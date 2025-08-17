Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt với clip hiến tóc hút triệu lượt xem
Xuất hiện trong một video chưa đầy 2 phút ghi lại khoảnh khắc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, một nữ chiến sĩ gây sốt, thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội bởi gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng.
"Hành động hiến tóc của em thật đẹp! Một cô chiến sĩ xinh đẹp và tốt bụng"; "Mái tóc của em đẹp quá. Chắc chắn em đã rất chăm sóc và giữ gìn"; "Hành động ý nghĩa"... cư dân mạng bình luận.
Theo tìm hiểu, nữ chiến sĩ xuất hiện trong video là Trần Phan Thu Hương (sinh năm 2005), quê ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1. Hương đang tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cô gái 20 tuổi thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm.
Cách đây ít ngày, Hương đăng kí hiến tóc dành tặng cho các bệnh nhân ung thư tại một chương trình do Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 phối hợp thực hiện cùng một salon tóc. "Mình rất bất ngờ khi video hiến tóc được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều sự quan tâm từ mọi người", Hương cho biết.
Hương chia sẻ, đây là lần thứ 2 cô tham gia hiến tóc. Năm lớp 11, Hương cùng nhiều bạn bè tại lớp chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã tham gia hiến tóc, hưởng ứng lời kêu gọi của cô giáo chủ nhiệm, giáo viên môn Lịch sử của trường - cô Minh Hải.
“Cô đã trực tiếp cắt tóc cho chúng mình và gửi về Văn phòng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam. Cô đã truyền cảm hứng cho mình về tinh thần chia sẻ, yêu thương", Hương tâm sự.
Nữ học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 thấy rằng, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đồng cảm, gắn kết cộng đồng. Do đó khi chia tay mái tóc dài, cô gái rất vui và hạnh phúc.
Những ngày này, Hương và đồng đội đang tập trung cao độ để chuẩn bị diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nữ chiễn sĩ rèn luyện thể lực và sức khỏe, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
Hương cho biết, cô đã tham gia luyện tập cho sự kiện này từ tháng 5/2025. Hàng ngày các chiến sĩ thức dậy từ 5h, ra thao trường tập luyện từ 6h-10h30 và 14h30-18h30. "Chương trình huấn luyện diễn ra vào khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến 37-38 độ C, và khối của mình mang bộ trang phục nặng gần 12kg nên rất vất vả.
Mình phải mất thời gian dài để thích nghi. Tuy nhiên, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi được tham gia vào sự kiện đặc biệt của đất nước", Hương cho biết. Cô tiết lộ thêm, bộ trang phục của các chiến sĩ trong khối Cảnh sát đặc nhiệm gồm súng tiểu liên MP5A3 gắn giảm thanh, giáp chống đạn, đai lưng có đàm, túi y tế và mũ.
Năm 2024, Hương cũng từng tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Thu Hương chia sẻ, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống công an nên từ nhỏ đã ước mơ trở thành nữ chiến sĩ Công an Nhân dân. Thời gian rảnh, Hương thích đọc sách, đi du lịch, trải nghiệm ẩm thực.
"Cách đây không lâu, mình và các chiến sĩ được tham dự chương trình V-Concert Rạng rỡ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mình đến một chương trình quy mô lớn như vậy. Tại đây, bên cạnh màn trình diễn mãn nhãn của các nghệ sĩ, mình và các bạn rất xúc động khi chương trình dành một phần để tri ân, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành sự kiện A80. Đây là món quà tinh thần to lớn động viên tinh thần các chiến sĩ như mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Hương bày tỏ.
