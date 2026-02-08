Mới nhất
Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang

Chủ nhật, 17:12 08/02/2026 | Xã hội
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một cây mai vàng cổ thụ khoảng 100 năm tuổi đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách khi tới chợ hoa xuân Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), "cụ mai" có dáng thế đồ sộ, tán rộng và giá bán cũng "khủng" không kém.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 1.

Chiều 6/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phương (ngụ tỉnh Đồng Tháp) - chủ nhân cây mai cho biết, cây cao khoảng 5,5m tính từ mặt chậu, tán rộng gần 7m; phần gốc có hoành đo được khoảng 1,2m, tạo dáng thế vững chãi, cổ kính hiếm có.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 2.

Theo ông Phương, cây mai có tuổi đời trên dưới 100 năm, được ông mua từ miền Trung cách đây khoảng 10 năm. “Đây là giống mai miền Trung, cây rất già, có bộ cốt đẹp, thân chính tách nhánh cân đối, cho ý nghĩa con đàn cháu đống nên được nhiều người chơi mai đánh giá cao”, ông Phương nói.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 3.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 4.

Hiện cây mai đang được rao bán với giá 3,7 tỷ đồng. Theo chủ nhân, mức giá này chưa phải cao nhất so với thời điểm thị trường mai cảnh sôi động trước đây; ở giai đoạn đỉnh điểm, giá trị cây này phải cao hơn.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 5.

Để đưa cây mai “khủng” từ vườn về chợ hoa xuân Long Xuyên, ông Phương phải mất nhiều thời gian và chi phí lớn. Riêng tiền vận chuyển đã hơn 50 triệu đồng, do cây có trọng lượng nặng, kích thước lớn và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình di dời. Theo ông Phương, việc chăm sóc mai cổ thụ cũng rất công phu, đặc biệt khâu giữ ẩm, ổn định thân nhiệt, tránh sốc nắng và tuốt lá đúng thời điểm để hoa nở rộ đúng dịp Tết.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 6.

“Cây hoàn toàn nguyên bản tự nhiên, không cắt ghép hay chỉnh sửa. Đây là cây mai lớn nhất từ trước đến nay tôi đưa ra trưng bày tại chợ hoa xuân”, ông Phương nói.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 7.

Ông Phương có hơn 20 năm gắn bó với nghề mua bán, chăm sóc mai cảnh. Dù đã từng đưa nhiều cây mai lớn đi trưng bày, nhưng theo ông, cây mai cổ thụ năm nay "độc nhất” từ trước đến nay, không chỉ tại chợ hoa Long Xuyên mà còn hiếm gặp trên thị trường mai Tết khu vực ĐBSCL.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 8.

Bên cạnh cây mai cổ thụ, nhiều cặp mai có dáng đẹp, giá trị hàng trăm triệu đồng cũng được trưng bày tại chợ hoa xuân Long Xuyên, thu hút sự quan tâm của người chơi mai.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 9.

Người dân chăm chút, chỉnh sửa dáng mai tại chợ hoa xuân Long Xuyên trước thềm Tết.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang - Ảnh 10.

Nhiều cây mai có dáng đẹp được trưng bày, tạo nên không gian rực rỡ tại chợ hoa xuân Long Xuyên. Ảnh: Nhật Huy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

