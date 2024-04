Câu cá giữa đêm, người đàn ông bị đuối nước thương tâm

Sáng 15/4, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa trục vớt thi thể một người đàn ông tại hồ nước thuộc địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).



Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, anh N.T.H. (SN 1987, trú tại khối 14, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) dùng thuyền ra khu vực hồ thuộc xóm 6, xã Hưng Đạo để câu cá. Trong quá trình thả mồi, thuyền bị lật khiến anh H. đuối nước.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm.

Đến 6h50 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể anh H. cách bờ khoảng 3m.

