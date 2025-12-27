Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 – 2025 với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương" đã thành công rực rỡ trong lễ trao giải đợt 2 diễn ra vào ngày 27/12 tại trụ sở Báo Phụ nữ TP.HCM. Cuộc thi do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức, NXB Kim Đồng tài trợ, đang dần trở thành một không gian văn hóa ý nghĩa, nơi những trang sách được thắp sáng bằng giọng kể hồn nhiên, chân thật của thiếu nhi khắp mọi miền.

Là thành viên Ban Giám khảo, nhà văn Văn Thành Lê đánh giá cao tính chân thật và sức lan tỏa của cuộc thi: "Khi xem các clip dự thi, tôi nhận thấy các bạn đọc thật và cảm nhận thật, chứ không phải diễn hay sắp xếp theo kịch bản, cũng không chạy theo thành tích. Những cuốn sách được lựa chọn rất đa dạng, từ văn học, lịch sử đến sách kỹ năng, khoa học; vừa có những tác phẩm kinh điển, vừa có nhiều đầu sách mới, cho thấy các em có khả năng cập nhật và không bị một màu".

Ở đợt 2, nhiều thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng kể chuyện. Giọng kể tự nhiên hơn, mạch lạc hơn, biết nhấn nhá cảm xúc, thể hiện sự đồng cảm với nhân vật. Không ít bài dự thi được đầu tư sáng tạo về hình thức thể hiện, mang đến những cách tiếp cận nhẹ nhàng mà sâu sắc, lan tỏa các thông điệp về tình yêu thương, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn từ sách.

Giải nhất thuộc về bé Hồ Minh Châu.

Giải nhì thuộc về bé Phạm Minh Bảo Ngọc và bé Nguyễn Cao Thanh Trúc.

Sau quá trình chấm chọn công tâm dựa trên các tiêu chí: Nội dung câu chuyện, giọng kể, khả năng sáng tạo, kỹ năng thể hiện và mức độ lan tỏa thông điệp, Ban Giám khảo đã công bố kết quả đợt 2: Giải Nhất thuộc về bé Hồ Minh Châu với tác phẩm "Thần dược của Kay".

Hồ Minh Châu chia sẻ lý do chọn "Thần dược của Kay" vì đó là cuốn sách vừa cung cấp kiến thức về cơ thể người, vừa hài hước, gần gũi, giúp việc học trở nên như một trò chơi khám phá thú vị. Khi đọc lại để chuẩn bị bài dự thi, Minh Châu còn nhận ra cách tác giả Adam Kay biến tri thức thành niềm vui, khiến em càng yêu sách hơn và muốn chia sẻ điều đó với bạn bè.

Ngoài ra, có 2 Giải Nhì giành cho bé Phạm Minh Bảo Ngọc – Tuổi thơ dữ dội và bé Nguyễn Cao Thanh Trúc – Búp sen xanh; 1 Giải Ba: Bé Lê Bảo Nhi – Điều ước thủy tinh; cùng 3 giải Khuyến khích thuộc về bé Phạm Ngọc Lan Anh - Cây cam ngọt của tôi, bé Chu Bích Ngọc – Coco Chanel, bé Lê Đặng Diệp Nhi – Võ Thị Sáu; 1 Giải phụ – Kể chuyện về Bác Hồ ấn tượng: Bé Nguyễn Cao Thanh Trúc.

Các thí sinh đoạt giải cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ tiếp tục bước vào Vòng Chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2026. Đặc biệt, tất cả thí sinh tham gia đợt 2 đều nhận được voucher mua sách, như một lời khích lệ cho tình yêu đọc sách và tinh thần đồng hành cùng văn hóa đọc.

Tại lễ trao giải, bà Phạm Thị Vân Anh – Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM – chia sẻ đầy tâm huyết: "Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày càng gắn với điện thoại nhiều hơn sách, chúng tôi thật sự trăn trở. Cuộc thi này được hình thành từ mong muốn đi đường dài, tạo ra và nuôi dưỡng giá trị đọc sách cho các em. Điều khiến chúng tôi vui nhất là qua mỗi đợt thi, các em đã thực sự thẩm thấu từ trang sách, rút ra những bài học rất có giá trị – từ kiến thức, tấm gương vượt khó đến lòng nhân ái. Như vậy, chúng tôi đã cùng các em tạo ra những giá trị sống từ sách".



