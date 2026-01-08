Bé trai 3,7kg chào đời an toàn sau ca mổ cấp cứu 'nghẹt thở' của các bác sĩ Bệnh viện 19-8

Vừa qua, Khoa Ngoại sản và Kế hoạch hoá gia đình - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã tiếp nhận sản phụ V.M.T (sinh năm 1995) mang thai lần 2 ở tuần thứ 39, có tiền sử mổ lấy thai nhi cũ. Sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng hạ vị từng cơn tăng dần, kèm ra máu âm đạo đỏ tươi.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp kết quả siêu âm cấp cứu, các bác sĩ đã xã định đây là trường hợp rau tiền đạo trung tâm đang chảy máu. Đây là một trong những thể nặng nhất của rau tiền đạo, đòi hỏi sự can thiệp khẩn trương của các bác sĩ và yêu cầu tính chính xác cao.

Nhận diện nguy cơ từ rau tiền đạo

Rau tiền đạo (Placenta previa) là tình trạng nhau thai bám bất thường ở đoạn dưới tử cung, che một phần hoặc toàn bộ lỗ cổ tử cung. Khi tử cung lớn lên trong thai kỳ, vị trí bánh rau này có thể gây chảy máu âm đạo dữ dội, đặc biệt là trong 3 tháng cuối, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Hình ảnh mô phỏng các vị trí rau bám bất thường: Rau bám thấp, rau tiền đạo, bám mép,....

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, BS CKII.Phùng Văn Huệ - Trưởng khoa Ngoại sản và Kế hoạch hoá gia đình - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, ngay khi tiếp nhận sản phụ V.M.T, các bác sĩ trong ca trực đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục hành chính và chuẩn bị đầy đủ phương tiện hiện đại.

Nhờ sự phối hợp hài hoà với khoa Gây mê - Hồi sức, các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy lấy thai nhanh chóng. Một bé trai 3,7kg đã được chào đời khoẻ mạnh, hồng hào trong niềm hạnh phúc của gia đình và niềm vui của đội ngũ y bác sĩ.

"Thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật xuất hiện sau khi lấy rau: Tử cung của sản phụ co kém kèm tình trạng chảy máu diện rau bám. Đối diện với nguy cơ băng huyết, mục tiêu cao nhất là bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân"- Bác sĩ Huệ chia sẻ.

Các bác sĩ tập trung thực hiện ca phẫu thuật mổ lấy thai và khâu cầm máu bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Với nỗ lực chuyên môn vững vàng, các bác sĩ khoa Ngoại sản và Kế hoạch hoá gia đình đã phối hợp với khoa Gây mê - Hồi sức kiểm soát hoàn toàn tình trạng xuất huyết, bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ. Sau thời gian chăm sóc hậu phẫu chu đáo, cả mẹ và bé đều đã ổn định sức khoẻ.

Những nụ cười rạng rỡ phía sau lớp khẩu trang của ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện 19-8 khi giúp sản phụ vượt qua ca tai biến rau tiền đạo trung tâm nguy hiểm, đón bé trai 3,7kg chào đời an toàn.

Khuyến cáo chuyên môn từ chuyên gia

Đánh giá về ca bệnh này, BS.Phùng Văn Huệ cũng cho biết, rau tiền đạo là một trong những tình huống sản khoa phức tạp và nguy hiểm nhất. Bệnh có thể gây băng huyết dẫn đến phải cắt tử cung, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được can thiệp đúng kỹ thuật.

Qua trường hợp này, bác sĩ Huệ nhấn mạnh: "Các sản phụ hãy khám thai định kỳ theo lịch hẹn để sớm phát hiện các bất thường về bánh rau và vị trí nhau bám. Đặc biệt, cần đến ngay bệnh viện khi có dấu hiệu ra máu âm đạo bất thường trong thai kỳ".

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ cứu sống người bệnh mà còn khẳng định trình độ chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ khoa Ngoại sản nói riêng và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa phòng tại Bệnh viện 19-8 nói chung. Đây tiếp tục là địa chỉ y tế tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ.