Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Thứ bảy, 21:17 07/02/2026 | Pháp luật
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Cẩm Thạch xác định đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt (SN 1995, trú tại thôn 3 Bình Hòa, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa) đang di chuyển, trên đường trở về quê. Sáng 5/2, ngay khi phát hiện đối tượng vừa trở về địa phương, lực lượng Công an xã Cẩm Thạch đã kịp thời tổ chức vây bắt, bắt giữ thành công đối tượng.

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt.

Trước đó, tối 22/10/2021, tại thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch, gia đình bà Phùng Thị Phượng (SN 1979) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave. Sau khi xảy ra vụ việc, bà Phượng đã trình báo cơ quan Công an. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trộm cắp tài sản".

Quá trình điều tra xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Bùi Thành Đạt. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên và TP Hồ Chí Minh, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt. Ngày 30/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Bùi Thành Đạt.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 năm

GĐXH - Nguyễn Thị Bé bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và giết người. Dù lẩn trốn sang Lào, phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, đối tượng này vẫn bị bắt giữ sau hơn 20 năm.

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Lẻn vào phòng ngủ nhà dân, 3 gã nước ngoài trộm nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi cạy phá phòng ngủ tầng 2, các đối tượng đã trộm cắp tiền cùng một số trang sức bằng vàng như: Nhẫn, dây chuyền, lắc tay để tại két sắt. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng người nước ngoài nhanh chóng tìm cách tẩu thoát...

Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượng

Tuyên Quang: Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, khởi tố 9 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát tán hàng chục triệu tin nhắn chứa link giả mạo, làm giả giấy tờ tùy thân để bẻ khóa, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 9 đối tượng liên quan.

Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.

Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Lan đột biến rục rịch nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian trầm lắng, hoạt động mua bán lan đột biến có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo hiện tượng thổi giá trên không gian mạng. Trước nguy cơ tái diễn “bong bóng tài chính” và các hệ lụy phức tạp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát đi cảnh báo tới người dân.

Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố

Dùng kéo đâm bố vì không cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều lần yêu cầu bố đẻ đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ nhưng không thành, Nguyễn Tuấn Anh dùng kéo đâm bố trọng thương.

Vợ không cho mua thêm rượu, người đàn ông tạt xăng đốt vợ và cháu

Vợ không cho mua thêm rượu, người đàn ông tạt xăng đốt vợ và cháu

Pháp luật - 7 giờ trước

Bị ngăn cản không cho mua thêm rượu, C. đã tạt xăng vào người vợ và cháu vợ ngay bên bếp lửa đang cháy, khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng.

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh người kinh doanh để vay tiền nhập hàng, Phạm Ngân Trang đã chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Công an TPHCM bắt giam người lập hàng loạt tài khoản để làm chuyện bất chính

Công an TPHCM bắt giam người lập hàng loạt tài khoản để làm chuyện bất chính

Pháp luật - 11 giờ trước

Người đàn ông 38 tuổi vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam do có hành vi lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội để bán vũ khí

Truy bắt kẻ cướp trên cánh đồng vắng trong đêm

Truy bắt kẻ cướp trên cánh đồng vắng trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một phụ nữ ở xã Kim Liên (Nghệ An) bị một đối tượng chặn xe trên đường nội đồng, bóp cổ, hành hung để cướp tài sản. Sau gần 2 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng này.

Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 5/2 - 6/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể số ca vượt đèn đỏ tại các nút giao nội thành Hà Nội, tuy nhiên các lỗi về dây đai an toàn trên cao tốc và đi sai làn đường trong thành phố vẫn còn tồn tại.

Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật

Hải Phòng: Khởi tố đối tượng dùng nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

Pháp luật

Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2

Pháp luật
5.000 tin nhắn đắt giá giúp cơ quan chức năng truy bắt kẻ cướp ngân hàng

Pháp luật

5.000 tin nhắn đắt giá giúp cơ quan chức năng truy bắt kẻ cướp ngân hàng

Pháp luật
Triệt phá cơ sở sản xuất cà phê giả, bán ra thị trường 10 tấn thành phẩm

Pháp luật

Triệt phá cơ sở sản xuất cà phê giả, bán ra thị trường 10 tấn thành phẩm

Pháp luật

