Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhà

Khi một tiếng cười trẻ thơ vang lên, hành trình sống vẫn tiếp diễn dù đôi khi bị thử thách bởi sự bất định của bệnh tật. Trẻ em sống chung với HIV không chỉ cần một liều thuốc mà cần một vòng tay, một nếp sống, một nhịp thở bình thường. Trong video này, chúng ta cùng bước vào ngôi nhà chăm sóc nơi mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ, mỗi lần rửa tay… đều là một phần của sức khỏe, lòng tin và sự hi vọng. Hãy cùng tìm hiểu những biện pháp thiết thực, đầy nhân văn để giúp trẻ em nhiễm HIV phát triển bình thường, khỏe mạnh cùng với gia đình và cộng đồng.

Chăm sóc trẻ bị HIV tại nhà - biện pháp giúp con khoẻ mạnh và lớn lên như bình thường

Ngày nay, nhờ tiến bộ y học, nhiều loại thuốc kháng HIV (ARV) đã giúp kiểm soát virus hiệu quả. Mặc dù HIV chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu trẻ uống thuốc đúng chỉ định và tuân thủ đều đặn, lượng virus trong máu có thể giảm xuống mức "không phát hiện được". Khi đó, trẻ hoàn toàn có thể học tập, vui chơi và phát triển như các bạn cùng trang lứa.

Điều quan trọng là không được tự ý ngừng thuốc hay quên liều. Đó là nguyên nhân khiến virus tái hoạt động, kháng thuốc và làm giảm hiệu quả đến điều trị. Bên cạnh việc dùng thuốc đều đặn, duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp trẻ nâng cao sức đề kháng và hạn chế các bệnh nhiễm trùng cơ hội – vốn là nguyên nhân phổ biến gây suy giảm sức khỏe ở trẻ nhiễm HIV.

Làm thế nào để giữ cho trẻ bị nhiễm HIV được khoẻ mạnh như bình thường?

1. Cho trẻ rửa tay đúng cách - cách chăm sóc cho trẻ bị nhiễm HIV tại nhà

Rửa tay là thói quen đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của trẻ nhiễm HIV. Cha mẹ nên tập cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, hoặc sau khi chơi ngoài trời. Việc duy trì thói quen này giúp ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tiếp xúc như cảm cúm, tiêu chảy hay nhiễm khuẩn hô hấp.

2. Dinh dưỡng đẩy đủ giúp trẻ tăng cường miễn dịch

Theo TS. Trần Thị Minh Nguyệt (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), việc đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng là yếu tố cốt lõi giúp trẻ nhiễm HIV duy trì sức khỏe và sức đề kháng.

Cha mẹ nên cho trẻ ăn đa dạng các nhóm thực phẩm gồm tinh bột, đạm, rau xanh, trái cây và sữa; đảm bảo ba bữa chính và hai bữa phụ mỗi ngày. Trẻ cần uống đủ nước, đồng thời chú ý đến tương tác giữa thuốc ARV và thực phẩm. Nếu trẻ gặp khó khăn khi ăn uống như loét miệng, đau họng hay chán ăn, cần liên hệ bác sĩ để được hướng dẫn chế độ ăn phù hợp. Một thực đơn cân bằng không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mà còn giảm nguy cơ nhiễm trùng tái phát.

3. Chăm sóc da đúng cách để phòng nhiễm trùng

Do hệ miễn dịch yếu, trẻ nhiễm HIV dễ gặp các vấn đề về da. Cha mẹ nên hạn chế để trẻ bị trầy xước và xử lý kịp thời khi có vết thương. Rửa sạch vùng da bị thương bằng nước muối, bôi thuốc mỡ kháng sinh và băng lại bằng gạc sạch. Người chăm sóc cần đeo găng tay khi xử lý vết thương để tránh lây nhiễm.

Giữ vệ sinh da hàng ngày bằng xà phòng dịu nhẹ, lau khô người và thay quần áo sạch. Thường xuyên bôi kem dưỡng ẩm để bảo vệ da khỏi khô nứt. Nếu phát hiện phát ban, mụn nước, loét hoặc vết thương lâu lành, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế. Khi ra ngoài, nên bôi kem chống nắng, thuốc chống côn trùng và mặc quần áo phù hợp để bảo vệ da.

4. Nghỉ ngơi và giữ tinh thần thoải mái

Giấc ngủ và sự thư giãn đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch. Trẻ cần ngủ đủ giấc, ít nhất 8 tiếng mỗi đêm, và có thời gian vui chơi, nghỉ ngơi hợp lý. Nếu trẻ thường xuyên mệt mỏi, lo âu hoặc buồn chán, cha mẹ nên tham khảo ý kiến chuyên gia tâm lý. Trẻ nhiễm HIV vẫn có thể nuôi thú cưng, nhưng cần có người lớn giám sát, tránh bị cắn hay cào. Nếu có vết thương, cần rửa sạch và đưa trẻ đi kiểm tra.

5. Tuân thủ điều trị bằng thuốc ARV

Dùng thuốc đúng liều, đúng giờ và đúng hướng dẫn là yếu tố quyết định trong kiểm soát HIV. Cha mẹ cần thiết lập thời gian uống thuốc cố định, nhắc trẻ bằng chuông báo, và luôn chuẩn bị thuốc dự phòng khi đi xa. Nếu quên liều, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung. Việc bỏ thuốc hoặc dùng không đều có thể khiến virus kháng thuốc, làm giảm hiệu quả điều trị.

6. Phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình

Phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình HIV lây truyền qua máu và các dịch cơ thể như tinh dịch, dịch âm đạo, sữa mẹ hoặc dịch trực tràng. Khi chăm sóc trẻ, người lớn nên đeo găng tay y tế khi tiếp xúc với máu, lau sạch bằng dung dịch tẩy pha loãng, giặt quần áo dính máu bằng xà phòng và phơi khô dưới ánh nắng. Tuyệt đối không dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo hoặc vật sắc nhọn. Ngoài ra, cần hướng dẫn trẻ biết cách tự xử lý khi chảy máu cam hoặc bị xước da — chẳng hạn mang khăn sạch theo người, băng vết thương lại ngay và không để ai chạm vào máu bằng tay trần.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Bên cạnh lịch tái khám định kỳ, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường như sốt từ 38°C trở lên, ho, khó thở, mệt mỏi, thay đổi thói quen đại tiện, phát ban, loét da, mụn nước, chảy máu không rõ nguyên nhân, đau dữ dội hoặc chảy dịch ở tai. Nếu trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, cần được kiểm tra sớm để ngăn biến chứng.

Trẻ nhiễm HIV có thể sống khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc nếu được điều trị đúng, chăm sóc khoa học và nhận được sự yêu thương. Mỗi liều thuốc, bữa ăn hay giấc ngủ đều là một bước nhỏ giúp trẻ tiến gần hơn đến một cuộc sống trọn vẹn và bình thường như bao trẻ khác.

Hưởng ứng công tác phòng, chống HIV/AIDS trong cả nước, giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm phản ánh chân thực, sâu sắc về công tác phòng ngừa, chăm sóc và đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của tất cả những người tham gia trong việc lan tỏa thông tin chính xác, nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần xóa bỏ kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Theo Sức khỏe và Đời sống