Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV

Thứ sáu, 07:00 05/12/2025 | Câu chuyện văn hóa
Ngô Quang Huy
Ngô Quang Huy
BTV Linh Thủy sinh năm 1992, quê Lạng Sơn. Cô là gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả truyền hình qua bản tin Thời sự 19h nhưng lại có đời tư kín tiếng.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 1.

sinh năm 1992, đến từ Lạng Sơn. Năm 2020, cô bắt đầu giữ sóng bản tin Thời sự 19h trên VTV khi mới 28 tuổi, trở thành một trong những BTV trẻ nhất Thời sự khi đó.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 2.

Tuy nhiên chỉ sau chưa đầy 2 tháng lên sóng, BTV Linh Thuỷ chuyển sang vai trò tổ chức sản xuất và dẫn chương trình "Vấn đề hôm nay" trên VTV1.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 3.

Cuối tháng 10/2021, BTV Linh Thuỷ bất ngờ trở lại dẫn Thời sự sau hơn 1 năm vắng bóng và gắn bó với bản tin này từ đó đến nay.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 4.

BTV Linh Thuỷ từng đoạt giải Nhì cuộc thi Học sinh giỏi Văn quốc gia và là Thủ khoa Đại học Ngoại thương.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 5.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 6.

10 năm lên sóng VTV, BTV Linh Thuỷ là một trong những nữ MC có sức hút và thần thái bậc nhất.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 7.

Cô được tin tưởng không chỉ dẫn Thời sự và nhiều chương trình quan trọng của VTV.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 8.

Khi xuống sóng, BTV Linh Thuỷ trở về với hình ảnh một cô gái sành điệu, nhan sắc rực rỡ.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 9.

Hình ảnh ngoài đời dễ thương ít thấy ở cô gái thời sự.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 10.

BTV Linh Thuỷ nhí nhảnh trẻ trung khi sang Hàn Quốc dự concert của BlackPink.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 11.

Nữ BTV sở hữu sắc vóc như người mẫu và đặc biệt thích các thiết kế nhung thêu truyền thống.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 12.

BTV Linh Thuỷ nhí nhảnh trẻ trung ở đời thường.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 13.

Nữ MC sành điệu trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 14.

Tuy nổi tiếng trên truyền hình nhưng ngoài đời BTV Linh Thuỷ kín tiếng tuyệt đối. Cô hạn chế sử dụng trang cá nhân và một năm đôi lần đăng ảnh bản thân và mẹ cùng em gái nhưng để ở chế độ bạn bè.

Nữ BTV thời sự xinh đẹp quê Lạng Sơn sống kín tiếng bậc nhất VTV - Ảnh 15.

Cô gần như không chia sẻ bất cứ thông tin đời tư nào với truyền thông hay trên mạng xã hội.

Huyền My
