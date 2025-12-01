Mới nhất
Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2

Thứ hai, 07:00 01/12/2025 | Câu chuyện văn hóa
Diễn viên Kiều Trinh nhớ mãi quá khứ bị chồng cũ bạo hành đến mức phải nhập viện. U50, chị tìm thấy hạnh phúc mới, xem công việc, các con là điểm tựa vững vàng.

Kiều Trinh vừa trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn trong tập phim Cầu nối (thuộc series Phim ngắn cuối tuần ) trên Đài THVL. Trong phim, diễn viên vào vai một người mẹ thương con, sẵn sàng làm tất cả chỉ mong con có cuộc sống lương thiện.

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2 - Ảnh 1.

Kiều Trinh trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn người mẹ mất trí nhớ trong phim "Cầu nối".

Bi kịch ập đến khi nhân vật mắc bệnh và mất trí nhớ, rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Tuy nhiên, ngay cả trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, ký ức của bà vẫn chỉ hướng về người con trai với những điều tốt đẹp nhất.

Nữ diễn viên chia sẻ phim có nhiều cảnh quay cảm động khiến chị khóc từ lúc đọc kịch bản cho đến khi ra phim trường.

Vai diễn này có nhiều điểm tương đồng với cuộc đời thực của Kiều Trinh, bởi chính chị cũng từng trải qua quãng thời gian mất trí nhớ đầy ám ảnh.

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2 - Ảnh 2.

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2 - Ảnh 3.

Đằng sau hào quang màn ảnh, Kiều Trinh có cuộc sống nhiều nghịch cảnh.

Kiều Trinh trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng đều không tìm thấy được hạnh phúc.

Ở cuộc hôn nhân thứ 2, chị xem đó như "địa ngục trần gian". Những trận đòn roi cả về thể xác lẫn tinh thần từ người chồng cũ khiến chị rơi vào trầm cảm nặng và mất trí nhớ tạm thời.

Đỉnh điểm của sự đau đớn là khi diễn viên bị đánh đến mức chấn thương hộp sọ, phải khâu 8 mũi. Kiều Trinh còn bị một người khác lừa gạt mất trắng tài sản, đẩy 3 mẹ con vào cảnh khốn cùng.

Chính trong giây phút tuyệt vọng nhất, con gái lớn Thanh Tú đã trở thành "liều thuốc" cứu rỗi cuộc đời chị.

"Tôi bị đánh đau quá, đến mức mụ mẫm đầu óc, cứ đập đầu vào tường. Lúc đó Tú ôm tôi và nói: ‘Mẹ ơi, mẹ đánh con đi cho mẹ bớt đau’ . Nhờ câu nói của Tú mà tôi thức tỉnh. Tôi nghĩ con mới 12 - 13 tuổi còn nói được điều đó thì tại sao mình không cố gắng kiểm soát và vượt qua”, chị nhớ lại.

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2 - Ảnh 4.

Nhờ con, Kiều Trinh dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục.

Làm mẹ đơn thân, diễn viên làm đủ nghề để nuôi con, từ công nhân tới phục vụ quán bar. Những lúc không có phim đóng, chị quay lại nghề may vá để kiếm từng đồng lẻ.

Dù cuộc đời nhiều sóng gió, nữ diễn viên U50 vẫn tự hào vì nuôi dạy con cái nên người. Con gái lớn Thanh Tú từng là diễn viên triển vọng nhưng hiện đã rẽ hướng sang ngành khác. Con trai Kỳ Phong cũng sớm bộc lộ năng khiếu với vai Cò trong Đất rừng phương Nam .

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2 - Ảnh 5.

Diễn viên Kiều Trinh làm "nông dân" trong khu vườn 5.000m2 ở quê nhà Bình Phước.

Sau những thăng trầm cuộc đời, Kiều Trinh chọn cho mình một cuộc sống bình yên hơn tại quê nhà Bình Phước. Nữ diễn viên sở hữu khu vườn rộng 5.000m2 do cha để lại, nơi chị trồng nhiều cây ăn trái, hoa tươi và chăn nuôi.

Kiều Trinh trở thành một người nông dân thực thụ. Chị tìm thấy niềm vui trong sự tĩnh lặng, nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc vất vả.

Cuộc sống yên bình, con tim của nữ diễn viên Mùa len trâu cũng vui trở lại khi bước vào mối quan hệ với bạn trai mới. Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn từng đi qua đổ vỡ hôn nhân đã gắn kết họ sau 6 tháng tìm hiểu.

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2 - Ảnh 6.

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2 - Ảnh 7.

"Nửa kia" vốn là khán giả trung thành của Kiều Trinh từ hơn 20 năm trước.

Kiều Trinh cho biết bạn trai luôn mang lại cho chị cảm giác an toàn, sự tôn trọng và niềm vui sống. Hiện tại, mối quan hệ này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các con của chị.

Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2 - Ảnh 8.

Sau bao bão giông, Kiều Trinh giờ đây chỉ mong cầu những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn trai.

Chia sẻ với VietNamNet , Kiều Trinh nói niềm hạnh phúc nhất với chị lúc này là được làm nghề, tận hưởng cuộc sống bình dị, giản đơn bên người cha già và các con ở quê nhà.

"Trở về nhà, tôi sống chậm, bình yên và thư thả. Mỗi ngày tôi xách giỏ đi chợ, sau đó về nấu ăn cho cả nhà. Tôi luôn ao ước mình được mỗi ngày chăm sóc người thân yêu bên khu vườn đầy tiếng chim hót, suối chảy", chị kể.

Ảnh, clip: NVCC

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

