Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3

Trong chương trình Cine7 21h ngày 28/12 trên VTV3 sẽ phát sóng bộ phim điện ảnh "Sleepless in Seattle - Đêm không ngủ ở Seattle". Đây là bộ phim mang đậm phong cách rom-com (hài lãng mạn) đặc trưng của Hollywood thập niên 1990, với âm hưởng nhẹ nhàng, chất hài duyên dáng.

Phim khiến người xem xúc động trước lòng chung thủy, sự ấm áp của nhân vật Sam. Không ít cuộc chuyện trò giữa hai cha con Sam - Jonah chạm đến tâm can khán giả. Đôi khi, phim khiến khán giả cười rộ lên vì sự vụng về của Annie hay những chiêu trò giúp bố "thoát ế" của cậu nhóc lém lỉnh...

Câu chuyện phim gọn nhẹ với ít nhân vật nhưng liên tục tạo ra sự gắn kết, va đập giữa các nhân vật, qua đó làm bật lên vẻ đẹp tâm hồn mỗi người. Khung cảnh các đô thị Mỹ mùa Giáng sinh tuyệt đẹp với những bản nhạc nền, ca khúc nhạc phim lãng mạn nâng đỡ cảm xúc cho câu chuyện.

Phim "Sleepless in Seattle - Đêm không ngủ ở Seatlle".

Sự hấp dẫn của phim còn nằm ở hai diễn viên Tom Hanks và Meg Ryan, cách họ đến với nhau và cách họ dù chưa bao giờ gặp mặt, dù ở xa nhau cả ngàn dặm, nhưng họ vẫn làm cho chúng ta tin rằng họ có tình cảm với nhau. Nhân vật làm quen nhau qua sóng radio và thư từ gửi gắm sự dung dị và chân tình...

Sự hài hước thông minh, sự đối lập trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ, sự ngây thơ của đứa trẻ mong muốn tìm được người phụ nữ phù hợp cho bố của mình mang đến cho "Đêm trắng ở Seattle" vẻ đẹp trong trẻo mà những bộ phim tình cảm lãng mạn ở thời hiện đại không còn nữa.

Cảnh phim đã trở thành biểu tượng văn hoá đại chúng Mỹ của "Đêm không ngủ ở Seattle".

Đặc biệt là qua 3 thập kỷ nhìn lại, những thứ không còn phổ biến ở thời đại 4.0 như thế phủ lên cho bộ phim vẻ hoài cổ, đưa người xem ngược dòng thời gian về những năm tháng xưa cũ. Bên cạnh những địa điểm đã trở thành biểu tượng như toà nhà Empire State, bờ biển Seattle... thì âm nhạc trong phim cũng là một phần quan trọng khiến bộ phim mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong mùa lễ hội cuối năm.

Bộ phim "Đêm không ngủ ở Seattle" từng nhận được 2 đề cử Oscar: Nhạc phim hay nhất và Bài hát hay nhất cho bài hát "A Wink and A Smile". Tác phẩm cũng đã đạt doanh thu toàn cầu xấp xỉ 227 triệu USD, vượt xa kinh phí 21 triệu USD. Phim đạt 72/100 trên Metacritic và điểm "A" của khán giả theo CinemaScore.