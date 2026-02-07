Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà
GĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Cẩm Thạch xác định đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt (SN 1995, trú tại thôn 3 Bình Hòa, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa) đang di chuyển, trên đường trở về quê. Sáng 5/2, ngay khi phát hiện đối tượng vừa trở về địa phương, lực lượng Công an xã Cẩm Thạch đã kịp thời tổ chức vây bắt, bắt giữ thành công đối tượng.
Trước đó, tối 22/10/2021, tại thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch, gia đình bà Phùng Thị Phượng (SN 1979) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave. Sau khi xảy ra vụ việc, bà Phượng đã trình báo cơ quan Công an. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trộm cắp tài sản".
Quá trình điều tra xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Bùi Thành Đạt. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên và TP Hồ Chí Minh, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt. Ngày 30/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Bùi Thành Đạt.
Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
