Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chuyện khó tin về người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ

Chủ nhật, 08:45 08/02/2026 | Xã hội
Song Hoàng
Song Hoàng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Suốt gần 24 năm, anh Nguyễn Bá Kỳ (phường Vinh Lộc, Nghệ An) sống trong tư thế nằm ngửa vì căn bệnh viêm đa khớp hiếm gặp khiến cơ thể gần như bất động. Thế nhưng, cuộc đời tưởng chừng chỉ gắn với chiếc giường bệnh, anh dựng xây gia đình và tạo cơ ngơi tiền tỷ, vượt lên mọi nghiệt ngã.

"Nhìn lại, tôi không nghĩ mình làm được điều gì phi thường. Tôi chỉ cố sống tiếp, từng ngày, cho mẹ, cho vợ và cho các con", anh Kỳ nói.

Chuyện khó tin của người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ - Ảnh 1.

Đám cưới cổ tích của anh Kỳ từng gây xúc động trên mạng xã hội.

Cổ tích giữa đời thường

Anh Kỳ phát bệnh năm 12 tuổi. Ban đầu là những cơn đau âm ỉ ở khớp, sau đó các khớp xương dần cứng lại. Cổ không thể xoay, thân người không gập được, chi dưới teo tóp, mất khả năng vận động. Việc học phải dừng lại từ đó. Cuộc sống của cậu bé tuổi thiếu niên gắn liền với giường bệnh, thuốc men và những lần ra vào bệnh viện. Gia đình không khá giả, có lúc trong nhà không còn gì giá trị để bán lấy tiền chữa bệnh.

Nỗi đau thể xác chồng chất lên cú sốc tinh thần khi cha anh qua đời. Có thời điểm, anh Kỳ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, từng nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống. "Lúc đó tôi thấy mình là gánh nặng", anh Kỳ nhớ lại.

Chuyện khó tin của người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ - Ảnh 2.

Căn bệnh về xương khớp khiến anh Kỳ nằm đơ như khúc gỗ, chi dưới teo tóp mất khả năng vận động.

Chính mẹ là người níu anh Kỳ lại và có cuộc sống như ngày hôm nay. "Bà nói, nếu tôi chết bà cũng không sống nữa. Tôi hiểu, mình phải sống, trước hết là vì mẹ", anh Kỳ nói. Suốt nhiều năm, người mẹ già chăm sóc con trai trong lặng lẽ. Bà chưa từng rời bỏ con, kể cả những lúc kiệt quệ nhất.

Bước ngoặt đến từ một chiếc máy tính do mạnh thường quân tặng. Với ba ngón tay còn cử động được ở bàn tay trái, anh Kỳ mày mò học chỉnh sửa ảnh, dựng video. Mỗi thao tác đều chậm chạp, đau đớn, nhưng anh không bỏ cuộc.

Những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ việc dựng video đám cưới giúp anh có thêm niềm tin. Không nhiều, nhưng đó là thành quả của chính sức lao động.

Chiếc máy tính cũng mở ra cho anh những mối quan hệ mới. Qua mạng xã hội, anh quen chị Phan Thị Nga (quê Hà Tĩnh), khi đó đang làm kế toán tại Hà Nội. Chị Nga cũng mang khiếm khuyết cơ thể khi cánh tay trái bị teo sau biến cố sức khỏe thời nhỏ.

Chuyện khó tin của người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ - Ảnh 3.

Do bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt của Kỳ đều phải nhờ người thân giúp.

Từ những cuộc trò chuyện kéo dài qua điện thoại, hai con người cùng chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống dần tìm thấy sự đồng cảm. "Chúng tôi nói chuyện với nhau rất tự nhiên, không cần che giấu điều gì", anh Kỳ kể. Tình cảm nảy nở lúc nào không hay. Dù vậy, anh Kỳ chưa từng dám nghĩ đến chuyện xa hơn.

