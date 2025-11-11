Mới nhất
Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình

Thứ ba, 14:12 11/11/2025 | Mẹ và bé
GĐXH - Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae – một dạng viêm phổi không điển hình thường gặp ở trẻ nhỏ.

Phát hiện viêm phổi không điển hình từ dấu hiệu ho kéo dài

Theo lời kể của gia đình, khoảng 3 tuần trước khi vào viện, trẻ bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho húng hắng, sau đó ho tăng dần, có đờm, kèm sổ mũi đặc trắng xanh và ngạt mũi. Trẻ không sốt, ăn uống bình thường. Gia đình đã cho trẻ đi khám và dùng thuốc theo đơn tại 2 cơ sở y tế khác nhau nhưng không cải thiện.

Càng ngày, triệu chứng ho càng kéo dài, đặc biệt tăng nhiều về đêm, thỉnh thoảng có khò khè và thở rít. Lo lắng cho sức khỏe của con, gia đình đưa trẻ đến BVĐK Medlatec thăm khám.

Qua khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận trẻ có họng đỏ, nhiều đờm vùng thành sau họng, nghe phổi có ran phế quản. Gia đình kể, trẻ đã nhiều lần mắc viêm phế quản phổi, viêm tiểu phế quản do RSV.

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh cần thiết để chẩn đoán bệnh. Kết quả cho thấy:

Xét nghiệm máu: Dương tính với Mycoplasma pneumoniae.

Nội soi tai mũi họng: Viêm mũi cấp mủ, viêm V.A độ II.

X-quang phổi: Hình ảnh viêm phổi mô kẽ lan tỏa hai bên, nổi bật vùng phổi phải, tổn thương dạng mờ lưới – nốt mịn, không đông đặc, đặc trưng cho viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae.

Từ các kết quả trên, bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae kèm theo viêm mũi cấp mủ. Trẻ được chỉ định điều trị ngoại trú bằng kháng sinh đặc hiệu, kết hợp vệ sinh mũi họng và theo dõi tái khám định kỳ. Sau một thời gian điều trị, trẻ giảm ho rõ rệt, hết khò khè, dịch mũi ít và sức khỏe ổn định.

Viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae là gì?

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình - Ảnh 2.

Hình ảnh cấu trúc của vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae. Ảnh minh họa

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chuyên khoa Nhi của bệnh viện, Mycoplasma pneumoniae là vi khuẩn không có vách tế bào nên kháng tự nhiên với tất cả các kháng sinh tác động lên sự tổng hợp vách tế bào như nhóm Beta-lactam, Aminoglycoside, Glycopeptid. Loại vi khuẩn này thường gây viêm phổi không điển hình, đặc biệt ở lứa tuổi học đường.

Vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae là tác nhân phổ biến trong nhóm vi khuẩn không điển hình gây viêm phổi cộng đồng (chiếm 55 - 70% trường hợp). Các triệu chứng thường gặp bao gồm: ho khan hoặc ho đờm kéo dài, sốt nhẹ, mệt mỏi, khó thở, đau ngực, đôi khi kèm tổn thương ngoài phổi như phát ban, rối loạn tiêu hóa hoặc triệu chứng tim mạch, thần kinh.

Dấu hiệu trẻ bị viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae

Bác sĩ khuyến cáo: Viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae nếu không được điều trị đúng phác đồ, bệnh nhân có thể ho kéo dài không thuyên giảm hoặc biến chứng suy hô hấp, viêm cơ tim... 

Vì vậy, khi trẻ có biểu hiện ho, sổ mũi, khò khè kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, cha mẹ không nên tự ý dùng thuốc tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị theo hướng dẫn chuyên khoa".

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình - Ảnh 3.Trẻ bị viêm phế quản nên kiêng gì? Nên ăn gì là tốt nhất?

GĐXH - Khi trẻ mắc bệnh thì một chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cải thiện nhanh chóng tình trạng bệnh. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh băn khoăn không biết trẻ bị viêm tiểu phế quản nên ăn gì để tốt cho sức khỏe. Những thông tin dưới đây nhằm giúp ba mẹ biết cách bổ sung và thay đổi dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.

M.H (th)
