng, da tái, nổi vân tím, co giật hoặc rối loạn ý thức.
“ Ngay khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, gia đình cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà ”, bác sĩ Thân khuyến cáo, đồng thời nhấn mạnh việc giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và phát hiện sớm ca bệnh trong trường học là yếu tố then chốt để hạn chế lây lan tay chân miệng, kể cả trong mùa đông.