Nhưng thật bất ngờ, người phá vỡ mọi khoảng cách chính là chị Nga. Bất chấp những lo lắng, phản đối từ gia đình hai bên, chị quyết định gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông gần như bất động hoàn toàn.

Chuyện khó tin của người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Bá Kỳ hạnh phúc bên vợ và các con.

Tháng 4/2012, đám cưới của họ diễn ra trong ánh nhìn hoài nghi của không ít người. Sự nghi ngờ ấy không chỉ dừng ở khả năng mưu sinh, mà còn kéo dài sang những lời đồn đoán về đời sống hôn nhân.

"Họ nghi ngờ tôi có thể làm chồng, làm cha hay không. Tôi hiểu và không trách", anh Kỳ nói. Sự hoài nghi dần lắng xuống khi chị Nga mang thai và sinh con. Ba người con lần lượt chào đời, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Những ánh nhìn dè dặt ngày nào dần thay bằng sự thừa nhận.

Trong căn nhà mới hôm nay, chị Nga khéo léo chuyển chồng từ giường qua xe lăn điện, cố định bằng dây. Công việc ấy chị đã làm suốt nhiều năm, chỉ với một cánh tay lành lặn. "Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi các con còn nhỏ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình thiệt thòi", chị Nga nói. Mẹ chồng chị luôn ở bên, hỗ trợ chăm sóc con cái, san sẻ những vất vả thường ngày.

Không chấp nhận dừng lại

Khi các con lớn dần, áp lực kinh tế cũng tăng lên. Công việc thiết kế, dựng video của anh Kỳ không còn đủ trang trải. Vợ chồng anh bàn nhau vay vốn mở cửa hàng tạp hóa, kinh doanh thiết bị điện nhưng việc buôn bán ở quê gặp nhiều khó khăn, khách nợ nhiều, vốn liếng hao hụt.

Sau thất bại, anh Kỳ chuyển sang cho thuê loa đài. Công việc mang lại thu nhập ổn định hơn, song anh vẫn không muốn dừng lại ở đó.

Chuyện khó tin của người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ - Ảnh 5.

Vượt số phận, anh Kỳ kiếm tiền tỷ nhờ nghề môi giới bất động sản.

Nhận thấy thị trường bất động sản địa phương sôi động, anh thử sức với công việc môi giới. Bằng khả năng giao tiếp, tư duy linh hoạt và sự kiên trì, anh dần tạo được uy tín. 

Từ những khoản tích lũy nhỏ, năm ngoái, anh Kỳ xây dựng căn nhà trị giá 2 tỷ đồng trên thửa đất 300m2 mà không phải vay mượn thêm. Hiện tại, anh đang chuẩn bị kế hoạch tài chính để lo cho việc học tập của các con, trong đó có dự định cho con gái lớn (đang học lớp 8) đi du học.

Gần đây, một đoạn video ghi lại cuộc sống gia đình anh Kỳ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm. Bên cạnh những lời động viên, vẫn xuất hiện không ít bình luận trái chiều.

"Cuộc sống của vợ chồng có xáo trộn ít nhiều. Nhưng rồi tôi nghĩ không thể sống để làm vừa lòng tất cả. Tôi chỉ cần sống tử tế với gia đình mình", anh Kỳ nói.

Người đàn ông nằm bất động suốt gần một phần tư thế kỷ không nói nhiều về thành công hay tài sản. Điều khiến anh trăn trở nhất vẫn là sức khỏe của vợ, tương lai của các con và quãng đường phía trước khi bản thân ngày một lớn tuổi.

Nhìn ba đứa trẻ ríu rít trong căn nhà mới, anh Kỳ chậm rãi nói: "Tôi không mong gì hơn ngoài việc các con lớn lên khỏe mạnh, tự tin và biết trân trọng cuộc sống. Như thế là đủ".

Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lựcNhững người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lực

Không chỉ gây ấn tượng bằng thành tích và dấu ấn cá nhân nổi bật, những gen Z còn cực nổi tiếng trên mạng xã hội trong năm 2025.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lực

Những người trẻ Việt Nam gây ấn tượng bằng tài năng và nghị lực

Phát động chuỗi giải Paranatuh Pickleball tôn vinh nghị lực và thúc đẩy thể thao hòa nhập cho người khuyết tật

Phát động chuỗi giải Paranatuh Pickleball tôn vinh nghị lực và thúc đẩy thể thao hòa nhập cho người khuyết tật

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Những người trẻ khuyết tật truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025

Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 sẽ tuyên dương 30 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 sẽ tuyên dương 30 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

Những tấm gương khuyết tật đầy nghị lực được vinh danh tại 'Tỏa sáng nghị lực Việt' năm 2024

Những tấm gương khuyết tật đầy nghị lực được vinh danh tại 'Tỏa sáng nghị lực Việt' năm 2024

Cùng chuyên mục

Video bé trai bị thương nặng dưới bánh xe máy chuyên dùng

Video bé trai bị thương nặng dưới bánh xe máy chuyên dùng

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH – Va chạm với xe máy chuyên dùng khiến một bé trai bị thương nặng. Nguyên nhân do tài xế thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông cùng chiều với xe đạp phía trước.

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang

Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang

Xã hội - 3 giờ trước

Một cây mai vàng cổ thụ khoảng 100 năm tuổi đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách khi tới chợ hoa xuân Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), "cụ mai" có dáng thế đồ sộ, tán rộng và giá bán cũng "khủng" không kém.

Vì sao năm 2026 người nộp thuế bắt buộc phải đăng ký mã số thuế cá nhân?

Vì sao năm 2026 người nộp thuế bắt buộc phải đăng ký mã số thuế cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân có thu nhập chịu thuế (từ tiền lương, tiền công, kinh doanh...) đều phải đăng ký mã số thuế để cơ quan nhà nước theo dõi và quản lý việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách.

Thái Nguyên: Sau vụ CSGT hy sinh, nhìn lại nguy cơ từ xe tải chở đất phục vụ dự án tái định cư Bản Áng

Thái Nguyên: Sau vụ CSGT hy sinh, nhìn lại nguy cơ từ xe tải chở đất phục vụ dự án tái định cư Bản Áng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông. Thực tế tại dự án Khu tái định cư Bản Áng cho thấy xe tải chở đất, nhiều xe gắn phù hiệu “TQ”, hoạt động dày đặc trong khu dân cư, phát sinh bụi bặm và nguy cơ tai nạn.

'Cụ' đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội

'Cụ' đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

Giữa chợ hoa xuân trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) những ngày cận Tết, xuất hiện gốc đào cổ thụ với giá cho thuê hơn trăm triệu đồng.

Du khách háo hức đi tham quan… nghĩa địa

Du khách háo hức đi tham quan… nghĩa địa

Xã hội - 6 giờ trước

Bị cuốn hút bởi các clip “rì viu” lăng mộ, hai du khách nước ngoài đã dành nhiều thời gian để đi tham quan nơi an nghỉ của người Việt sau khi đến Đà Nẵng.

Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới

Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.

Công an phát thông báo tìm kiếm bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày

Công an phát thông báo tìm kiếm bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 14 tuổi rời nhà từ 4 ngày trước rồi mất liên lạc. Dù gia đình tổ chức liên hệ, tìm kiếm ở nhiều khu vực nhưng chưa tìm thấy cháu.

Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh

Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.

Xem nhiều

Dự báo thời tiết ngày 8/2: Hà Nội mưa rét đến bao giờ?

Dự báo thời tiết ngày 8/2: Hà Nội mưa rét đến bao giờ?

Xã hội

GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; nhiệt độ giảm khoảng 1–3 độ.

Tam Tai 2026 'đè nặng' 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mát

Tam Tai 2026 'đè nặng' 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mát

Đời sống
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Pháp luật
Chuyện khó tin về người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ

Chuyện khó tin về người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ

Xã hội
Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top