3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy.

Xuất hiện nhiều trong các chương trình như: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp. .., MC Huyền Trang (Mù Tạt) gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, linh hoạt và cách dẫn tự nhiên.

Huyền Trang cũng từng dẫn nhiều chương trình hậu trường bóng đá, talkshow với cầu thủ... Ngoại hình sáng sân khấu cùng lối dẫn có duyên giúp cô trở thành gương mặt được người hâm mộ thể thao chú ý.

Điểm khiến nữ MC nhận sự quan tâm đặc biệt chính là chuyện tình yêu với Đức Huy - cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Từ khi công khai mối quan hệ, MC Huyền Trang thường xuyên đưa hình ảnh bạn trai đồng hành cùng nhiều sự kiện và các chuyến du lịch lên trang cá nhân.

MC Minh Trang.

Nếu Huyền Trang đại diện cho màu sắc năng động và trẻ trung thì MC Minh Trang của bản tin Thời sự VTV1 được khán giả yêu mến bởi phong thái đĩnh đạc, chất giọng truyền cảm và khả năng giữ nhịp bản tin chắc chắn, ổn định.

Mỗi lần xuất hiện trên sóng, cô đều toát lên tính chuyên nghiệp - điều kiện tiên quyết với người làm thời sự. Đằng sau ánh đèn trường quay, cô có đời sống giản dị, kín đáo. Khác với nhiều gương mặt showbiz, Minh Trang ít khi chia sẻ chuyện riêng.

MC Khánh Trang.

Cái tên thứ ba trong "bộ ba Trang" của VTV là MC - BTV Khánh Trang , gương mặt quen thuộc của Bản tin Thời sự 19h. Cô được xem là một trong những nữ MC thế hệ mới có phong thái chính luận sắc sảo phù hợp với đặc thù của bản tin quốc gia.

Khánh Trang có lối dẫn tự nhiên tạo cảm giác tin cậy cho khán giả. Mỗi lần lên hình, cô đều giữ phong thái chuẩn mực nhưng không thiếu sự mềm mại đặc trưng của nữ giới. Chính sự cân bằng này khiến cô trở thành một điểm nhấn của bản tin 19h trong những năm gần đây.

Về đời sống cá nhân, Khánh Trang từng chia sẻ chồng là người có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cô cân bằng giữa công việc và gia đình. Khánh Trang nhấn mạnh sự thấu hiểu và sẻ chia của bạn đời là yếu tố quan trọng để xây dựng một tổ ấm vững chắc.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.