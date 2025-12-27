Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025
GĐXH - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã tìm ra nhiều thí sinh ấn tượng, đáng chú ý là bé Hồ Minh Châu với câu chuyện "Thần dược của Kay".
Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025 với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương" đã thành công rực rỡ trong lễ trao giải đợt 2 diễn ra vào ngày 27/12 tại trụ sở Báo Phụ nữ TP.HCM. Cuộc thi do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức, NXB Kim Đồng tài trợ, đang dần trở thành một không gian văn hóa ý nghĩa, nơi những trang sách được thắp sáng bằng giọng kể hồn nhiên, chân thật của thiếu nhi khắp mọi miền.
Là thành viên Ban Giám khảo, nhà văn Văn Thành Lê đánh giá cao tính chân thật và sức lan tỏa của cuộc thi: "Khi xem các clip dự thi, tôi nhận thấy các bạn đọc thật và cảm nhận thật, chứ không phải diễn hay sắp xếp theo kịch bản, cũng không chạy theo thành tích. Những cuốn sách được lựa chọn rất đa dạng, từ văn học, lịch sử đến sách kỹ năng, khoa học; vừa có những tác phẩm kinh điển, vừa có nhiều đầu sách mới, cho thấy các em có khả năng cập nhật và không bị một màu".
Ở đợt 2, nhiều thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng kể chuyện. Giọng kể tự nhiên hơn, mạch lạc hơn, biết nhấn nhá cảm xúc, thể hiện sự đồng cảm với nhân vật. Không ít bài dự thi được đầu tư sáng tạo về hình thức thể hiện, mang đến những cách tiếp cận nhẹ nhàng mà sâu sắc, lan tỏa các thông điệp về tình yêu thương, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn từ sách.
Sau quá trình chấm chọn công tâm dựa trên các tiêu chí: Nội dung câu chuyện, giọng kể, khả năng sáng tạo, kỹ năng thể hiện và mức độ lan tỏa thông điệp, Ban Giám khảo đã công bố kết quả đợt 2: Giải Nhất thuộc về bé Hồ Minh Châu với tác phẩm "Thần dược của Kay".
Hồ Minh Châu chia sẻ lý do chọn "Thần dược của Kay" vì đó là cuốn sách vừa cung cấp kiến thức về cơ thể người, vừa hài hước, gần gũi, giúp việc học trở nên như một trò chơi khám phá thú vị. Khi đọc lại để chuẩn bị bài dự thi, Minh Châu còn nhận ra cách tác giả Adam Kay biến tri thức thành niềm vui, khiến em càng yêu sách hơn và muốn chia sẻ điều đó với bạn bè.
Ngoài ra, có 2 Giải Nhì giành cho bé Phạm Minh Bảo Ngọc – Tuổi thơ dữ dội và bé Nguyễn Cao Thanh Trúc – Búp sen xanh; 1 Giải Ba: Bé Lê Bảo Nhi – Điều ước thủy tinh; cùng 3 giải Khuyến khích thuộc về bé Phạm Ngọc Lan Anh - Cây cam ngọt của tôi, bé Chu Bích Ngọc – Coco Chanel, bé Lê Đặng Diệp Nhi – Võ Thị Sáu; 1 Giải phụ – Kể chuyện về Bác Hồ ấn tượng: Bé Nguyễn Cao Thanh Trúc.
Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ tiếp tục bước vào Vòng Chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2026. Đặc biệt, tất cả thí sinh tham gia đợt 2 đều nhận được voucher mua sách, như một lời khích lệ cho tình yêu đọc sách và tinh thần đồng hành cùng văn hóa đọc.
Tại lễ trao giải, bà Phạm Thị Vân Anh – Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM – chia sẻ đầy tâm huyết: "Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày càng gắn với điện thoại nhiều hơn sách, chúng tôi thật sự trăn trở. Cuộc thi này được hình thành từ mong muốn đi đường dài, tạo ra và nuôi dưỡng giá trị đọc sách cho các em. Điều khiến chúng tôi vui nhất là qua mỗi đợt thi, các em đã thực sự thẩm thấu từ trang sách, rút ra những bài học rất có giá trị – từ kiến thức, tấm gương vượt khó đến lòng nhân ái. Như vậy, chúng tôi đã cùng các em tạo ra những giá trị sống từ sách".
'Tổng tài' Nguyễn Đình Mạnh kiêu ngạo trong 'Người thừa kế không danh phận' là ai?Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Nguyễn Đình Mạnh gây chú ý khi vào vai "Tổng tài" lạnh lùng, kiêu ngạo trong bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang phát sóng trên VTV9.
Phim điện ảnh lãng mạn 'Đêm không ngủ ở Seattle' lên sóng VTV3Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Vào lúc 21h ngày 28/12, Chương trình Cine7 số cuối cùng của năm 2025 sẽ mang đến bộ phim điện ảnh lãng mạn "Đêm không ngủ ở Seattle".
Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt?Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - "Khởi thủy" mang nhiều tầng nghĩa - vừa là 'khởi nguyên' đánh dấu điểm bắt đầu hành trình làm việc với chất liệu gốm của tôi, vừa gợi nhắc tên mình", nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ nói.
Tú cùng nhóm bạn quyết định khai trừ Bách khỏi 'Đại bản doanh'Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Khi trở về làng Mây, nhóm "Đại bản doanh" của Tú đã thống nhất loại Bách và không còn vương vấn người đã không còn quan tâm tới nhóm.
NSND Thu Huyền, Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình 'Bản giao hưởng Việt Nam' đón năm mới 2026Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình chào năm mới 2026 mang tên "Bản giao hưởng Việt Nam" được phát sóng vào 20h10 ngày 1/1/2026 trên kênh VTV1.
Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiềnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.
Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của BáchXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.
Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của TúXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.
Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ NguyệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.
Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.
Thanh tra Nguyệt bật khóc sợ bị phát hiện nhận hối lộ thùng tiềnXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 40 phim "Lằn ranh", Nguyệt rơi vào trạng thái hoảng loạn trước nguy cơ bị phát hiện sai phạm nhận và đưa hối lộ.