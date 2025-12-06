Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn: Cây viết chính luận sắc bén về thời cuộc

"Tư duy đột phá": Bản lĩnh và khát vọng của người cầm bút

Sáng ngày 6/12, Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn đã có buổi ra mắt hai ấn phẩm "Vì sao yêu" và "Tư duy đột phá" trong sự chúc mừng của bạn bè, người thân, trong đó có nhiều bạn văn chương, nhà báo. Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản vào cuối tháng 11/2025.



Phát biểu mở đầu buổi ra mắt, Đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ: Đại tá Nguyễn Hòa Văn - người lính sinh ra ở Vũng Áng, Hà Tĩnh - bước vào quân ngũ từ tuổi trẻ, gắn bó với Bộ đội Biên phòng và từng giữ chức Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trước khi chuyển sang lĩnh vực báo chí. Dù không học qua trường báo chí và chưa từng kinh qua công việc phóng viên, biên tập viên, ông được tín nhiệm giữ cương vị Tổng Biên tập Báo Biên phòng suốt 15 năm.

Trong quá trình công tác, ông tích lũy nền tảng lý luận và thực tiễn phong phú: học viên xuất sắc tại nhiều khóa đào tạo; được kết nạp Hội Luật gia Việt Nam trước khi nhận bằng cử nhân; được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành và của Đoàn thanh niên Quân đội.

Đại tá Đỗ Phú Thọ - Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi ra mắt sách.

Tại buổi ra mắt, các học giả, nhà quản lý và tướng lĩnh quân đội đã cùng phân tích chiều sâu tư tưởng thời sự - chính trị được tác giả đặt ra, khẳng định giá trị thực tiễn bền vững của những vấn đề ông nêu ra mới đây cũng như cách nay hơn nửa thập kỷ.

Mở đầu phần trao đổi, TS. Hoàng Xuân Lương đánh giá các bài viết của Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn đã giúp công chúng "nhìn rõ hơn, toàn diện hơn và đa chiều hơn" về cuộc chiến chống "giặc nội xâm": từ tham nhũng, tha hóa quyền lực đến những lệch chuẩn trong đạo đức công vụ. Ông cho rằng tác giả dũng cảm bóc trần nhiều hiện tượng lệch lạc trong quản lý nhà nước, đồng thời kiến giải nguyên nhân và đề xuất giải pháp đầy trách nhiệm.

TS. Nguyễn Văn Khương - Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục và Môi trường - cũng đồng thuận rằng các bài viết trong Tư duy đột phá là nguồn tham chiếu quan trọng đối với các cuộc cải cách: tinh gọn bộ máy, đổi mới thể chế, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và sáng tạo.

Các học giả, nhà quản lý và tướng lĩnh quân đội đã cùng phân tích chiều sâu tư tưởng thời sự - chính trị được tác giả đặt ra trong cuốn sách "Tư duy đột phá".

Sự kết hợp giữa chất lính, chất báo và truyền thống gia đình

Được biết, Tư duy đột phá là tập hợp những bài viết của Đại tá, nhà báo Nguyễn Hoà Văn đã được đăng trên nhiều báo, tạp chí trong 43 năm quân ngũ, trong đó có 15 năm làm Tổng biên tập Báo Biên phòng (3 năm cuối ông kiêm Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng), nhiều bài viết đã được Giải thưởng báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng…

Với cuốn "Tư duy đột phá", các bài viết đề cập đến nhiều vấn đề pháp luật, kỷ cương, nguyên tắc, vấn đề "xây" và "chống" vốn khô khan nhưng được tác giả diễn đạt bằng lối viết dung dị, sinh động, lôi cuốn.

Đây không chỉ là tập hợp những bài viết chính luận về thời cuộc mà còn là một công trình giàu tính nhân văn, phản ánh sâu sắc những vấn đề trọng yếu của đất nước trong hai giai đoạn lịch sử gần đây.

Tác phẩm "Tư duy đột phá" và "Vì sao yêu" của Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn là một minh chứng cho sự hòa quyện độc đáo giữa nghề báo và thơ ca, giữa bản lĩnh của người lính và chất tự sự, giàu cảm xúc của người cầm bút. Ảnh: Nguyễn Quân.

Phần 1 tập trung vào cuộc chiến chống "giặc nội xâm" với những bài viết về chống chạy chức, chống tham nhũng, hóa giải nghịch lý, khẳng định lòng yêu nước và vai trò báo chí. Phần 2 lại mở ra viễn cảnh mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhấn mạnh quyết tâm vừa "xây" vừa "chống", tinh gọn bộ máy, đổi mới tư duy lập pháp và gắn kết báo chí với doanh nghiệp. Sự phân chia này không chỉ giúp người đọc dễ tiếp cận, mà còn phản ánh rõ nhịp điệu phát triển và đổi mới của đất nước.

