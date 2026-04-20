Loài hoa mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống
GĐXH - Trồng hoa trước nhà không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ cho mặt tiền mà còn góp phần mang lại sinh khí, tài lộc và cảm giác thư thái cho cả gia đình.
Hoa lan
Hoa lan không chỉ nổi bật với vẻ đẹp kiêu sa và sang trọng mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc.
Trong phong thủy, hoa lan được tôn vinh như biểu tượng của tình yêu thương, sự kết nối và sự nuôi dưỡng trong các mối quan hệ gia đình cũng như tình bạn.
Đặc biệt, hoa lan còn là biểu tượng của sự trường thọ và phát triển bền vững, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và khả năng vượt qua khó khăn.
Khi được đặt trước cửa nhà, hoa lan không chỉ tạo nên điểm nhấn cho không gian này mà còn thu hút năng lượng tích cực, giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần cho gia chủ.
Hoa hồng
Hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ, là biểu tượng của tình yêu, sự nghiệp thăng tiến và tài lộc. Trong phong thủy, hoa hồng được coi là mang lại sự may mắn, sức khỏe và hòa thuận trong gia đình.
Hoa hồng giúp không gian sống thêm tươi mới, tạo cảm giác lạc quan và hạnh phúc. Ngoài ra, nó còn giúp gia chủ thu hút năng lượng tích cực và tăng cường các mối quan hệ tốt đẹp.
Khi trồng cần chú ý hoa hồng cần đất tơi xốp, thoát nước tốt và được chăm sóc thường xuyên, bao gồm việc cắt tỉa và cung cấp đủ ánh sáng.
Hoa cúc
Hoa cúc được coi là biểu tượng của sự trường thọ, an lành và thịnh vượng. Hoa cúc cũng mang đến năng lượng tích cực, giúp cải thiện tài lộc và sự nghiệp của gia chủ.
Hoa cúc tạo ra không gian sống dễ chịu, thanh tịnh và mang lại sự bình an, thịnh vượng cho gia đình. Nó còn giúp hóa giải năng lượng xấu và tăng cường sức khỏe cho gia chủ.
Để hoa cúc phát triển tốt cần đảm bảo đất ẩm, thoáng khí và có đủ ánh sáng mặt trời. Để hoa nở đẹp, bạn cần chăm sóc cây cúc bằng cách tưới nước đều và cắt tỉa thường xuyên.
Mộc hương
Mộc hương (còn gọi là hoa quế) là loài cây được trân trọng trong nhiều nền văn hóa phương Đông nhờ hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa vào mùa thu.
Trong dân gian lưu truyền câu: "Trước cửa có mộc hương, quý nhân tự tìm đến", xuất phát từ cách chơi chữ giữa "hương" và "quý".
Mùi hương của mộc hương không nồng gắt mà thanh, thoảng, tạo cảm giác thư thái. Vì thế, nhiều gia đình trồng hai cây đối xứng hai bên cổng, vừa cân đối bố cục, vừa gửi gắm mong ước công việc hanh thông, gặp người tốt nâng đỡ.
Cây ưa ánh nắng nhẹ, thích hợp với đất tơi xốp, giàu hữu cơ. Khi trưởng thành, tán cây gọn gàng, dễ tạo dáng.
Ngoài ý nghĩa phong thủy, mộc hương còn được đánh giá cao nhờ khả năng cải thiện chất lượng không khí và tạo "vùng hương" tự nhiên cho khoảng sân trước nhà.
Mẫu đơn
Mẫu đơn từng được mệnh danh là "hoa vương" trong thời phong kiến, biểu trưng cho sự giàu sang và quyền quý. Những bông hoa lớn, cánh dày, màu sắc rực rỡ khiến mẫu đơn luôn nổi bật giữa vườn.
Ngày nay, mẫu đơn được nhiều gia đình lựa chọn trồng gần lối vào hoặc trước cửa chính như lời cầu chúc tài lộc, danh tiếng và vận may.
Khi nở rộ vào mùa xuân, hoa mẫu đơn tạo nên vẻ đẹp sang trọng, nâng tầm thẩm mỹ cho mặt tiền ngôi nhà.
Cây ưa sáng, cần đất giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Thời điểm trồng thích hợp thường vào mùa thu để cây kịp bén rễ và cho hoa đẹp vào năm sau.
Hoa thủy tiên
Thủy tiên mang vẻ đẹp thanh nhã và mùi hương dễ chịu, rất thích hợp để trồng viền bồn hoa trước nhà. Cây có lá dài, mềm, hoa mọc thành cụm với màu vàng hoặc trắng tinh khiết, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thư thái.
Trong phong thủy, hoa thủy tiên tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và tinh khiết. Những cụm thủy tiên trước nhà như lời mời gọi những điều tốt lành, nhất là vào dịp đầu năm hoặc mùa xuân, thời điểm hoa nở đẹp nhất.
