Cây kim tiền hợp tuổi nào nhất? Bí mật phong thủy giúp gia chủ tiền vào như nước
GĐXH - Cây kim tiền là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất hiện nay với ngụ ý chiêu tài hút lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp để bài trí loại cây này trong nhà hay văn phòng.
Ý nghĩa phong thủy cây kim tiền
Cây kim tiền ngay từ tên gọi đã thể hiện được ý nghĩa phong thủy của nó. Chiết tự theo nghĩa Hán Việt, từ "kim" có nghĩa là phát tài phát lộc; "tiền" tượng trưng cho sự giàu sang phú quý.
Thân cây kim tiền vươn cao đầy kiêu hãnh, lá cây xanh đậm hướng lên trên tựa như bàn tay hứng lộc trời, thể hiện mong muốn mang lại cho gia chủ tiền bạc dồi dào, cuộc sống sung túc, có quý nhân phù trợ.
Sức sống bền bỉ, mãnh liệt của cây tạo nguồn động lực lớn cho gia chủ trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, cây kim tiền ra hoa được xem là điềm lành, báo hiệu sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của gia chủ.
Mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, cây kim tiền đã và đang được nhiều người, đặc biệt là người làm kinh doanh, nhân viên văn phòng yêu thích lựa chọn bài trí trong nhà, trên bàn làm việc với mong cầu gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, buôn bán hồng phát, tài lộc dồi dào. Mặt khác, cây kim tiền không đơn thuần là cây cảnh trang trí nhà đẹp, mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng đối tác, khách hàng, bạn bè trong các dịp khai trương, mở hàng.
Cây kim tiền hợp tuổi nào nhất?
Cây phong thủy kim tiền phù hợp với nhiều tuổi, nhưng hợp nhất là với người tuổi Tý (tuổi chuột). Theo phong thủy, người tuổi Tý vốn rất giỏi trong việc kiếm tiền, tuy nhiên họ lại không biết cách quản lý, chi tiêu sao cho hợp lý.
Thế nên, người cầm tinh con chuột dễ rơi vào cảnh rỗng túi. Sự hiện diện của cây kim tiền trong nhà, văn phòng, bàn làm việc của người tuổi Tý sẽ giúp họ quản lý tài chính tốt ơn, thu hút tài lộc và có những quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống.
Như vậy, xét theo Ngũ hành thì cây kim tiền hợp nhất với mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Xét theo tuổi, cây kim tiền hợp tuổi Tý nhất. Nếu bạn là người tuổi Tý mệnh thuộc Mộc thì cây kim tiền là loại cây phong thủy tốt nhất với bạn.
Vấn đề đặt ra là tính tuổi hợp cây kim tiền theo cung phi hay cung mệnh. Theo phong thủy, chọn theo cung phi sẽ chính xác hơn. Cung phi tra theo giới tính và tuổi, mỗi người sẽ có 3 yếu tố đi kèm với nhau là cung, mệnh, hướng.
Cây kim tiền nên đặt ở đâu để chiêu tài lộc
Đặt cây kim tiền ở hành lanh, bậc thềm, trước cửa nhà
Cây kim tiền đặt ở hành lang, bậc thềm, trước cửa nhà riêng, bên cạnh cửa vào căn hộ chung cư, vừa tạo điểm nhấn trang trí hút mắt, vừa thể hiện mong cầu chiêu tài hút lộc.
Theo phong thủy, nên ưu tiên đặt cây kim tiền ở các hướng chính Nam, chính Đông và Đông Nam. Các cửa hàng có thể đặt ngay cạnh ban thờ ông Thần tài, ngay cửa ra vào; các công ty, xí nghiệp có thể đặt những chậu cây kim tiền lớn ở đại sảnh để cây phát huy tối đa tác dụng phong thủy tốt đẹp, mang đến cho gia chủ nhiều may mắn trong kinh doanh, phát triển sự nghiệp. Tốt nhất nên đặt cây kim tiền ở cung tài lộc.
Đặt cây kim tiền ở cửa sổ, ban công
Chậu cây kim tiền xanh mướt đặt ở ban công hoặc cửa sổ giúp điều hòa, cân bằng các nguồn năng lượng và tạo điểm nhấn sinh động, dịu mát cho không gian sống của bạn.
Đây cũng là những vị trí đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, giúp cây luôn xanh tươi, phát triển tốt. Song, cũng không nên để cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá nhiều, cây dễ bị vàng lá.
Đặt cây kim tiền trên bàn làm việc
Cây kim tiền đặt ở vị trí này góp phần giúp công việc, sự nghiệp của bạn hanh thông, mang đến nhiều cơ hội phát triển.
Với những người kinh doanh, buôn bán, đặt cây kim tiền ở bàn làm việc, nơi tiếp khách, đối tác sẽ giúp gia chủ đạt được nhiều thành tựu về tài chính, mở rộng các mối quan hệ.
Đặt cây kim tiền ở góc phòng
Cây kim tiền đặt ở góc phòng không chỉ giúp che đi góc khuất, góc chưa đẹp, tăng tính thẩm mỹ tổng thể cho không gian sống mà còn góp phần thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.
Tránh đặt cây kim tiền trong phòng ngủ, đối diện lối ra vào
Bạn tuyệt đối tránh đặt cây kim tiền trong phòng ngủ vì ban đêm cây hút oxy và thải khí cacbonic, không tốt cho sức khỏe con người. Cũng không nên đặt cây ở vị trí đối diện cửa lối ra vào nhà, bởi cây sẽ cản trở các nguồn năng lượng tích cực vào nhà, không tốt cho phong thủy nhà ở.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
