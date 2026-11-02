Chả cá lăng vàng thơm đậm vị chuẩn ngoài hàng: Nhớ 3 bí quyết khi ướp và nướng cá
GĐXH - Những miếng chả cá lăng vàng ruộm, bên ngoài hơi xém cạnh, bên trong mềm ngọt, quyện hương riềng, nghệ, mẻ và mắm tôm thơm nức luôn có sức hấp dẫn đặc biệt.
Chọn cá lăng thế nào để chả cá chắc thịt, không tanh?
Bí quyết ướp cá lăng với riềng, mẻ, nghệ để vàng thơm đậm vị
Nướng cá hai lửa và chưng mỡ hành, thì là: Hai bí quyết quyết định độ ngon
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