Hoa hồng tỉ muội
Trồng hoa hồng ở bồn hoa trước nhà là cách tuyệt vời để tạo một không gian quyến rũ và nổi bật. Những bụi hồng nở rộ với màu sắc phong phú – đỏ, cam, trắng, hồng phấn… khiến lối vào nhà trở nên rực rỡ mà không quá phô trương.
Hoa hồng tỉ muội là loài hoa hồng mini, thường mọc thành chùm, màu sắc đa dạng như đỏ, cam, hồng phấn, vàng…
Dáng cây nhỏ gọn, thích hợp trồng trong bồn hoa dài trước hiên hay lối đi vào nhà. So với hoa hồng thường, tỉ muội dễ chăm hơn và có sức sống tốt.
Về phong thủy, hồng tỉ muội biểu trưng cho tình thân, sự đoàn kết và hòa hợp giữa các thành viên trong gia đình. Trồng hoa này trước nhà giúp tăng cường năng lượng tích cực, tạo không khí ấm cúng và gần gũi cho không gian sống.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Cây xanh lý tưởng cho không gian nhà vệ sinh sạch và thư giãn năm 2026Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Nhà vệ sinh thường là khu vực kín, ẩm và dễ phát sinh mùi khó chịu. Tuy nhiên, chỉ cần một vài chậu cây xanh phù hợp, bạn hoàn toàn có thể biến không gian này trở nên thoáng mát – sạch sẽ – thư giãn hơn.
Xem ngày giờ tuần mới 20/4 - 26/4/2026 để gia chủ làm việc, động thổ, khai trương nhiều tài lộcỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 20/4 - 26/4/2026 giúp gia chủ chọn thời điểm làm việc, động thổ hay khai trương đón nhiều tài lộc.
Đặt 2 giường trong một phòng ngủ có tốt không?Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Việc có nên kê 2 giường trong phòng ngủ thật sự là tốt hay không? Liệu đó có phải là một trong những điều kiêng kỵ khi kê giường ngủ hay không? Cùng xem qua những ưu điểm và nhược điểm sau khi kê 2 giường trong bài sau.
Những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ngôi nhà của bạn nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy không chỉ là chọn hướng nhà, đặt bàn thờ hay treo tranh chiêu tài. Thực tế, có những yếu tố âm thầm nhưng lại quyết định vận khí – tài lộc – sức khỏe của cả gia đình bạn. Và điều đáng tiếc là... đa phần mọi người không hề biết đến.
Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Để có một giấc ngủ trọn vẹn, một số yêu cầu được đưa ra khuyến nghị thực hiện. Trong số đó, có nên đặt giường ngủ đối diện cửa sổ nhận được khá nhiều sự quan tâm.
8 'siêu thực phẩm' trồng ngay trong nhà: Có loại hay bị nhổ bỏ nhưng lại giàu dưỡng chất bất ngờỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải thực phẩm đắt đỏ hay nhập khẩu, ngay trong không gian sống quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể sở hữu những “siêu thực phẩm” tự nhiên, dễ trồng và giàu giá trị dinh dưỡng. Xu hướng trồng cây ăn được tại nhà đang phổ biến, khi nhiều gia đình vừa muốn cải thiện sức khỏe, vừa tạo nên một không gian sống xanh, gần gũi.
Hóa giải phong thủy nhà ở ngã 3 đường xấu giúp gia trạch bình anPhong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu phong thủy nhà ở ngã 3 đường không tốt bạn vẫn có thể hóa giải với nhiều cách khác nhau. Điều này nên làm ngay khi xây mới để tránh những điều không may mắn.
Tủ lạnh chạy tốn điện, nguyên nhân và những cách khắc phục cực hayMẹo vặt - 2 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết dưới đây, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nguyên nhân khiến tủ lạnh chạy tốn điện và những lời khuyên hữu ích để khắc phục cho vấn đề này nhé.
Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều bạn vẫn đang thắc mắc như nào là phong thủy bếp nhà chung cư, làm cách nào để bố trí gian bếp cho đắc tài lộc. Những điều kiêng kỵ cần tránh là gì. Cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Loại thiết bị tốn hơn cả điều hòa bạn nên biết để tránh mất nhiều tiềnỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Không phải lúc nào điều hòa cũng là "thủ phạm chính" khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, bởi bên cạnh đó còn có nhiều thiết bị hoạt động liên tục hoặc sử dụng thường xuyên với mức tiêu thụ đáng kể.
Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửaỞ
GĐXH – Ngày mùng 1 là khởi điểm của tháng mới và còn là mốc phong thủy quan trọng ảnh hưởng tới vận khí suốt 30 ngày. Chọn đúng giờ, làm đúng việc được tin là sẽ giúp may mắn và tài lộc đến thuận lợi hơn.