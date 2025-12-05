Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV
BTV Linh Thủy sinh năm 1992, quê Lạng Sơn. Cô là gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả truyền hình qua bản tin Thời sự 19h nhưng lại có đời tư kín tiếng.
3 nghệ sĩ quê Lạng Sơn: Người là MC cả nước biết, người hạnh phúc bên đại giaCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
MC Thảo Vân, người đẹp Đàm Thu Trang và diễn viên Bình Minh là 3 nghệ sĩ nổi tiếng quê Lạng Sơn. Thảo Vân gắn bó truyền hình 30 năm, Đàm Thu Trang hạnh phúc bên Cường Đô La, Bình Minh thành công với gia đình viên mãn.
NSƯT Hữu Châu U60 độc thân nhưng không cô đơnCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Tuổi U60, NSƯT Hữu Châu nói cuộc sống mình đủ đầy nên không mong cầu bất cứ điều gì. Dẫu độc thân, anh không thấy cô đơn, tìm kiếm niềm vui mỗi ngày từ đồng nghiệp, học trò và khán giả.
Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Diễn viên Kiều Trinh nhớ mãi quá khứ bị chồng cũ bạo hành đến mức phải nhập viện. U50, chị tìm thấy hạnh phúc mới, xem công việc, các con là điểm tựa vững vàng.
Mối quan hệ đặc biệt của NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu HườngCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Cơ duyên giữa NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu Hường bắt đầu từ một đêm diễn từ thiện tại Than Uyên (Lai Châu).
Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà ThẻnCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
GĐXH - Lần đầu tiên, Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn sẽ được tổ chức tại Xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đặc biệt, tạo điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch thu hút du khách gần xa.
Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa ngườiCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Trả lời phóng viên bằng giọng mệt mỏi, nghệ sĩ Lê Giang nói bị hành hạ bởi chứng đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm suốt thời gian qua.
Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịchCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/12/2025 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chào năm mới 2026".
3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biếtCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.
Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.
Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du kháchCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" đã khép lại một hành trình ấn tượng, mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và niềm tự hào dân tộc.
3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biếtCâu chuyện văn hóa
3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.