Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3

Thứ bảy, 16:48 27/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Vào lúc 21h ngày 28/12, Chương trình Cine7 số cuối cùng của năm 2025 sẽ mang đến bộ phim điện ảnh lãng mạn "Đêm không ngủ ở Seattle".

Trong chương trình Cine7 21h ngày 28/12 trên VTV3 sẽ phát sóng bộ phim điện ảnh "Sleepless in Seattle - Đêm không ngủ ở Seattle". Đây là bộ phim mang đậm phong cách rom-com (hài lãng mạn) đặc trưng của Hollywood thập niên 1990, với âm hưởng nhẹ nhàng, chất hài duyên dáng. 

Phim khiến người xem xúc động trước lòng chung thủy, sự ấm áp của nhân vật Sam. Không ít cuộc chuyện trò giữa hai cha con Sam - Jonah chạm đến tâm can khán giả. Đôi khi, phim khiến khán giả cười rộ lên vì sự vụng về của Annie hay những chiêu trò giúp bố "thoát ế" của cậu nhóc lém lỉnh...

Câu chuyện phim gọn nhẹ với ít nhân vật nhưng liên tục tạo ra sự gắn kết, va đập giữa các nhân vật, qua đó làm bật lên vẻ đẹp tâm hồn mỗi người. Khung cảnh các đô thị Mỹ mùa Giáng sinh tuyệt đẹp với những bản nhạc nền, ca khúc nhạc phim lãng mạn nâng đỡ cảm xúc cho câu chuyện.

Phim Đêm không ngủ ở Seattle phát sóng trên VTV3 Vào 28 / 12 - Ảnh 1.

Phim "Sleepless in Seattle - Đêm không ngủ ở Seatlle".

Sự hấp dẫn của phim còn nằm ở hai diễn viên Tom Hanks và Meg Ryan, cách họ đến với nhau và cách họ dù chưa bao giờ gặp mặt, dù ở xa nhau cả ngàn dặm, nhưng họ vẫn làm cho chúng ta tin rằng họ có tình cảm với nhau. Nhân vật làm quen nhau qua sóng radio và thư từ gửi gắm sự dung dị và chân tình... 

Sự hài hước thông minh, sự đối lập trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ, sự ngây thơ của đứa trẻ mong muốn tìm được người phụ nữ phù hợp cho bố của mình mang đến cho "Đêm trắng ở Seattle" vẻ đẹp trong trẻo mà những bộ phim tình cảm lãng mạn ở thời hiện đại không còn nữa.

Phim Đêm không ngủ ở Seattle phát sóng trên VTV3 Vào 28 / 12 - Ảnh 2.

Cảnh phim đã trở thành biểu tượng văn hoá đại chúng Mỹ của "Đêm không ngủ ở Seattle".

Đặc biệt là qua 3 thập kỷ nhìn lại, những thứ không còn phổ biến ở thời đại 4.0 như thế phủ lên cho bộ phim vẻ hoài cổ, đưa người xem ngược dòng thời gian về những năm tháng xưa cũ. Bên cạnh những địa điểm đã trở thành biểu tượng như toà nhà Empire State, bờ biển Seattle... thì âm nhạc trong phim cũng là một phần quan trọng khiến bộ phim mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong mùa lễ hội cuối năm.

Bộ phim "Đêm không ngủ ở Seattle" từng nhận được 2 đề cử Oscar: Nhạc phim hay nhất và Bài hát hay nhất cho bài hát "A Wink and A Smile". Tác phẩm cũng đã đạt doanh thu toàn cầu xấp xỉ 227 triệu USD, vượt xa kinh phí 21 triệu USD. Phim đạt 72/100 trên Metacritic và điểm "A" của khán giả theo CinemaScore.

Phim Đêm không ngủ ở Seattle phát sóng trên VTV3 Vào 28 / 12 - Ảnh 3.NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026

GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.

Phim Đêm không ngủ ở Seattle phát sóng trên VTV3 Vào 28 / 12 - Ảnh 4.Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi biết vợ nhận tiền hối lộ

GĐXH - Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú bàng hoàng khi phát hiện vợ đã nhận tiền hối lộ từ Nguyệt và đứng sau là Tập đoàn Trinh Tam.

Top