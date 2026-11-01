Cuối tuần làm cá nục kho cà chua, thịt chắc, sốt sánh đậm đà ăn cùng cơm nóng
GĐXH - Cá nục kho cà chua là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, hấp dẫn bởi thịt cá chắc ngọt, nước kho chua dịu và màu đỏ cam bắt mắt. Món này không đòi hỏi nguyên liệu cầu kỳ, nhưng muốn cá thấm gia vị, không tanh và phần sốt cà chua sánh ngon thì cần chú ý từ khâu sơ chế đến cách kho.
Nguyên liệu làm cá nục kho cà chua
Ba bước giúp cá kho chắc thịt, sốt cà chua đậm vị
Bước 2: Làm sốt cà chua trước khi kho. Phi thơm hành tỏi với một ít dầu ăn, cho cà chua vào đảo đều, thêm chút muối và đun đến khi cà chua mềm, tiết nước. Dùng thìa dằm nhẹ để phần thịt quả hòa thành sốt. Nếu cà chua quá chua, có thể thêm một lượng đường nhỏ để cân bằng vị, tránh nêm ngọt quá tay.
Bước 3: Kho cá trên lửa nhỏ. Xếp cá vào chảo hoặc nồi có đáy dày, rưới sốt cà chua lên trên, thêm nước nóng vừa đủ để gia vị bao quanh cá. Đun sôi nhẹ rồi hạ lửa, kho đến khi cá chín, thịt săn và nước sốt cô lại. Trong quá trình kho, hạn chế đảo cá nhiều lần vì cá dễ vỡ; nếu cần, chỉ lắc nhẹ nồi hoặc dùng thìa rưới sốt lên mặt cá.
Khi nước kho sánh lại, cá thấm vị và cà chua quyện thành lớp sốt đỏ cam, nếm lại gia vị rồi tắt bếp. Rắc hành lá và tiêu trước khi dùng. Nếu muốn cá có màu đẹp, nên để sốt cà chua cô tự nhiên thay vì thêm quá nhiều nước màu hoặc đường.
Mẹo nhỏ để cá nục kho cà chua ngon hơn
Thông tin trên VOV cho rằng, cá cần được làm chín hoàn toàn; không nên kho sơ rồi bảo quản như món ăn đã chín. Nếu muốn thịt cá chắc hơn, có thể áp chảo sơ hai mặt trước khi kho, nhưng không cần chiên ngập dầu. Dùng nồi vừa với lượng cá giúp sốt phủ đều và hạn chế phải đảo nhiều.
Cá nục kho cà chua hợp với cơm trắng, rau luộc hoặc đĩa rau sống được rửa sạch và để ráo. Vị chua dịu của cà chua giúp món cá đỡ ngấy, còn phần nước kho có thể dùng chan một lượng vừa phải vào cơm. Đây là gợi ý dễ thực hiện cho bữa cơm cuối tuần, vừa tiết kiệm thời gian vừa tận dụng được những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp. Phụ Nữ Mới cho hay.
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