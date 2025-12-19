Nghịch dại, bé 5 tuổi ‘ôm’ ổ khóa nhập viện cấp cứu
GĐXH - Bệnh nhi nhập viện vì ngón tay kẹt cứng trong ổ khóa kim loại, buộc các bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp để giữ lại ngón tay cho trẻ.
Nghịch ngợm bị kẹt ngón cái tay trái vào ổ khóa tại nhà, bệnh nhi (5 tuổi) được gia đình đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình với tình trạng ngón cái tay trái dính vào ổ khóa.
Ngay lập tức, ê kíp mổ bao gồm BSCKII chỉnh hình nhi Đậu Thế Canh , BS Gây mê Bùi Thị Nguyên Ái, kỹ thuật viên gây mê (gây mê toàn thân cho bé ngủ) và các điều dưỡng dụng cụ phòng mổ đã phối hợp nhịp nhàng để tìm cách lấy ổ khóa ra khỏi ngón tay của bé.
Tại khoa Chỉnh hình Nhi, các bác sĩ xác định đây là ca tai nạn sinh hoạt hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nặng nếu xử trí chậm hoặc sai cách. Ê kíp các bác sĩ chỉnh hình nhi, bác sĩ gây mê đã nhanh chóng phối hợp xử trí.
Do ổ khóa ôm chặt ngón tay, gây đau nhiều và nguy cơ phù nề tăng dần, bệnh nhi được chỉ định gây mê để đảm bảo an toàn. Trong phòng mổ, các bác sĩ vừa đóng vai trò phẫu thuật viên, vừa phải "hóa thân" thành thợ sửa khóa, cẩn trọng tháo từng bộ phận kim loại để giải phóng ngón tay cho bé. Sau can thiệp, ngón cái bệnh nhi đã được giải cứu, trẻ may mắn không bị đứt gân, gãy xương, ngón tay được bảo tồn.
Bác sĩ cho biết, trẻ nhỏ vốn hiếu động, tò mò và thường thích khám phá các vật dụng xung quanh. Nếu không được giám sát chặt chẽ, những vật tưởng như vô hại trong gia đình như ổ khóa, khe cửa, bản lề, máy móc đơn giản… đều có thể trở thành mối nguy.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh, người trông trẻ và các cơ sở mầm non cần đặc biệt lưu ý kiểm tra môi trường sinh hoạt của trẻ, sửa chữa hoặc thay thế ổ khóa, bản lề hư hỏng, hướng dẫn trẻ không nghịch các vật dụng nguy hiểm, hạn chế tối đa các nguy cơ gây kẹt tay, dập nát hoặc đứt lìa chi.
