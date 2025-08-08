'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Mỏ đá bị quấy rối, chủ tịch xã như 'ngồi trên đống lửa'
GĐXH - Trong tập 7 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy đối mặt áp lực từ người dân và chính quyền khi cứng rắn xử lý vi phạm trên địa bàn.
Tập 7 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Mở đầu tập phim là cuộc họp kiểm điểm về công tác xử lý vi phạm trật tự địa bàn, nơi mà Thiếu tá Huy – Trưởng công an xã phụ trách. Anh bị phê bình vì cho lực lượng tịch thu hàng hóa của người dân bán rong trên vỉa hè.
Chủ tịch xã Thứ thẳng thắn nêu quan điểm: "Chúng ta không thể đối xử với người dân bán mớ rau, giỏ cua ngoài đường như tội phạm. Tôi đã nhận phản ánh, bà con không đồng tình với cách làm này".
Phó chủ tịch xã cũng thêm lời: "Trăm cái lý không bằng một tí cái tình. Cái gì cũng xử phạt thì sao mà an dân được?".
Thiếu tá Huy giữ vững quan điểm: "Tôi xin nhận trách nhiệm về chỉ đạo. Nhưng nếu dân cố tình vi phạm thì vẫn phải xử lý. Nếu cứ dễ dãi và xuề xòa, người dân sẽ tái phạm và không còn tôn trọng pháp luật".
Lãnh đạo cấp trên vẫn ủng hộ sự quyết liệt của Thiếu tá Huy, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở: "Pháp luật cần nghiêm minh, nhưng cách thực thi cần mềm mại, uyển chuyển. Xử lý để không tái phạm, chứ không phải để trừng phạt".
Sau cuộc họp, ông Thứ đuổi theo Thiếu tá Huy giải thích: "Chúng ta thẳng thắn trong họp cũng là để hoàn thành công việc thôi". Nhưng cũng ngay lúc đó, ông tranh thủ hỏi về tiến triển điều tra đơn thư nặc danh của chính ông chủ tịch xã.
Trong khi ở nhà, mẹ Thiếu tá Huy là bà Phúc cũng bị người quen làm khó. Một hàng xóm sang nhờ bà xin giúp con trai lấy bằng lái xe mà không cần thi. Bị từ chối, người này liền trách móc: "Thế thì quen biết để làm gì?"...
Một người khác xông thẳng vào nhà bà Phúc đổ lỗi vì bị công an xã bắt khi bán hàng lề đường. Chưa dừng lại ở đó, tin ông Thắng bị đánh tại mỏ đá khiến bà càng thêm lo lắng.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Cường "gà" cùng ông Thắng bất ngờ bị đám thanh niên lạ mặt chặn đường, dọa nạt. Hóa ra nhóm này đang gây rối ở mỏ đá của Tiến – cháu trai ông Chủ tịch xã Thứ, với lý do "thay mặt người dân yêu cầu giải quyết vấn đề môi trường".
Về phía chủ tịch Thứ, ông gặp phải sức ép từ vợ khi bà Nga lên tận phòng làm việc yêu cầu chồng xử lý đám bảo kê đang quấy rối công việc làm ăn của cháu trai. Ông Thứ hốt hoảng đề nghị vợ nói nhỏ và hứa từ từ sẽ xử lý.
Đám côn đồ đến mỏ đá của Tiến gây sự với mục đích kích động đánh nhau để công an xã vào cuộc. Cuối cùng tất cả đều bị về trụ sở công an xã để làm rõ về tội đánh nhau.
Ông Thứ hốt hoảng về nhà hỏi vợ, có phải bà Nga đã cho phép cháu trai khai thác vượt quá khối lượng cho phép hay không... Đó là lí do khiến những đối tượng kia nắm thóp và đến gây rối. Chúng còn đồn ầm công ty khai thác đá thực chất là của vợ chồng ông Thứ. Với tình hình đơn thư nặc danh cả cũ lẫn mới, ông Thứ không thể ngồi yên.
Tập 8 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối nay (ngày 8/8) trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
