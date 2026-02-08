Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang

Để đưa cây mai “khủng” từ vườn về chợ hoa xuân Long Xuyên, ông Phương phải mất nhiều thời gian và chi phí lớn. Riêng tiền vận chuyển đã hơn 50 triệu đồng, do cây có trọng lượng nặng, kích thước lớn và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình di dời. Theo ông Phương, việc chăm sóc mai cổ thụ cũng rất công phu, đặc biệt khâu giữ ẩm, ổn định thân nhiệt, tránh sốc nắng và tuốt lá đúng thời điểm để hoa nở rộ đúng dịp Tết.