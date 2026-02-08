Mới nhất
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

Chủ nhật, 10:45 08/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 12h00 ngày 6/2 đến 12h00 ngày 7/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 75 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 54 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Không dừng lại ở đó, "mắt thần" công nghệ còn tự động nhận diện danh sách 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và một trường hợp đi ngược chiều đầy nguy hiểm ngay giữa trung tâm thành phố.

Hà Nội ghi nhận 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ Camera AI trong 24 giờ qua - Ảnh 1.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình.

Tương tự tại trục đường Lê Văn Lương cũng đã ghi nhận thêm 1 trường hợp đi sai làn đường quy định.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại khu vực Km 20, hệ thống ghi nhận lưu lượng phương tiện đạt mức 15.375 lượt xe với tốc độ di chuyển trung bình là 72 km/h. Mặc dù đa số các tài xế đều tuân thủ quy tắc an toàn, hệ thống vẫn trích xuất danh sách 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 4 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Toàn bộ danh sách vi phạm này đã được chuyển thẳng tới Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các bước tra cứu chủ sở hữu và hoàn tất thủ tục xử phạt nguội theo đúng quy định pháp luật.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

107-02-2026 07:04:28Vượt đèn đỏXe mô tô29L517904Trắng
207-02-2026 07:01:00Vượt đèn đỏXe mô tô18GA09722Trắng
307-02-2026 06:53:20Vượt đèn đỏXe mô tô29BA08611Trắng
406-02-2026 11:56:00Vượt đèn đỏXe mô tô98F109160Trắng
506-02-2026 11:42:45Vượt đèn đỏXe mô tô29BC89054Trắng
606-02-2026 11:35:05Vượt đèn đỏXe mô tô29AM40188Trắng
706-02-2026 11:21:38Vượt đèn đỏXe mô tô19G123822Trắng
806-02-2026 11:03:34Vượt đèn đỏXe mô tô29B226283Trắng
906-02-2026 10:52:35Vượt đèn đỏXe mô tô29C138930Trắng
1006-02-2026 10:46:22Vượt đèn đỏXe mô tô29AD95932Trắng
1106-02-2026 10:46:21Vượt đèn đỏXe mô tô29Y536905Trắng
1206-02-2026 10:33:39Vượt đèn đỏXe mô tô99E149070Trắng
1306-02-2026 10:29:30Vượt đèn đỏXe mô tô89D113404Trắng
1406-02-2026 10:29:24Vượt đèn đỏXe mô tô35B245996Trắng
1506-02-2026 13:16:08Vượt đèn đỏXe mô tô59YA10716Trắng
1606-02-2026 13:16:00Vượt đèn đỏXe mô tô37F175069Trắng
1706-02-2026 13:14:40Vượt đèn đỏXe mô tô29X101575Trắng
1806-02-2026 12:40:14Vượt đèn đỏXe mô tô36B348783Trắng
1906-02-2026 12:24:50Vượt đèn đỏXe mô tô36B146912Trắng
2006-02-2026 11:59:24Vượt đèn đỏXe mô tô29U58868Trắng
2106-02-2026 14:52:26Vượt đèn đỏXe mô tô29R37892Trắng
2206-02-2026 14:52:26Vượt đèn đỏXe mô tô30H36157Trắng
2306-02-2026 14:44:33Vượt đèn đỏXe mô tô35N152073Trắng
2406-02-2026 14:42:20Vượt đèn đỏXe mô tô29T222349Trắng
2506-02-2026 14:40:11Vượt đèn đỏXe mô tô29D262113Trắng
2606-02-2026 14:37:07Vượt đèn đỏXe mô tô29L155568Trắng
2706-02-2026 14:36:22Vượt đèn đỏXe mô tô27B179215Trắng
2806-02-2026 14:21:02Vượt đèn đỏXe mô tô3043096Trắng
2906-02-2026 14:21:01Vượt đèn đỏXe mô tô29BC08227Trắng
3006-02-2026 14:19:31Vượt đèn đỏXe mô tô23D120521Trắng
3106-02-2026 14:14:05Vượt đèn đỏXe mô tô30N15137Trắng
3206-02-2026 14:12:11Vượt đèn đỏXe mô tô17B452662Trắng
3306-02-2026 13:56:07Vượt đèn đỏXe mô tô36L616846Trắng
3406-02-2026 13:56:06Vượt đèn đỏXe mô tô30Y23288Trắng
3506-02-2026 16:03:12Vượt đèn đỏXe mô tô17AH04190Trắng
3606-02-2026 15:54:58Vượt đèn đỏXe mô tô29BE13039Trắng
3706-02-2026 15:53:42Vượt đèn đỏXe mô tô29M157867Trắng
3806-02-2026 15:35:47Vượt đèn đỏXe mô tô29BN00410Trắng
3906-02-2026 15:16:36Vượt đèn đỏXe mô tô29M157753Trắng
4006-02-2026 15:15:30Vượt đèn đỏXe mô tô29X520537Trắng
