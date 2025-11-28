3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết
3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.
Xuất hiện nhiều trong các chương trình như: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp. .., MC Huyền Trang (Mù Tạt) gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, linh hoạt và cách dẫn tự nhiên.
Huyền Trang cũng từng dẫn nhiều chương trình hậu trường bóng đá, talkshow với cầu thủ... Ngoại hình sáng sân khấu cùng lối dẫn có duyên giúp cô trở thành gương mặt được người hâm mộ thể thao chú ý.
Điểm khiến nữ MC nhận sự quan tâm đặc biệt chính là chuyện tình yêu với Đức Huy - cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Từ khi công khai mối quan hệ, MC Huyền Trang thường xuyên đưa hình ảnh bạn trai đồng hành cùng nhiều sự kiện và các chuyến du lịch lên trang cá nhân.
Nếu Huyền Trang đại diện cho màu sắc năng động và trẻ trung thì MC Minh Trang của bản tin Thời sự VTV1 được khán giả yêu mến bởi phong thái đĩnh đạc, chất giọng truyền cảm và khả năng giữ nhịp bản tin chắc chắn, ổn định.
Mỗi lần xuất hiện trên sóng, cô đều toát lên tính chuyên nghiệp - điều kiện tiên quyết với người làm thời sự. Đằng sau ánh đèn trường quay, cô có đời sống giản dị, kín đáo. Khác với nhiều gương mặt showbiz, Minh Trang ít khi chia sẻ chuyện riêng.
Cái tên thứ ba trong "bộ ba Trang" của VTV là MC - BTV Khánh Trang , gương mặt quen thuộc của Bản tin Thời sự 19h. Cô được xem là một trong những nữ MC thế hệ mới có phong thái chính luận sắc sảo phù hợp với đặc thù của bản tin quốc gia.
Khánh Trang có lối dẫn tự nhiên tạo cảm giác tin cậy cho khán giả. Mỗi lần lên hình, cô đều giữ phong thái chuẩn mực nhưng không thiếu sự mềm mại đặc trưng của nữ giới. Chính sự cân bằng này khiến cô trở thành một điểm nhấn của bản tin 19h trong những năm gần đây.
Về đời sống cá nhân, Khánh Trang từng chia sẻ chồng là người có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cô cân bằng giữa công việc và gia đình. Khánh Trang nhấn mạnh sự thấu hiểu và sẻ chia của bạn đời là yếu tố quan trọng để xây dựng một tổ ấm vững chắc.
Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổiCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.
Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du kháchCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
GĐXH - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" đã khép lại một hành trình ấn tượng, mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và niềm tự hào dân tộc.
'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ về tình bạn, kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cuộc sống viên mãn của thế hệ diễn viên huyền thoại như Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương...
Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mớiCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phimCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Diễn viên Diệp Bảo Ngọc được khen quyến rũ, gợi cảm sau giảm cân. Cô quan niệm sống chậm, tự "chữa lành" chính mình qua những thăng trầm.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng HổCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.
Sao Việt làm giáo viên: Người là ca sĩ hạng A, người bị nhầm là sinh viênCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Đằng sau ánh đèn sân khấu, nhiều ca sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn ở lĩnh vực sư phạm khi trở thành những giáo viên được học trò mến mộ như: Ca sĩ Thanh Duy, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Dương Hoàng Yến.
3 'cô giáo hoa hậu' lần hiếm hoi tiết lộ thu nhập so với showbizCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ba hoa hậu, á hậu - Phạm Ngọc Phương Anh, Phương Thanh, Lê Âu Ngân Anh hiện là giảng viên đại học. Họ đối mặt định kiến, vượt thách thức dù thu nhập không cao như ở showbiz Việt.
Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt NamCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".
Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn ThànhCâu chuyện văn hóa
GĐXH - "Chuyện cổ tích về cha" là lời giãi bày của ca sĩ Khôi Minh khi mất đi người thân và cũng là mong mỏi của anh để không còn ai phải hỏi như nhân vật con trong phim "Bố già" của Trần Thành: "Lần gần nhất bạn chụp ảnh với bố là khi nào?". Với anh, đó là khi bố đã nằm trên giường bệnh.