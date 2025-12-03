3 nghệ sĩ quê Lạng Sơn: Người là MC cả nước biết, người hạnh phúc bên đại gia
MC Thảo Vân, người đẹp Đàm Thu Trang và diễn viên Bình Minh là 3 nghệ sĩ nổi tiếng quê Lạng Sơn. Thảo Vân gắn bó truyền hình 30 năm, Đàm Thu Trang hạnh phúc bên Cường Đô La, Bình Minh thành công với gia đình viên mãn.
MC Thảo Vân - Gương mặt truyền hình gắn bó hơn 30 năm
Sinh năm 1970 tại Lạng Sơn, MC Thảo Vân (tên thật Nguyễn Thị Thảo) lớn lên trong gia đình có 8 anh chị em. Với giọng nói ấm áp, nụ cười rạng rỡ, cô trở thành một trong những MC quen thuộc ở nhiều chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó đặc biệt ấn tượng với Gặp nhau cuối tuần - show truyền hình đình đám những năm 90.
Hiện nay ở tuổi 55, cô là Chủ tịch Công đoàn của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 9/2025, cô nhận bằng khen từ Ban chấp hành Công đoàn Việt Nam cho thành tích xuất sắc giai đoạn 2020-2025.
Sau ly hôn với NSND Công Lý năm 2010, Thảo Vân nuôi con trai Gia Bảo (sinh năm 2005) một mình. Cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực tham gia dẫn các sự kiện văn hóa, truyền hình.
Đàm Thu Trang - Người đẹp dân tộc Tày, tổ ấm viên mãn bên đại gia
Sinh ngày 30/11/1989 tại Lạng Sơn, Đàm Thu Trang là người dân tộc Tày. Với chiều cao 1,76m và gương mặt thanh tú, cô bén duyên với làng mẫu từ năm 2008 khi tham gia Miss Teen và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.
Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2010, Đàm Thu Trang chuyển vào TPHCM. Từ năm 2012 cho đến 2014, Đàm Thu Trang tập trung cho âm nhạc. Cô đã cho ra mắt các album và MV như Lạnh lùng… Tạm biệt anh, Nguyện ước quay về.. . Sau khi ra mắt MV Mặt trăng ôm mặt trời vào tháng 4/2014, Đàm Thu Trang rời làng giải trí.
Cô kết hôn với doanh nhân Cường Đô La tháng 7/2019, cặp đôi có hai con gái: Suchin (sinh năm 2020) và Sutin (sinh năm 2023), cùng nuôi dạy Subeo (con riêng của chồng, năm nay 15 tuổi.
Năm 2025, ở tuổi 36, Đàm Thu Trang bận rộn với công việc kinh doanh thời trang, nhà hàng, thường chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.
Bình Minh hạnh phúc bên bà xã doanh nhân và 2 con gái
Nguyễn Bình Minh sinh năm 1981 tại Lạng Sơn, cao 1,84m. Anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu năm 2001, lấn sân diễn xuất từ 2005 với các phim thành công như: Giao lộ định mệnh, Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Chuyện tình xa xứ... Anh từng đạt nhiều giải thưởng trong vai trò diễn viên ở Liên hoan phim Việt Nam, Giải thưởng truyền hình HTV, Ngôi sao xanh.
Bình Minh là MC trong các chương trình Chung sức, Siêu đầu bếp, Thử tài thách trí và Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?.... Anh từng nhận nhiều giải thưởng Mai Vàng (2011, 2013, 2015) trong vai trò MC và diễn viên.
Kết hôn với doanh nhân Lê Anh Thơ năm 2008, cặp đôi có hai con gái: An Nhiên (sinh năm 2009) và An Như (sinh năm 2012). Gia đình cặp đôi hiện sinh sống tại Quận 7, TPHCM.
Ở tuổi 44, Bình Minh hạn chế tham gia các sự kiện showbiz hay đóng phim, anh chủ yếu tập trung vào kinh doanh và gần đây gây chú ý vì diện mạo khác lạ - tóc điểm bạc tại một sự kiện tháng 9/2025.
