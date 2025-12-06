Cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, bé 14 tuổi bị đột qụy não giữa lớp học
Đột quỵ não đang âm thầm tấn công trẻ nhỏ với triệu chứng mơ hồ khiến nhiều gia đình bỏ lỡ thời gian "vàng" cấp cứu.
Bé trai sinh năm 2017 ở Hà Nội, bất ngờ gục xuống bàn khi đang học, yếu nửa người trái. Thầy cô lập tức báo cho gia đình đưa bé đi cấp cứu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu ghi nhận nhồi máu não do bóc tách động mạch não giữa – tình trạng hiếm gặp ở trẻ. Trẻ được can thiệp nong bóng, đặt stent tái thông mạch và may mắn phục hồi gần như hoàn toàn.
Một trường hợp khác sinh năm 2011, quê Ninh Bình từng trải qua 10 ngày đau đầu liên tục, thậm chí ngất xỉu tại trạm y tế xã. Gia đình nghĩ con cảm cúm thông thường nhưng vẫn đưa đi kiểm tra để yên tâm. Kết quả cho thấy trẻ bị chảy máu não nhỏ do vỡ dị dạng thông động - tĩnh mạch vùng thái dương phải. Sau khi can thiệp nút dị dạng và túi giả phình, trẻ hồi phục hoàn toàn.
Theo các bác sĩ, can thiệp mạch ở trẻ khó hơn nhiều so với người lớn do mạch máu nhỏ, dễ tổn thương và thao tác phải chính xác tuyệt đối. Hiện Viện Thần kinh, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đang điều trị bốn bệnh nhi từ 8 đến 16 tuổi, phản ánh xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại.
TS.BS Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Thần kinh, cho hay đột quỵ ở trẻ vẫn hiếm nhưng tỷ lệ người bệnh dưới 45 tuổi tăng rõ rệt. Riêng năm 2025, 10-15% bệnh nhân của Khoa Đột quỵ não là người trẻ. Ở trẻ em, nhồi máu não thường do bóc tách động mạch - chiếm khoảng 30-50% - xảy ra khi trẻ vận động mạnh, va chạm, xoay cổ đột ngột hoặc do viêm mạch.
Với đột quỵ, thời gian luôn là yếu tố quyết định. Thuốc tiêu sợi huyết hiệu quả nhất trong 3-4,5 giờ đầu, còn lấy huyết khối cơ học thường thực hiện trong 6 giờ. Tuy vậy, bác sĩ nhấn mạnh phụ huynh không nên chờ đợi hay tự đánh giá mức độ để trì hoãn đưa trẻ đến viện. Mỗi phút trôi qua, tế bào não đều bị tổn thương không hồi phục.
Đột quỵ trẻ em dễ bị bỏ sót vì trẻ khó mô tả triệu chứng và biểu hiện thường không điển hình. Các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ, co giật, gục xuống bất ngờ…dù thoáng qua vẫn cần theo dõi sát. Nhiều gia đình chủ quan, nghĩ con mệt hay cảm nhẹ, dẫn tới bỏ lỡ thời gian "vàng" cứu chữa.
Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Khoa Can thiệp mạch thần kinh, cho biết hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối đột quỵ ở trẻ vì nguyên nhân thường không rõ ràng. Điều quan trọng nhất vẫn là nhận biết sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường.
“ Đột quỵ có thể xảy ra ở mọi độ tuổi. Sự cảnh giác của phụ huynh và thầy cô quyết định cơ hội sống còn của trẻ ”, bác sĩ nói.
Ban đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.
GĐXH - Gan nhiễm mỡ khi mang thai là một biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chuyên gia (35 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị các bệnh lý truyền nhiễm, gan và chuyển hoá - Bệnh viện Quân y 103) để phân tích nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt an toàn cho bà bầu mắc gan nhiễm mỡ.
GĐXH - Việc cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ uống nhầm dầu đèn thắp hương khiến bé hít sặc dầu vào phổi, dẫn đến tình trạng nặng hơn.
GĐXH - Nhìn phim CT ngực, sự thật khiến gia đình “giật mình”: Một chiếc răng nằm gọn trong phế quản bệnh nhân.
GĐXH - Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae – một dạng viêm phổi không điển hình thường gặp ở trẻ nhỏ.
GĐXH - Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi mà con mình lại còi hơn, ăn ít hơn, mẹ nào chẳng chạnh lòng. Nhưng ít ai biết rằng, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi ảnh hưởng không chỉ đến cân nặng, chiều cao mà còn cả trí tuệ sau này.
GĐXH - Trẻ em nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và phát triển bình thường nếu được chăm sóc đúng cách tại nhà. Từ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ tâm lý – mọi bước chăm sóc đều góp phần nâng đỡ thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia y tế giúp cha mẹ đồng hành cùng con an toàn và hiệu quả.
GĐXH - Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A có biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất 41°C. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng đáp ứng chậm.
GĐXH - Bé 7 tuổi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hơn 50% cơ thể sau tai nạn xe bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, khiến nồi nước sôi văng trúng người.
GĐXH - Các bác sĩ đã giải thoát an toàn cho ngón tay của bé, không để lại tổn thương nghiêm trọng.
