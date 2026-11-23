Năm Đinh mùi 2027 các sao phong thủy phi tinh thế nào?

Theo Huyền Không Phi Tinh, năm Đinh Mùi 2027 bắt đầu từ tiết Lập Xuân ngày 4/2/2027 – cũng là thời điểm các sao lưu niên thay đổi vị trí. Theo đó, năm Đinh Mùi 2027 có sao Cửu Tử nhập Trung Cung, các sao còn lại phân bố về tám phương vị, mỗi sao gắn với những ý nghĩa riêng.

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Theo đó:

1. Hướng Tây Bắc có Nhất Bạch - chủ về quý nhân, các mối quan hệ;

2. Hướng Tây có Nhị Hắc

3. Hướng Đông Bắc có Tam Bích

4. Hướng Nam có Tứ Lục – chủ về học hành, trí tuệ;

5. Hướng Bắc có Ngũ Hoàng

6. Hướng Tây Nam có Lục Bạch

7. Hướng Đông có Thất Xích

8. Hướng Đông Nam có Bát Bạch – chủ về tài lộc từ hoạt động kinh doanh

9. Trung cung - có sao Cửu Tử - chủ về hỷ khánh và sự phát triển.

1. Hướng Nam năm Đinh mùi 2027 chủ học hành, trí tuệ

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương đề cập trên trang cá nhân 5 vị trí tốt trong nhà cần được chú ý trong năm Đinh Mùi.

Hướng Nam năm 2027 đón sao Tứ Lục (Văn Xương) gắn với việc học hành, thi cử, văn chương, trí tuệ. Nếu tạo không gian ở đây sẽ thuận lợi cho việc học tập, làm việc và phát triển tri thức. Ông Phùng Phương khuyên giữ sạch sẽ, đặc biệt là nguồn nước sạch ở hướng Nam.

Đồng thời, ông Phùng Phương lưu ý tránh để nước tụ đọng, bẩn ở khu vực này – nhất là bể cá, vật dụng có nước... cần thay và vệ sinh thường xuyên.

Năm Đinh Mùi 2027 có 5 vị trí trong nhà rất cần được các gia chủ chú ý để đón tài lộc, công danh, phúc khí... Ảnh internet

2. Hướng Đông Nam: Tài lộc kinh doanh

Hướng Đông Nam 2027 có sao Bát Bạch – chủ về tài lộc, tích lũy và sự ổn định về kinh tế. Ông Phùng Phương đã phân tích tài lộc ở Đông Nam khác với tài lộc ở Tây Nam. Theo đó, tài lộc hướng Đông Nam thiên về hoạt động kinh doanh, buôn bán; tài lộc Tây Nam liên quan nhiều hơn đến công việc, vị trí và sự thăng tiến, tăng lương.

Tuy nhiên, đây là cách luận riêng trong hệ thống phong thủy, không phải khẳng định cứ đặt bàn làm việc, hoặc mở cửa ở Đông Nam thì việc kinh doanh sẽ thuận lợi. Những nhà có cửa hàng, hoặc nơi làm việc tại khu vực này cần bố trí gọn thoáng, đủ ánh sáng và thuận tiện cho sinh hoạt.

3. Hướng Tây Bắc: Chủ về quý nhân, mối quan hệ

Năm 2027, hướng Tây Bắc có sao Nhất Bạch, còn gọi là Tham Lang - liên quan với quý nhân, cơ hội, sự nghiệp và các mối quan hệ. Cung Càn chủ về người lớn tuổi trong nhà và những mối quan hệ. Nhà có người lớn tuổi cần quan tâm, trong nhà giữ gìn sự kết nối giữa các thành viên. Nếu đang mong tìm người hướng dẫn, tư vấn, các mối quan hệ tốt trong công việc và cuộc sống lâu dài hãy chú ý kích hoạt khu vực Tây Bắc.

4. Trung Cung: Giữ sạch, thoáng

Trung Cung là khu vực trung tâm của mặt bằng, ngôi nhà. Năm 2027, khu vực này có sao Cửu Tử (thuộc hành Hỏa đáo). Sao này chủ về hỷ khánh, niềm vui, sự phát triển, những sự kiện tốt lành. Đặc biệt, Cửu tử là sao đương vận 9, nên được nhiều trường phái phong thủy chú ý.

Theo chia sẻ của ông Phùng Phương, Trung cung dễ bị bỏ quên trong quá trình bố trí không gian sống – trong khi Trung cung cần giữ sạch sẽ, thông thoáng.

Năm 2027 cần tránh để ô nhiễm khu vực này (như nhà vệ sinh, bể phốt…). Nếu giữa nhà đã có nhà vệ sinh, đường ống thoát nước, hay bị ẩm thấp thì cần chú trọng vệ sinh, thông gió, xử lý kỹ thuật kịp thời để Trung cung thoáng, thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

Các tuổi Tam hợp và tứ hành xung mới cho năm Đinh Mùi 2027. Ảnh internet

5. Hướng Tây Nam: Chủ về quyền uy, công danh

Hướng Tây Nam năm 2027 có sao Lục Bạch – chủ về quyền uy, công danh, quản lý và sự nghiệp – có trường phái cho là cơ hội thăng chức hoặc tăng lương.

Tây Nam năm 2027 Đinh Mùi có sao Thái Tuế - theo phong thủy truyền thống phương vị này tránh động thổ, đục phá lớn… Nhưng nếu cần phải sửa chữa do hư hỏng (như chống thấm, điện nước, kết cấu…) thì phải xử lý thực tế. Bởi vì, phong thủy chỉ là một cách tham khảo.

Phong thủy chỉ để tham khảo

Phong thủy có nhiều trường phái và cách luận khác nhau. Việc đánh giá một ngôi nhà không chỉ dựa vào hướng cửa chính, vị trí sao lưu niên - mà còn phụ thuộc vào tọa hướng, bố cục, thời điểm xây dựng, hiện trạng sử dụng. Do đó, một khu vực cát tinh trong năm không có nghĩa chắc chắn sẽ phát tài, thăng chức, tăng lương, gặp quý nhân, hay lời hứa về công danh tài lộc.

Với những khu vực bị xem là không tốt cũng không phải lý do để người sống trong nhà lo lắng quá mức.

5 hướng tốt trong nhà năm 2027 chỉ là gợi ý. Việc bố trí nhà ở phải dựa trên hiện trạng thực tế, chứ không nhìn hướng mà kết luận tốt xấu. Phong thủy chỉ tham khảo bố trí không gian sống, giúp mọi người quan tâm hơn đến ngôi nhà của mình. Bởi vì, một ngôi nhà có phúc khí cần được xây dựng từ sự tử tế, bình an và những nỗ lực cụ thể của từng thành viên.

Quan trọng hơn là luôn giữ ngôi nhà sạch sẽ, thông thoáng, an toàn, chăm sóc các mối quan hệ gia đình, chủ động tạo điều kiện tốt cho công việc, sức khỏe, cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.