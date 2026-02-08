Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 12h00 ngày 6/2 đến 12h00 ngày 7/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 75 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 54 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Không dừng lại ở đó, "mắt thần" công nghệ còn tự động nhận diện danh sách 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và một trường hợp đi ngược chiều đầy nguy hiểm ngay giữa trung tâm thành phố.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình.

Tương tự tại trục đường Lê Văn Lương cũng đã ghi nhận thêm 1 trường hợp đi sai làn đường quy định.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại khu vực Km 20, hệ thống ghi nhận lưu lượng phương tiện đạt mức 15.375 lượt xe với tốc độ di chuyển trung bình là 72 km/h. Mặc dù đa số các tài xế đều tuân thủ quy tắc an toàn, hệ thống vẫn trích xuất danh sách 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 4 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Toàn bộ danh sách vi phạm này đã được chuyển thẳng tới Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các bước tra cứu chủ sở hữu và hoàn tất thủ tục xử phạt nguội theo đúng quy định pháp luật.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

1 07-02-2026 07:04:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L517904 Trắng 2 07-02-2026 07:01:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18GA09722 Trắng 3 07-02-2026 06:53:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA08611 Trắng 4 06-02-2026 11:56:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98F109160 Trắng 5 06-02-2026 11:42:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC89054 Trắng 6 06-02-2026 11:35:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AM40188 Trắng 7 06-02-2026 11:21:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19G123822 Trắng 8 06-02-2026 11:03:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B226283 Trắng 9 06-02-2026 10:52:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C138930 Trắng 10 06-02-2026 10:46:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD95932 Trắng 11 06-02-2026 10:46:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y536905 Trắng 12 06-02-2026 10:33:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99E149070 Trắng 13 06-02-2026 10:29:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89D113404 Trắng 14 06-02-2026 10:29:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B245996 Trắng 15 06-02-2026 13:16:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59YA10716 Trắng 16 06-02-2026 13:16:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37F175069 Trắng 17 06-02-2026 13:14:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X101575 Trắng 18 06-02-2026 12:40:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B348783 Trắng 19 06-02-2026 12:24:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B146912 Trắng 20 06-02-2026 11:59:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U58868 Trắng 21 06-02-2026 14:52:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R37892 Trắng 22 06-02-2026 14:52:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H36157 Trắng 23 06-02-2026 14:44:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N152073 Trắng 24 06-02-2026 14:42:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T222349 Trắng 25 06-02-2026 14:40:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D262113 Trắng 26 06-02-2026 14:37:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L155568 Trắng 27 06-02-2026 14:36:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27B179215 Trắng 28 06-02-2026 14:21:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 3043096 Trắng 29 06-02-2026 14:21:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC08227 Trắng 30 06-02-2026 14:19:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23D120521 Trắng 31 06-02-2026 14:14:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N15137 Trắng 32 06-02-2026 14:12:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B452662 Trắng 33 06-02-2026 13:56:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36L616846 Trắng 34 06-02-2026 13:56:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y23288 Trắng 35 06-02-2026 16:03:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AH04190 Trắng 36 06-02-2026 15:54:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE13039 Trắng 37 06-02-2026 15:53:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M157867 Trắng 38 06-02-2026 15:35:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BN00410 Trắng 39 06-02-2026 15:16:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M157753 Trắng 40 06-02-2026 15:15:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X520537 Trắng 41 06-02-2026 15:14:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L14781 Trắng 42 06-02-2026 17:17:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H149936 Trắng 43 06-02-2026 17:17:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BF00694 Trắng 44 06-02-2026 17:10:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B469105 Trắng 45 06-02-2026 17:04:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B636031 Trắng 46 06-02-2026 16:39:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G134348 Trắng 47 06-02-2026 16:37:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14B160635 Trắng 48 06-02-2026 16:31:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F165422 Trắng 49 06-02-2026 16:31:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89AA35769 Trắng 50 06-02-2026 17:55:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P196202 Trắng 51 06-02-2026 17:52:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V43409 Trắng 52 06-02-2026 17:46:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F134656 Trắng 53 06-02-2026 17:33:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD05851 Trắng 54 06-02-2026 17:19:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B227745 Trắng 55 06-02-2026 11:07:00 Không đội mũ Xe mô tô 30Z69602 Trắng 56 06-02-2026 12:24:42 Không đội mũ Xe mô tô 14Z130816 Trắng 57 06-02-2026 12:10:27 Không đội mũ Xe mô tô 14P52248 Trắng 58 06-02-2026 12:07:23 Không đội mũ Xe mô tô 29G108248 Trắng 59 06-02-2026 12:02:04 Không đội mũ Xe mô tô 20H160109 Trắng 60 06-02-2026 12:01:18 Không đội mũ Xe mô tô 29H76739 Trắng 61 06-02-2026 11:55:41 Không đội mũ Xe mô tô 75AE04086 Trắng 62 06-02-2026 11:50:40 Không đội mũ Xe mô tô 18H175335 Trắng 63 06-02-2026 11:41:13 Không đội mũ Xe mô tô 18Z43987 Trắng 64 06-02-2026 11:20:21 Không đội mũ Xe mô tô 29AE41901 Trắng 65 06-02-2026 11:19:40 Không đội mũ Xe mô tô 29H25707 Trắng 66 07-02-2026 07:23:33 Không đội mũ Xe mô tô 29V33899 Trắng 67 07-02-2026 06:50:36 Không đội mũ Xe mô tô 30K27736 Trắng 68 06-02-2026 18:24:38 Không đội mũ Xe mô tô 29Z173801 Trắng 69 7/2/26 5:07 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 90C06232 Trắng 70 7/2/26 3:34 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34G00158 Vàng 71 7/2/26 0:50 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 15C36999 Trắng 72 6/2/26 13:40 Không thắt dây đai an toàn Đầu kéo 22H02227 Vàng 73 6/2/26 13:04 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 17H06096 Vàng 74 6/2/26 9:06 Chạy ngược chiều Xe mô tô 30T44546 Trắng 75 6/2/26 9:02 Chạy sai làn đường Ô tô con 99B13782 Trắng