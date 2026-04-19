Những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ngôi nhà của bạn nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất
GĐXH - Phong thủy không chỉ là chọn hướng nhà, đặt bàn thờ hay treo tranh chiêu tài. Thực tế, có những yếu tố âm thầm nhưng lại quyết định vận khí – tài lộc – sức khỏe của cả gia đình bạn. Và điều đáng tiếc là... đa phần mọi người không hề biết đến.
Vận khí đất & hướng đất theo từng năm
Đây là yếu tố nền tảng quan trọng nhất nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất. Không phải đất nào cũng xây nhà được – và không phải năm nào cũng xây được nhà theo hướng bạn thích.
Có những mảnh đất âm khí nặng do nằm gần nghĩa trang, bãi rác cũ, nơi từng xảy ra tai nạn hoặc bị khai phá sai cách – dù nhà đẹp cũng khó tụ tài.
Ngược lại, đất có long mạch – địa khí tốt sẽ giúp gia chủ làm ăn vượng phát, gia đạo yên ổn. Quan trọng hơn là mỗi năm, vận khí trời đất thay đổi, cát – hung tinh luân chuyển theo hướng khác nhau.
Có năm hướng Tây đắc khí, nhưng năm sau lại đại kỵ. Nếu xây nhà sai năm – sai hướng, vận khí nhà có thể sẽ bị nghịch, dù gia chủ không phạm tuổi cũng vẫn gặp xui xẻo.
Ngoại khí – những yếu tố xung quanh ngôi nhà
Ngoại khí là chỉ những yếu tố xung quanh ngôi nhà như bố cục đường đi lối lại, vị trí của các ao, hồ ngã ba ngã tư, cây lớn, cột điện…
Một ngôi nhà có ngoại khí tốt sẽ giúp tương trợ cho long thủy. Ngược lại, nếu ngoại khí xung quanh tạo thành các sát khí có thể sẽ giảm ý nghĩa tốt đẹp của phong thủy ngôi nhà.
Ví dụ, nhà nằm gần đình chùa miếu mạo sẽ bị tác động bởi miếu môn sát; nhà nằm gần công trường xây dựng bị tác động bởi thanh sát…
Nội khí – dòng khí luân chuyển bên trong nhà
Khái niệm này là chỉ các bố cục sắp xếp không gian ở bao gồm việc sắp đặt nội thất, bố trí các khu chức năng.
Trong đó quan trọng nhất là môn – chủ – táo, tức hướng cửa chính, vị trí bàn thờ, phòng ngủ của chủ nhà, vị trí bếp.
Một ngôi nhà đắc long, đắc thủy, không có ngoại khí xấu nhưng nếu bố trí nội thất không hợp lý cũng sẽ làm hỏng các cát khí.
Thời điểm xây nhà
Theo phong thủy, thời điểm làm nhà sẽ quyết định một phần đến vận khí của ngôi nhà, nhất là những năm đầu tiên khi gia chủ dọn đến sinh sống.
Tuy nhiên, việc chọn thời điểm làm nhà không chỉ dựa theo tuổi của gia chủ có phạm Tam tai, Kim lâu, Hoang ốc hay không, quan trọng hơn là cần phải xem hướng có hợp với trạch đất để làm trong năm đó hay không.
Ví dụ những ngôi nhà hướng Tây xây dựng trong năm 2020 sẽ đạt được cát khí nhờ các cát tinh đáo đến hướng này, dù gia chủ ở tuổi nào cũng đều được hưởng cát khí.
Việc xem tuổi phạm Kim lâu, Tam tai, Hoang ốc chỉ để xác định thời điểm động thổ làm nhà, không phải là yếu tố tác động nhiều đến vận khí ngôi nhà.
Hợp kỵ với chủ nhà
Một ngôi nhà đạt được từ 3-4 yếu tố: Vận khí, nội khí, ngoại khí, thời điểm xây dựng chắc chắn sẽ có nhiều cát khí, gia chủ sống trong ngôi nhà này sẽ may mắn, hanh thông.
Theo phong thủy, nếu một ngôi nhà đáp ứng được từ 3 yếu tố nên xác định xây dựng, hoặc mua để cư trú lâu dài. Tuy nhiên, ngoài các yếu tố này cũng cần xem xét về mức độ hòa hợp với gia chủ.
Cụ thể, ngôi nhà có đủ các yếu tố tốt và hòa hợp với gia chủ thì sẽ được hưởng đầy đủ vận khí tốt, nhưng nếu không hợp với gia chủ thì sẽ giảm các vận khí.
Như vậy có thể thấy khó có ngôi nhà hoàn hảo về phong thủy, nên khi chọn đất cất nhà, mua nhà gia chủ cũng không nên quá cầu toàn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
