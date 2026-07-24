Tuyệt chiêu "hack" bếp sạch bóng dành riêng cho hội chị em bận rộn

Làm đến đâu sạch tới đó

Khi bắt đầu làm một việc gì đó thì bạn hãy nhớ là làm việc đến đâu thì vệ sinh sạch đến đó, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho sau này.

Những thứ không dùng được nữa thì cho ngay vào thùng rác có nắp bên cạnh. Và khi làm những việc tiếp theo thì bạn không cần phải mất thời gian để dọn lại. Như thế thì bạn mới có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn mà nhà bếp vẫn luôn sạch sẽ.

Đặt đúng chỗ

Phòng bếp sẽ luôn được sạch sẽ, gọn gàng khi bạn biết cách sắp xếp gọn gàng các vật dụng trong nhà sao cho hợp lý, nhất là những đồ đã được dùng thì nên được vệ sinh ngay và đặt vào những nơi đã được quy đinh trước.

Khi bắt đầu làm một việc gì đó thì bạn hãy nhớ là làm việc đến đâu thì vệ sinh sạch đến đó, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho sau này.

Dọn rác trong lúc nấu

Sau khi lấy thứ gì ra khỏi bao bì, thì hãy bỏ ngay bao bì vào thùng rác cạnh dưới chân bàn. Vì có thể có những túi rác làm vương vãi nước ra ngoài nếu để lâu.

Và nếu trong lúc nấu dầu mỡ, nước có bắn ra ngoài hoặc thức ăn có bị bay ra ngoài thì có thể lấy khăn lau luôn. Việc này sẽ làm không gian phòng bếp luôn sạch sẽ, rộng rãi mà không bừa bộn.

Làm nhiều việc cùng một lúc

Trong thời gian chờ đợi nấu thứ gì trên bếp thì bạn có thể dọn những cái bát đĩa vừa dùng hoặc là lau dọn sạch sẽ xung quanh để sau bữa ăn không phải dọn.

Cũng có thể là chuẩn bị việc cho công đoạn tiếp theo. Cứ như thế càng về sau bạn sẽ càng nhàn và rảnh rổi hơn mà nhà bếp vẫn không bị lộn xộn.

Dùng vải vụn là khăn lau

Bạn có thể tận dụng những miếng vải vụn bỏ đi để lau đi những vết nước hoặc dầu mỡ sót lại, nếu bẩn thì có thể giặt đi phơi khô và dùng lại. Có thể treo lên hoặc để đâu thì tùy người sử dụng miễn là thuận tiện cho người dùng.

Bạn có thể tận dụng những miếng vải vụn bỏ đi để lau đi những vết nước hoặc dầu mỡ sót lại, nếu bẩn thì có thể giặt đi phơi khô và dùng lại.

Sử dụng vải để lau có thể tránh được tình trạng dùng giấy khô lau vứt vào thùng rác nhanh đầy, lại mất thời gian đi đổ rác.

Sử dụng thùng rác trong nhà bếp

Sử dụng thùng rác trong nhà bếp sẽ rất hợp vệ sinh và sạch sẽ. Những thứ không dùng nữa thì vứt vào thùng rác, có thể đặt thùng rác ngay cạnh dưới chân bàn cũng có thể đặt phía trong bàn.

Vì nhà bếp là nơi chứa nhiều mùi nhất trong gia đình nên cần phải sử dụng những thùng rác có nắp đậy kín và có dung tích vừa phải từ 12l- 30l là có thể bỏ rác thoải mái. Còn nếu gia đình nào có ý định trồng rau sạch thì nên sử dụng thùng rác 2 ngăn để có thể phân loại rác, thuận tiện cho việc sử dụng rác thải làm phân bón.

Tuyệt chiêu xử lý bồ hóng sạch tận gốc, không lo nhiễm khuẩn thực phẩm GĐXH - Sự xuất hiện của bồ hóng trong không gian sống thường khiến nhiều người khó chịu, đặc biệt khi chúng sinh sôi ở những khu vực ẩm thấp, thiếu vệ sinh.

Mách bạn cách khử mùi thuốc lá trong phòng sạch bóng chỉ sau 5 phút GĐXH - Việc loại bỏ hoàn toàn mùi khói ám vào sơn tường và đồ nội thất chưa bao giờ là điều dễ. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cách khử mùi thuốc lá trong phòng một cách khoa học, an toàn và nhanh chóng nhất, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn.