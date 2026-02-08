Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới
Sau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.
Chiều 19-1, hai đối tượng xông vào cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) dùng súng uy hiếp nhân viên, cướp đi gần 1,9 tỉ đồng rồi tẩu thoát.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn. Nhóm cướp gây án trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng.
Các đối tượng chọn chiều tối để gây án để dễ lẩn trốn. Khi lẩn trốn, các đối tượng đã sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh.
Quá trình điều tra công an phát hiện ngoài hiện trường chính còn có 2 hiện trường liên quan đến vụ án. Trong đó một địa điểm các đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm mà hai đối tượng sử dụng khi gây án.
Tại hiện trường này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng để nhận dạng và truy xét đối tượng.
Cách hiện trường này 300 mét, là vị trí các đối tượng cất giấu xe máy gây án. Tại đây lực lượng công an đã thu thập được một số dấu vết sinh học cùng các dấu vết liên quan đến phương tiện và đủ căn cứ để khẳng định chiếc xe máy được nhóm cướp sử dụng gây án.
Từ đó, lực lượng công an đã tổ chức truy xét các hướng di chuyển của các đối tượng, trong đó có việc rà soát chiếc xe máy được sử dụng để gây án, trích xuất dữ liệu camera khu vực lân cận để xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc.
Trên cơ sở nhận định và kết quả thông tin, tài liệu thu thập được, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum (cũ), công an phát hiện đối tượng Phạm Anh Tài (tức "Tài đen", SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đàn em là Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Đến chiều 5-2, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng "Tài đen" khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai tuyệt đối an toàn. Tại đây, công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện và số tiền 107 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.
Trước đó, tối 4-2, đối tượng Lê Văn Ân đã bị bắt giữ tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Tại nhà Ân, công an thu giữ 1 khẩu súng, 830 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án.
Theo anh H.V.P, căn nhà đối tượng Phạm Anh Tài ở tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai thường xuyên đóng kín, rất khó tiếp cận, không gặp được người trong nhà. Khi đi vận động để người dân cung cấp thông tin liên quan vụ cướp thì đối tượng lại thường xuyên vắng mặt, đi lại thất thường nên việc nắm bắt thông tin gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2Pháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.
Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà TĩnhPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốnPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...
Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.
Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thânPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.
Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn “bong bóng tài chính” và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.
Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều lần yêu cầu bố đẻ đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ nhưng không thành, Nguyễn Tuấn Anh dùng kéo đâm bố trọng thương.
Vợ không cho mua thêm rượu, người đàn ông tạt xăng đốt vợ và cháuPháp luật - 1 ngày trước
Bị ngăn cản không cho mua thêm rượu, C. đã tạt xăng vào người vợ và cháu vợ ngay bên bếp lửa đang cháy, khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng.
Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh người kinh doanh để vay tiền nhập hàng, Phạm Ngân Trang đã chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhàPháp luật
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.