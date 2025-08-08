Dàn diễn viên chỉ nghe tên thôi đã háo hức chờ xem 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" dự kiến lên sóng lúc 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 11/8/2025. Phim là câu chuyện về ba người phụ nữ Mỹ Anh, Trúc Lam và Châu Ngân - ba lựa chọn sống, ba hành trình riêng đầy va vấp và thức tỉnh. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu, "Gió ngang khoảng trời xanh" còn là hành trình đi tìm giá trị bản thân của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ và dám sống cho chính mình.

Bên cạnh đó, "Gió ngang khoảng trời xanh" quy tụ dàn diễn viên truyền hình được yêu thích, hứa hẹn cuốn hút với những vai diễn thử thách, mới mẻ.

Bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" dự kiến lên sóng trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 11/8/2025.

Diễn viên Phương Oanh: Mỹ Anh là cơ hội khẳng định sau 4 năm vắng bóng

Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh thủ vai) là một người phụ nữ bản lĩnh, thông minh và cầu toàn. Cô từng sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển để lui về làm hậu phương, vun vén cho gia đình và hỗ trợ chồng xây dựng sự nghiệp. Khi cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn xuất hiện rạn nứt bởi sự xa cách và bóng dáng của người thứ ba, Mỹ Anh đã đưa ra lựa chọn mà không phải người phụ nữ nào cũng dám.

Phương Oanh cho biết, trong suốt 4 năm qua, cô tạm dừng lại tất cả dự án nghệ thuật để chăm lo cho tổ ấm gia đình. Phương Oanh muốn học hỏi ở Mỹ Anh sự nhẹ nhàng, dịu dàng. Suốt 4 năm tạm dừng đóng phim, khi trở lại phim trường, đôi khi nữ diễn viên mất thêm thời gian để hóa thân vào nhân vật.

Khó khăn khi trở lại đóng phim với Phương Oanh là việc chia thời gian và mối bận tâm nhiều hơn nhưng cô cũng xem đây là phép thử xem khả năng của mình đến đâu. "Tính tôi hơi giống nhân vật Mỹ Anh, hơi ôm đồm và muốn chu toàn mọi việc, muốn chinh phục thử thách" - nữ diễn viên bộc bạch.

Diễn viên Phương Oanh gửi nhiều tâm huyết của mình vào Mỹ Anh và "Gió ngang khoảng trời xanh".

Diễn viên Quỳnh Kool: Tôi muốn khán giả nhớ đến Trúc Lam và câu chuyện của cô ấy



Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam (Quỳnh Kool thủ vai) từng tin rằng hôn nhân và tình yêu là tất cả để có được hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân với người chồng thực tế nhưng vô tâm, cùng những áp lực từ gia đình đã khiến cô ngột ngạt.

Biến cố sảy thai đã trở thành giọt nước tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân của cô đến bờ vực tan vỡ. Hành trình của Lam sau đó là quá trình học cách trưởng thành và nhận ra rằng vấn đề không chỉ nằm ở người khác mà ở chính bản thân mình.

Chia sẻ về nhân vật Trúc Lam, Quỳnh Kool cho biết, đây là một nhân vật từng rất quen với kiểu tính cách này, nhưng lần này phải làm mới mình. Trúc Lam vẫn hồn nhiên, vui tươi nhưng phải có chiều sâu, có sự trưởng thành sau những biến cố. “Tôi muốn khán giả dù chỉ xem một vài phân đoạn cũng phải nhớ đến Trúc Lam, nhớ về câu chuyện của cô ấy” - Quỳnh Kool chia sẻ.

Quỳnh Kool đánh dấu sự trở lại trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Diễn viên Việt Hoa: Sự tương đồng giữa diễn viên và nhân vật



Châu Ngân là hình mẫu của người phụ nữ độc lập, thông minh và mạnh mẽ, luôn tin rằng mình có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần đàn ông. Sau khi trải qua một cú sốc tình cảm lớn, Ngân về quê rồi lại trở lại thành phố với ý chí mạnh mẽ, biến tổn thương thành giá trị và kiêu hãnh giữ vững phẩm giá.

Diễn viên Việt Hoa cho biết, giữa nhân vật trong phim và diễn viên ngoài đời cả hai cùng là những cô gái rất muốn tự lập, muốn làm tất cả bằng sức mình, kiếm tiền bằng chính công sức lao động của mình. Và điểm chung cũng giúp nữ diễn viên và nhân vật gần nhau hơn.

Việt Hoa có sự tương đồng giữa bản thân và nhân vật trong phim. Ảnh VTV

Doãn Quốc Đam: Màn tái ngộ thứ ba đầy thú vị với Phương Oanh



Đăng (Doãn Quốc Đam thủ vai) là chồng của Mỹ Anh, giám đốc một công ty truyền thông - tổ chức sự kiện. Đăng là người có tài, có chí tiến thủ nhưng cũng có cái tôi lớn, đôi lúc nóng nảy và cảm tính. Anh cảm thấy bị lép vế trước người vợ quá tài giỏi và khôn khéo, tạo nên những dồn nén trong hôn nhân.

"Gió ngang khoảng trời xanh" là màn tái hợp giữa Phương Oanh và Doãn Quốc Đam, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc và dấu ấn riêng cho khán giả màn ảnh nhỏ. Đây là lần thứ ba Doãn Quốc Đam đóng chung với Phương Oanh sau "Lặng yên dưới vực sâu" và "Quỳnh búp bê".

Doãn Quốc Đam cho biết, những cảnh thân mật với bạn diễn sẽ không thể làm khó hay khiến anh ngại ngùng. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là phải xác định cảnh hôn đó có thực sự cần thiết hay không, có thể hiện tâm lý hay cảm xúc nhân vật không, nếu không thì không nên lạm dụng.

Doãn Quốc Đam hứa hẹn chinh phục khán giả với màn hóa thân mới trong lần thứ 3 tái ngộ với Phương Oanh. Ảnh VTV

Denis Đặng: Lần đầu thử sức với phim truyền hình

Mạnh Trường (Denis Đặng thủ vai) là một doanh nhân quyến rũ, thành đạt và là người trong mộng của Châu Ngân. Trường có vẻ ngoài mê hoặc, cực kỳ thấu hiểu tâm lý phụ nữ nhưng lại theo chủ nghĩa tự do, nói không với ràng buộc. Anh dễ dàng chinh phục các cô gái nhưng lại bị Châu Ngân, với sự kiêu hãnh và bản lĩnh của cô, làm cho hứng thú và day dứt khó quên.

Denis Đặng nói rằng đây là vai diễn đầu tiên và đầy thử thách nhưng anh cảm thấy vinh dự khi được đóng cặp cùng diễn viên chuyên nghiệp như Việt Hoa. Đặc biệt, trên phim trường, nữ diễn viên luôn chủ động trong nhiều cảnh quay, giúp anh tự tin hơn rất nhiều khi nhập vai diễn.

Dennis Đặng lần đầu đóng phim truyền hình và có nhiều cảnh quay lãng mạn. Ảnh VTV

