Mẹo nhỏ loại bỏ mảng cặn 'cứng đầu' dưới đáy ấm siêu tốc hiệu quả và cách hạn chế cặn bám trở lại

Những mảng trắng bám ở đáy và thành ấm siêu tốc thường xuất hiện sau một thời gian sử dụng. Nếu không vệ sinh định kỳ, lớp cặn này có thể khiến ấm đun lâu sôi hơn, làm giảm hiệu suất truyền nhiệt, ảnh hưởng tuổi thọ của thiết bị cũng như chất lượng nước.

Dùng giấm trắng đánh bay mảng cặn dưới đáy ấm siêu tốc

Giấm trắng có axit axetic sẽ phản ứng với lớp cặn khoáng có tính kiềm, giúp chúng mềm ra và tan dần. Cách làm đơn giản là đổ khoảng 1/3 phần giấm trắng vào ấm. Đun sôi hỗn hợp rồi tắt điện, ngâm khoảng 20–30 phút, đổ bỏ dung dịch và tráng lại nhiều lần với nước sạch.

Với lớp cặn lâu ngày, mọi người có thể làm lại vài lần hoặc dùng giấm hơi ấm để tăng hiệu quả. Lưu ý là không nên pha loãng giấm trắng vì giảm hiệu quả và cũng không pha giấm với các chất tẩy rửa khác, đặc biệt là nước tẩy chứa clo vì có thể tạo khí gây hại.

Sau một thời gian dùng, ở dưới đáy ấm siêu tốc thường bám cặn. Ảnh HM

Sau khi vệ sinh, mọi người lưu ý đun và đổ bỏ một lượng nước sạch trước khi sử dụng lại để tránh mùi giấm còn sót trong ấm.

Dùng chanh loại bỏ mảng cặn dưới đáy ấm siêu tốc

Theo chuyên gia hóa học, chanh có chứa axit citric, có tác dụng làm mềm và hòa tan cặn khoáng và khử mùi tốt. Mọi người có thể dùng chanh để loại bỏ những lớp cặn bã cứng đầu ở dưới đáy ấm siêu tốc.

Dùng vài lát chanh cho vào ấm cùng lượng nước vừa phải đem đun sôi, ngâm trong khoảng 30 phút rồi đổ bỏ. Cuối cùng đem rửa sạch lại ấm siêu tốc, đun một lượt nước sạch rồi đổ đi để loại bỏ mùi còn sót lại.

Dùng vỏ khoai tây để loại bỏ cặn dưới đáy ấm siêu tốc

Mọi người cũng có thể tận dụng vỏ khoai tây sau khi chế biến để vệ sinh cặn bám ở ấm siêu tốc một cách nhẹ nhàng, không tốn chi phí.

Các loại vỏ như khoai tây, vỏ táo… có chứa các hợp chất tự nhiên giúp làm mềm các chất kết tủa của canxi khi được đun ở nhiệt độ cao. Đơn giản cho vỏ khoai tây đã rửa sạch vào trong ấm, đổ nước ngập rồi đun sôi trong khoảng 10 – 15 phút. Sau đó, đổ ra rồi rửa lại bằng nước sạch.

Cách này hiệu quả với những lớp cặn mới chỉ là những màng mỏng vừa xuất hiện. Những ấm siêu tốc mới mua, dùng mẹo này trước khi sử dụng cũng giúp cho ấm không bị bám cặn cứng trong suốt thời gian dài sau đó.

Lưu ý khi vệ sinh và cách để hạn chế cặn bám trở lại ấm siêu tốc

Theo chuyên gia hóa học Vũ Thị Tần, với những ấm siêu tốc có cặn bám dày đặc, người dùng không nên dùng vật sắc nhọn để cạy vì có thể làm xước lớp kim loại bên trong. Khi vệ sinh cần tránh nhúng toàn bộ thân ấm điện vào nước. Điều quan trọng là cần vệ sinh định kỳ khoảng 2-4 tuần một lần tùy chất lượng nguồn nước và tần suất sử dụng.

Để tăng tuổi thọ của ấm siêu tốc, cần vệ sinh định kỳ. Ảnh HM

Cặn vẫn có thể xuất hiện sau khi vệ sinh nên để giảm tình trạng đóng cặn, mọi người có thể dùng nước đã qua hệ thống lọc nếu có điều kiện. Khi dùng nước cần tránh để nước thừa trong ấm quá lâu, cần đổ hết nước cũ và thay nước mới trước mỗi lần đun.