4106-02-2026 15:14:41Vượt đèn đỏXe mô tô30L14781Trắng
4206-02-2026 17:17:46Vượt đèn đỏXe mô tô29H149936Trắng
4306-02-2026 17:17:37Vượt đèn đỏXe mô tô29BF00694Trắng
4406-02-2026 17:10:14Vượt đèn đỏXe mô tô17B469105Trắng
4506-02-2026 17:04:18Vượt đèn đỏXe mô tô17B636031Trắng
4606-02-2026 16:39:29Vượt đèn đỏXe mô tô36G134348Trắng
4706-02-2026 16:37:08Vượt đèn đỏXe mô tô14B160635Trắng
4806-02-2026 16:31:32Vượt đèn đỏXe mô tô29F165422Trắng
4906-02-2026 16:31:26Vượt đèn đỏXe mô tô89AA35769Trắng
5006-02-2026 17:55:43Vượt đèn đỏXe mô tô29P196202Trắng
5106-02-2026 17:52:20Vượt đèn đỏXe mô tô29V43409Trắng
5206-02-2026 17:46:48Vượt đèn đỏXe mô tô18F134656Trắng
5306-02-2026 17:33:12Vượt đèn đỏXe mô tô29BD05851Trắng
5406-02-2026 17:19:42Vượt đèn đỏXe mô tô21B227745Trắng
5506-02-2026 11:07:00Không đội mũXe mô tô30Z69602Trắng
5606-02-2026 12:24:42Không đội mũXe mô tô14Z130816Trắng
5706-02-2026 12:10:27Không đội mũXe mô tô14P52248Trắng
5806-02-2026 12:07:23Không đội mũXe mô tô29G108248Trắng
5906-02-2026 12:02:04Không đội mũXe mô tô20H160109Trắng
6006-02-2026 12:01:18Không đội mũXe mô tô29H76739Trắng
6106-02-2026 11:55:41Không đội mũXe mô tô75AE04086Trắng
6206-02-2026 11:50:40Không đội mũXe mô tô18H175335Trắng
6306-02-2026 11:41:13Không đội mũXe mô tô18Z43987Trắng
6406-02-2026 11:20:21Không đội mũXe mô tô29AE41901Trắng
6506-02-2026 11:19:40Không đội mũXe mô tô29H25707Trắng
6607-02-2026 07:23:33Không đội mũXe mô tô29V33899Trắng
6707-02-2026 06:50:36Không đội mũXe mô tô30K27736Trắng
6806-02-2026 18:24:38Không đội mũXe mô tô29Z173801Trắng
697/2/26 5:07Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn90C06232Trắng
707/2/26 3:34Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn34G00158Vàng
717/2/26 0:50Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn15C36999Trắng
726/2/26 13:40Không thắt dây đai an toànĐầu kéo22H02227Vàng
736/2/26 13:04Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn17H06096Vàng
746/2/26 9:06Chạy ngược chiềuXe mô tô30T44546Trắng
756/2/26 9:02Chạy sai làn đườngÔ tô con99B13782Trắng
Hà Nội ghi nhận 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ Camera AI trong 24 giờ qua - Ảnh 2.Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 5/2 - 6/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể số ca vượt đèn đỏ tại các nút giao nội thành Hà Nội, tuy nhiên các lỗi về dây đai an toàn trên cao tốc và đi sai làn đường trong thành phố vẫn còn tồn tại.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới

Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.

Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh

Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...

Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượng

Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.

Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.

Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn “bong bóng tài chính” và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.

Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố

Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều lần yêu cầu bố đẻ đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ nhưng không thành, Nguyễn Tuấn Anh dùng kéo đâm bố trọng thương.

Vợ không cho mua thêm rượu, người đàn ông tạt xăng đốt vợ và cháu

Vợ không cho mua thêm rượu, người đàn ông tạt xăng đốt vợ và cháu

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị ngăn cản không cho mua thêm rượu, C. đã tạt xăng vào người vợ và cháu vợ ngay bên bếp lửa đang cháy, khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng.

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh người kinh doanh để vay tiền nhập hàng, Phạm Ngân Trang đã chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

