Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026
GĐXH - Cây kim tiền còn được biết đến với nhiều tên như cây phát tài, kim tài phát, kim tiền lộc phát. Là loại cây này dễ trồng, chăm sóc. Một điều ít ai biết rằng kim tiền cũng ra hoa và khi ra hoa sẽ báo hiệu điềm tương lai sắp xảy đến.
Ý nghĩa của cây kim tiền
Cây kim tiền mang trong mình ý nghĩa phong thủy sâu sắc, là biểu tượng của sự giàu sang và phú quý. Tên gọi của cây cũng phản ánh điều này: "Kim" tượng trưng cho tài lộc, còn "Tiền" là biểu hiện của sự thịnh vượng và sung túc. Vì vậy, việc trồng cây kim tiền được xem là cách thu hút may mắn, tài vận và sự phát đạt cho gia chủ.
Không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, cây kim tiền còn đại diện cho sự kiên cường và sức sống mãnh liệt. Loại cây này có khả năng thích nghi trong nhiều điều kiện khắc nghiệt mà vẫn phát triển xanh tươi, tràn đầy sức sống. Điều này như một lời nhắc nhở con người hãy mạnh mẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên dù cuộc sống có thử thách thế nào.
Cây kim tiền hợp mệnh gì?
Người mệnh Mộc và Hỏa
Phong thủy cho biết, đây là hai bản mệnh phù hợp nhất với cây kim tiền, bởi cây thuộc hành Mộc, mà theo ngũ hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa. Người mệnh Mộc và Hỏa trồng cây kim tiền sẽ dễ thu hút tài lộc, may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp.
Người mệnh Thổ và Kim
Cây kim tiền cũng rất hợp với người mệnh Thổ và Kim. Để cân bằng phong thủy, bạn nên trang trí thêm sỏi trắng hoặc vàng quanh gốc cây, hoặc treo các dây đồng tiền vàng lên cây. Những chi tiết này vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa giúp kích hoạt năng lượng tốt cho hai bản mệnh này.
Người mệnh Thủy
Người mệnh Thủy nên chọn trồng cây kim tiền theo dạng thủy sinh, bởi nước tượng trưng cho hành Thủy. Đồng thời, trang trí thêm sỏi trắng (thuộc hành Kim) trong chậu cây để kích thích sự tương sinh, vì Kim sinh Thủy theo ngũ hành.
Cây kim tiền hợp với tuổi nào?
Theo phong thủy, người tuổi Tý trồng một chậu cây kim tiền trong nhà hoặc tại nơi làm việc không chỉ mang lại may mắn và phú quý mà còn giúp họ cải thiện tư duy tài chính.
Ngoài ra, cây kim tiền còn giúp người tuổi Tý duy trì cảm giác thoải mái, tăng đam mê trong công việc và cuộc sống, tạo động lực để họ vươn tới thành công.
Cây kim tiền ra hoa báo hiệu điều gì?
Cây kim tiền tuy hiếm khi ra hoa, nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, nó vẫn có thể trổ bông. Hoa cây kim tiền thường có màu trắng, hình dáng đặc biệt với cấu trúc hình trụ dài mọc từ gốc lên. Trên hoa, các đường nét uốn lượn tạo cảm giác mềm mại như những họa tiết trang trí.
Mặc dù không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, nhưng hoa của cây kim tiền lại mang ý nghĩa phong thủy vô cùng đặc biệt.
Trong phong thủy, khi cây kim tiền đâm chồi và nở hoa, đó được xem là tín hiệu tốt lành, báo hiệu sự may mắn, thịnh vượng và tài lộc đang đến với gia chủ. Việc cây ra hoa tượng trưng cho sự phát triển, thăng tiến, và thành công trong công việc cũng như cuộc sống.
Nên đặt cây kim tiền ở đâu để thu hút tài lộc?
Tiền sảnh hoặc đại sảnh
Nếu nhà bạn có không gian rộng như tiền sảnh hoặc đại sảnh, đây sẽ là vị trí lý tưởng để đặt một chậu cây kim tiền lớn.
Vị trí này thường áp dụng cho các tòa nhà, văn phòng hoặc nhà mặt phố, không chỉ tạo cảm giác sang trọng mà còn thu hút vượng khí vào không gian sống.
Bàn làm việc
Cây kim tiền cỡ nhỏ hoặc vừa là lựa chọn hoàn hảo cho bàn làm việc. Dân văn phòng yêu thích đặt loại cây này với hy vọng mang lại sự thuận lợi trong công việc, mở ra cơ hội thăng tiến và phát tài. Một chậu cây xanh mướt trên bàn còn giúp tạo sự thư thái và tăng cảm hứng làm việc.
Ban công hoặc cửa sổ
Những vị trí đón ánh sáng tự nhiên như ban công hoặc cửa sổ không chỉ giúp cây phát triển tươi tốt mà còn làm nổi bật không gian sống. Đặt cây kim tiền ở đây vừa điều hòa không khí, vừa mang lại vẻ đẹp ấn tượng cho căn phòng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
