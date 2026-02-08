Công an phát thông báo tìm kiếm bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 8/2, Công an xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị phát đi thông báo khẩn cấp tìm kiếm một bé gái đi khỏi nơi cư trú nhiều ngày, gia đình không thể liên lạc.

Cháu Thơm rời nhà từ 4 ngày trước rồi mất liên lạc (ảnh: CAXBH).

Người được tìm kiếm là cháu Trần Ngọc Hoài Thơm (SN 2012), thường trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải.

Theo trình báo của gia đình, cháu Thơm mất liên lạc vào khoảng 11h ngày 4/2. Kể từ thời điểm đó, gia đình liên hệ, tìm kiếm tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng không tìm thấy cháu.

Gia đình cho biết, vào thời điểm mất liên lạc, cháu Thơm mặc áo khoác màu đen, quần jean. Cháu có dáng người cao và to.

Công an xã Bến Hải kêu gọi toàn thể quần chúng nhân dân, nếu ai phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cháu Thơm báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 02333.555.123 để hỗ trợ công tác tìm kiếm.