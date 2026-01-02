Áp lực mùa thi, nam sinh 15 tuổi hai lần nhập viện vì loét dạ dày

Loét dạ dày nặng vì ăn uống, sinh hoạt thất thường trong mùa thi

Đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, Thành, 15 tuổi, phải nhập viện cấp cứu vì đi ngoài phân đen kèm chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, tái phát chỉ sau vài tháng điều trị.

Trước đó, Thành thường xuyên bị đau bụng, mệt mỏi kéo dài. 5 tháng trước, em từng nhập viện do loét dạ dày tá tràng nặng, ổ loét sâu có kích thước 10x20mm. Kết quả xét nghiệm ghi nhận dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), nguy cơ cao xuất huyết và thủng bít tá tràng.

Sau 7 ngày truyền thuốc theo dõi, các triệu chứng bệnh thuyên giảm, tình trạng của Thành ổn định, ăn uống bình thường và được xuất viện. Bác sĩ tư vấn bệnh nhi cân chỉnh chế độ ăn và nghỉ ngơi khoa học, đúng giờ. Ưu tiên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh, tránh stress, căng thẳng.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn cuối học kỳ, áp lực thi cử khiến Thành sinh hoạt thất thường, ăn uống không đúng giờ, thiếu ngủ. Đặc biệt, căng thẳng kéo dài khiến em có xu hướng thích ăn những món ăn không lành mạnh, đồ chiên rán và cay nóng như xúc xích, tương ớt… tạo "gánh nặng" lên hệ tiêu hóa khiến bệnh nhanh chóng tái phát, gây xuất huyết tiêu hóa, loét dạ dày tá tràng.

Bác sĩ khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Đi ngoài phân đen, hoa mắt: Dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng

Trước nhập viện, em đi ngoài phân đen nhiều lần, kèm hoa mắt chóng mặt sau khi đi tiêu, da niêm xanh xao. Gia đình đưa em đi khám cấp cứu, kết quả nội soi tiêu hóa cho thấy Thành bị xuất huyết tiêu hóa và có ổ loét dạ dày tá tràng, kích thước 7 mm. BS.CKI Lâm Bội Hy, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định nhập viện theo dõi và điều trị tích cực.

Bác sĩ Hy cho biết, việc tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ hay có gia vị cay nóng dễ gây tổn thương niêm mạc mạch máu của dạ dày, hình thành các ổ loét. Đi ngoài phân đen là dấu hiệu của xuất huyết tiêu hóa, trong đó máu đã bị tiêu hóa bởi dịch vị dạ dày và vi khuẩn đường ruột.

Viêm loét dạ dày tá tràng kèm xuất huyết tiêu hóa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của trẻ như kém hấp thu dưỡng chất, thiếu máu, giảm khả năng tập trung và học tập ở trẻ em, cần can thiệp y tế kịp thời.

Viêm loét dạ dày: Nguy cơ tái phát do nhiều nguyên nhân

Thành được truyền máu, truyền dịch nuôi dưỡng và sử dụng Nexium – thuốc ức chế tiết axit dạ dày, giúp niêm mạc dạ dày phục hồi, ổ loét nhanh lành và cải thiện tình trạng thiếu máu. Nhờ phác đồ điều trị kịp thời cùng chế độ chăm sóc toàn diện, sau 4 ngày điều trị, tình trạng xuất huyết được kiểm soát hoàn toàn, các cơn đau bụng chấm dứt. Bệnh nhi ăn uống tốt trở lại và đủ điều kiện xuất viện, tiếp tục điều trị tại nhà theo chỉ định của bác sĩ.

Theo bác sĩ, loét dạ dày có nguy cơ tái phát do nhiều nguyên nhân như nhiễm vi khuẩn HP chưa được điều trị triệt để, stress kéo dài, ăn uống và sinh hoạt không khoa học. Vì vậy, bệnh nhi cần tuân thủ đúng phác đồ điều trị, tái khám đúng hẹn, đồng thời xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh để phòng ngừa biến chứng.

BS.CKI Lâm Bội Hy cho biết, áp lực học tập, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt thiếu khoa học là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các bệnh tiêu hóa học đường, đặc biệt ở nhóm tuổi trung học. Sức ép thi cử kéo dài khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, từ đó hình thành các thói quen xấu như ăn uống không đúng giờ, thiếu ngủ, ít vận động.

Cần làm gì để ngăn ngừa viêm loét dạ dày tái phát

Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ rất dễ mắc các bệnh lý dạ dày như trào ngược, viêm loét dạ dày, thậm chí xuất huyết tiêu hóa và suy dinh dưỡng. Ban đầu, bệnh thường chỉ biểu hiện bằng những cơn đau bụng thoáng qua trước hoặc sau ăn nên dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường, dẫn đến chậm trễ trong điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm đến áp lực học tập của trẻ, lắng nghe và hỗ trợ con xây dựng thời gian biểu hợp lý. Đồng thời, nên tạo thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm nhai kỹ, hạn chế thức ăn chiên rán, cay nóng, tăng cường rau xanh, trái cây và khuyến khích trẻ vận động, nghỉ ngơi hợp lý để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa.