BTV Thời sự Phương Nam: Tôi khá sốc về 'cuộc sống' ca đêm ở VTV

MC-BTV Thời sự Đinh Phương Nam là gương mặt quen thuộc qua các chương trình Bản tin cuối ngày (23h) và Chào buổi sáng (5h30-7h).

Cuộc sống "nghịch" đồng hồ sinh học

- Chi tiết làm ca đêm từ 17h hôm trước đến 5h30 sáng hôm sau của anh khiến khán giả tò mò. Vậy làm thế nào để anh giữ được sự tỉnh táo, tập trung và năng lượng tích cực trên sóng sau 12 tiếng làm việc liên tục?

Cái gì làm mãi cũng thành quen nhưng đúng là khi mới về ban Thời sự, tôi khá sốc với ca làm việc này. 17h chúng tôi bắt đầu "guồng quay", tìm tin tức, đọc, biên tập, họp để thống nhất vỏ bản tin, cách thể hiện và kịch bản. 20h, tranh thủ ăn tối xong, tôi sẽ hoàn thiện các phần lời dẫn, kết nối. 22h tôi tiếp tục biên tập cho Bản tin cuối ngày (23h) và sau đó lên sóng.

Thường đêm tôi sẽ ngủ lại cơ quan cho tiện, 4h30 sáng hôm sau thức dậy, trang điểm, rà lại kịch bản, cập nhật tin đêm và sau đó dẫn Chào buổi sáng (5h30-7h). Tôi sẽ cố gắng ngủ sâu, hạn chế dùng điện thoại để sáng dậy sớm có nhiều năng lượng hơn, quan trọng là hiểu về những gì mình đang làm và tự ghi nhận chính mình.

- Với áp lực và khối lượng công việc lớn ở Ban Thời sự VTV, điều gì giúp anh vượt qua những lúc căng thẳng nhất trong nghề?

Tôi nghĩ là nhịp độ. Dù căng thẳng, áp lực hay yêu cầu xử lý gấp gáp đến đâu cũng cần phải giữ nhịp để quyết định thật sáng suốt và tỉnh táo. Ví dụ, hít một hơi thật sâu, chậm lại một nhịp sẽ giúp chúng ta hạn chế tối đa sai lầm. Và đặc biệt, công việc càng áp lực, càng căng thẳng càng phải bình tĩnh, không nên để cảm xúc mạnh có cơ hội bộc phát.

MC-BTV Đinh Phương Nam.

- Dẫn "Bản tin cuối ngày" lúc 23h và "Chào buổi sáng" ngay sáng sớm trong cùng một ca làm việc - 2 khung giờ với tâm trạng khán giả hoàn toàn khác biệt. Anh chuẩn bị tinh thần và năng lượng như thế nào để chuyển đổi giữa hai "sắc thái" này?

Tôi nghĩ nếu xếp 2 chương trình liền nhau tôi cũng có thể thay đổi "sắc thái" được ngay, điều này không khó với một MC chuyên nghiệp. Quan trọng nhất là sự chú tâm, MC tìm hiểu về thứ mình đang làm, đặt vị trí vào khán giả đang xem.

Ví dụ, tin tức sẽ cần tốc độ dẫn, nhấn nhả hoàn toàn khác, mỗi thể loại tin lại có một cách diễn đạt khác nhau, khi thì dồn dập khi ngắt quãng có chủ đích… Nói chung, tiếp xúc lâu với tin tức, MC sẽ có cái "cảm thụ" để biết nên thay đổi sắc thái ra sao cho hấp dẫn. Còn năng lượng, với tôi, tự khắc khi lên sóng sẽ có.

- Để ngày càng chuyên nghiệp và chuyên sâu về nghề báo như mục tiêu anh hướng tới, những kỹ năng và kiến thức nào anh cho là thiết yếu nhất mà BTV-MC Thời sự cần không ngừng trau dồi trong bối cảnh truyền thông hiện nay?

Tôi nghĩ cần phải duy trì sự "tò mò", tư duy phản biện và biết cách hệ thống hóa các vấn đề. Hiện nay, AI đã hỗ trợ rất tốt cho những người làm nội dung nên chúng ta cũng cần tự nâng cấp mình. Một BTV-MC chuyên nghiệp cũng cần phải biết nghi ngờ những thông tin mình được tiếp nhận, phải có tư duy độc lập và không ngừng đổi mới.

Những giấc ngủ ngắn 15-30 phút, tranh thủ tập gym

- Với lịch làm việc qua đêm và ngược với đồng hồ sinh học tự nhiên, anh đã xây dựng thói quen sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe như thế nào?

Hiện tại, nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy thiếu ngủ. Tôi cũng đã quen hơn với những giấc ngủ ngắn (15-30 phút) nhưng sâu và có thể tái tạo năng lượng. Cũng may tôi là người vốn ưa vận động nên cứ có thời gian là tôi tranh thủ tập gym, pickleball… Rất tiện khi ở cơ quan có luôn phòng tập và sân chơi. Còn nếu có nhiều thời gian hơn, chắc chắn tôi sẽ ra sân golf, đó là cách tái tạo năng lượng tuyệt vời.

BTV Đinh Phương Nam trên sân pickleball và bóng đá.

- Làm việc ca đêm thường khiến người ta cảm thấy "lạc nhịp" với cuộc sống xã hội bình thường. Anh cân bằng giữa công việc và các mối quan hệ cá nhân, gia đình, bạn bè ra sao khi họ hoạt động vào ban ngày còn anh làm việc thường về đêm?

Cũng có nhiều thay đổi nhưng để nói "lạc nhịp" có lẽ không hẳn, 1 tuần tôi thường làm ca đêm khoảng 3-4 buổi. Người thân và bạn bè đúng là thời gian đầu thấy lạ và hơi sốt ruột nhưng dần cũng quen. Dù vất vả nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ nên phải cống hiến và cố gắng nhiều hơn và trong những giai đoạn nhất định, mình phải hy sinh một vài sở thích, thói quen.

- Ngoài thể thao, anh có những hoạt động vui chơi, giải trí hoặc sở thích đặc biệt nào giúp "xả" stress sau những ca làm việc căng thẳng?

Thời điểm này, có thời gian để vui chơi, giải trí đã là xả stress rồi! Ngoài ra, tôi rất thích kiếm tiền, đặc biệt từ việc đầu tư, kiếm được tiền và chiến thắng chính là cách khơi thông stress tốt nhất.

Chuyện chưa kể sau gần 10 năm ở VTV

- Điều gì đã dẫn anh đến với nghề BTV-MC Thời sự - một trong những vị trí đòi hỏi khắt khe nhất trong ngành truyền hình? Sau nhiều năm làm việc, đam mê ban đầu của anh có thay đổi gì?

Đam mê quả là khó định nghĩa, cũng như nghề này đôi khi cần "duyên" nữa nên nói rằng định hướng từ ban đầu thì không hẳn. Trước đây, tôi cũng học một ngành khác và giờ đang làm trong một lĩnh vực khác hoàn toàn.

Hiện tôi đã gắn bó với công việc MC và bước chân vào VTV được gần 10 năm. Nhiều lúc tôi nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cả tương lai công việc nhưng có một thứ gì đó khiến tôi chưa từ bỏ được, dù đây là một công việc vất vả và đòi hỏi đầy khắt khe.

- Trong những tin tức anh dẫn hàng đêm, có cả tin vui lẫn tin buồn, cả hy vọng lẫn đau thương. Câu chuyện nào từng chạm đến trái tim anh và để lại những chiêm nghiệm gì về cuộc sống?

Tôi đặc biệt ấn tượng với những tin tức, câu chuyện truyền cảm hứng hay sự cố gắng vươn lên trong nghịch cảnh. Gần nhất có lẽ là câu chuyện về Trưởng bản Mùa A Thi với cuộc di tản nhanh chóng giúp 90 người dân thoát cơn lũ dữ. Để đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác trong thời khắc sinh tử như vậy là một kỳ tích. Điển hình cho một "leader" thực thụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phương Nam gắn bó với công việc MC và bước chân vào VTV được gần 10 năm

- Với công việc đòi hỏi sự hy sinh về thời gian và sức khỏe anh cần một người đồng hành như thế nào để hiểu và san sẻ? Tình yêu có vai trò gì trong việc giúp anh duy trì ngọn lửa nhiệt huyết với nghề?

Tôi nghĩ chấp nhận đồng hành là đủ rồi, không nhất thiết điều gì cũng cần chia sẻ. Đặc biệt đàn ông nên có những "khoảng trời riêng" - nơi không có bạn bè, gia đình, tình yêu đôi lứa… có thể sẽ cảm thấy cô độc một chút nhưng đó là cách để đối thoại với chính mình và trưởng thành hơn.

Tôi không phủ nhận vai trò của tình yêu đôi lứa với công việc, sự nghiệp nói chung vì về cơ bản nó sẽ giúp chúng ta có thêm động lực, mong muốn duy nhất có lẽ là một người biết lắng nghe những lúc cần thiết.

- Điều gì là quan trọng nhất với Đinh Phương Nam ở thời điểm hiện tại?

Quan trọng nhất với tôi là sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều đó giúp tôi luôn tỉnh táo, quyết định chính xác và điềm tĩnh. Sẵn sàng trải nghiệm, học hỏi, hoàn thiện bản thân với trái tim rộng mở, đó là triết lý sống của tôi. Khi nhìn nhận được thiếu sót tôi nghĩ mình đã thành công một nửa trong quá trình hoàn thiện nó.

- 5 hoặc 10 năm nữa, Đinh Phương Nam mong muốn trở thành phiên bản nào của chính mình? Anh có những tham vọng nghề nghiệp nào ngoài công việc BTV Thời sự?

5-10 năm nữa, có lẽ tôi sẽ có đầy đủ những thứ mà hiện tại mình đang mong muốn, từ vị thế, tài chính, công việc… nhưng lúc đó chắc hẳn tôi lại phát sinh thêm những mong muốn chinh phục những thử thách mới. Vậy nên cứ trải nghiệm miễn sao trọn vẹn với từng giai đoạn, kể cả khó khăn hay thuận lợi…

BTV Thời sự là một công việc, nó không phải đích đến, hiện tại tôi làm vì thấy phù hợp nhưng 5-10 năm nữa là một quãng thời gian dài thật khó nói trước.