Thông điệp xuyên suốt của tác phẩm là: sự thật phải được nói ra bằng ngôn ngữ đanh thép, và chỉ có sự thật mới bảo vệ được nền tảng tư tưởng, niềm tin của nhân dân. Chính sự kết hợp giữa chất lính, chất báo và truyền thống gia đình đã tạo nên một phong cách riêng của Nguyễn Hòa Văn: vừa mạnh mẽ vừa nhân ái, vừa chiến đấu vừa trữ tình. Đây là giá trị đặc biệt khiến "Tư duy đột phá" trở thành một tác phẩm đáng đọc, vừa để suy ngẫm, vừa là những giải pháp để hành động.

Như PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã nhận xét: "Đọc các bài viết về chủ đề chống "giặc nội xâm" của Nguyễn Hòa Văn, bạn đọc có thể nhận diện được tương đối đầy đủ, có chiều sâu, có tính hệ thống về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những nguy cơ, thách thức không dễ một sớm một chiều có thể đẩy lùi và vượt qua. Bằng ý kiến các chuyên gia, của giới báo chí và ý kiến của chính mình, tác giả Nguyễn Hòa Văn nêu một số lý giải và giải pháp nhằm đưa cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm" đi đến kết quả thực chất và vững chắc hơn".

Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn.

Thơ cũng là tiếng nói phản biện, đấu tranh

Nếu như cuốn "Tư duy đột phá" là sự đau đáu với thời cuộc thì tập thơ "Vì sao yêu" là những trải nghiệm, những góc nhìn nhân sinh có hơi hướng Phật pháp. Đọc thơ ông, người đọc có được khoảng lặng, tĩnh tâm và bình an khi phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách và tai ương trong cuộc sống.



Với tập thơ Vì sao yêu, nhà báo Nguyễn An Thanh chia sẻ cảm nhận về một thế giới thơ hướng nội, thấm đẫm trải nghiệm đời lính, tính nhân văn và hơi thở thiền - tạo ra khoảng lặng và sự bình an cho người đọc giữa nhiều biến động cuộc sống.

Tập thơ "Vì sao yêu" gồm 39 bài thơ và 1 bài thơ được phổ nhạc do Nhà xuất bản Hội nhà văn vừa phát hành. Tập thơ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và tinh thần chính luận, giữa tiếng nói cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Với Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn, thơ không chỉ là lời tự sự mà còn là tiếng nói phản biện, đấu tranh. Những bài như "Quan tham", "Bản lĩnh nhà báo", "Chữ tâm làm gốc mới ra chữ tài"… cho thấy tác giả không ngại đối diện với những vấn đề gai góc của xã hội: tham nhũng, lợi ích nhóm, sự suy thoái trong một bộ phận cán bộ. Thơ trở thành vũ khí tinh thần, một hình thức "chiến đấu" bằng ngôn từ, góp phần khẳng định vai trò của văn chương trong việc bảo vệ lẽ phải và công lý.

Song song đó, tác giả vẫn giữ được chất trữ tình sâu lắng. Những bài như "Vì sao yêu", "Trót yêu", "Tình thân" hay "Những tháng ngày xa quê", "Tình bạn chúng mình mãi mãi vẫn xuân xanh"… thể hiện sự tinh tế trong cảm xúc, sự chiêm nghiệm về tình yêu, tình bạn, tình người. Ở đó, tác giả khẳng định tình yêu đích thực không dựa vào tiền, quyền hay sắc, mà là sự vô điều kiện, là năng lượng giúp con người vượt qua thử thách. Chính sự đan xen giữa tình riêng và việc chung tạo nên một giọng thơ vừa gần gũi, vừa giàu sức lay động.

Bạn bè chúc mừng Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn trong buổi ra mắt sách.

Tác phẩm "Tư duy đột phá" và "Vì sao yêu" của Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn là một minh chứng cho sự hòa quyện độc đáo giữa nghề báo và thơ ca, giữa bản lĩnh của người lính và chất tự sự, giàu cảm xúc của người cầm bút.

Sau buổi ra mắt sách, tác giả sẽ dành toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách trong ngày ra mắt để BáoCựu chiến binh và Báo Biên phòng tổ chức tặng quà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giớivào dịp Tết 2026 tới đây.