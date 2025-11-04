Mới nhất
Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ ba, 10:31 04/11/2025 | Mẹ và bé
GĐXH - Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A có biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất 41°C. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng đáp ứng chậm.

Sự thay đổi đột ngột của thời tiết trong giai đoạn giao mùa thu - đông khiến nhiệt độ, độ ẩm không khí thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan nhanh chóng.

Theo ghi nhận của các bác sĩ chuyên khoa Nhi, PKĐK Medlatec Thanh Xuân, số lượng trẻ đến khám và được chẩn đoán mắc cúm A đang có xu hướng tăng rõ rệt. Trường hợp gần đây nhất là cháu Đ.T.L (13 tuổi, Hà Nội).

Phát hiện cúm A từ dấu hiệu sốt cao

Gia đình cháu L. cho biết: Trong 1 ngày, trẻ sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất 41°C. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng đáp ứng chậm, khoảng 3-4 giờ mỗi cơn sốt, trẻ mệt mỏi kèm theo ho tăng lên, ho có đờm, không khạc, ngạt mũi nhiều, sổ mũi trong, hắt hơi, nôn ít ra đờm trắng.

Ngoài ra, gia đình cho biết thêm, trẻ khỏe mạnh, chưa tiêm phòng cúm, trong khi bố mới khỏi sốt xuất huyết, trong lớp học có vài bạn cũng đang sốt chưa rõ nguyên nhân.

Sốt cao 1 ngày không hạ, bé 13 tuổi đi khám phát hiện cúm A - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau thăm khám, ThS.BS Trần Thị Kim Ngọc - Chuyên khoa Nhi của bệnh viện ghi nhận trẻ có các biểu hiện của hội chứng viêm long đường hô hấp: sốt cao, hắt hơi, ngạt mũi, sổ mũi, ho. Nghe phổi thông khí tốt hai bên, chưa phát hiện tiếng ran phổi bệnh lý. Không ghi nhận dấu hiệu suy hô hấp hay tổn thương phổi.

Bác sĩ chỉ định cháu L. làm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cúm A dương tính. Khám tai mũi họng ghi nhận có vòm nề, đọng dịch, họng tăng sinh tổ chức hạt thành sau, niêm mạc sung huyết, thành sau họng có đờm. Ngoài ra, không ghi nhận bất thường nào khác.

Bác sĩ chẩn đoán xác định trẻ mắc cúm A chưa có biến chứng.

Sau đó, cháu L. được bác sĩ kê đơn điều trị, đồng thời tư vấn về chế độ ăn uống để nâng cao sức khỏe và cách chăm sóc, vệ sinh để giảm triệu chứng bệnh.

Cảnh giác với dấu hiệu của cúm A

Bác sĩ Ngọc cho biết, cúm có thể xảy ra quanh năm, nhưng cao điểm là thời gian giao mùa như mùa đông – xuân, hay mùa thu - đông hiện nay. Môi trường ẩm, hanh khô là điều kiện thuận lợi để virus cúm phát triển, lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Trong 1 tuần gần đây, trung bình mỗi ngày Phòng khám tiếp nhận khoảng 20-30 ca khám Nhi, trong đó có từ 70-85% trẻ được xác định mắc cúm. Vì vậy, bác sĩ lưu ý, nếu cha mẹ thấy trẻ sốt cao không hạ, khó thở, khò khè tăng, nôn nhiều, bỏ ăn hoặc mệt lả thì đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng.

Sốt cao 1 ngày không hạ, bé 13 tuổi đi khám phát hiện cúm A - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Biến chứng bệnh cúm A nguy hiểm thế nào?

Virus cúm lây trực tiếp qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 2 - 3 ngày. Thời điểm lây mạnh nhất: Giai đoạn khởi phát, kéo dài khoảng 5 - 7 ngày. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là các chủng cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B.

Cúm mùa là bệnh lành tính, nhưng cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm như: viêm phổi, nhiễm khuẩn tai mũi họng, hoặc biến chứng nghiêm trọng hơn là tràn dịch màng phổi, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, suy đa phủ tạng.

Ai có nguy cơ mắc cúm A?

Theo bác sĩ Ngọc, các nhóm đối tượng dễ bị mắc cúm và để lại biến chứng, bao gồm:

- Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng, béo phì, hen hoặc suy giảm miễn dịch.

- Người cao tuổi (trên 65 tuổi).

- Người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, hô hấp, hoặc có hệ miễn dịch yếu.

Phần lớn bệnh cúm do virus gây ra, không cần dùng kháng sinh. Tuy nhiên, nếu có bội nhiễm vi khuẩn, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị phù hợp. Các dấu hiệu nghi ngờ bội nhiễm ở bệnh nhân mắc cúm như:

- Sốt giảm rồi tăng trở lại;

- Ho đờm xanh, vàng;

- Viêm mũi mủ, viêm tai giữa mủ;

- Xét nghiệm có bạch cầu và bạch cầu trung tính tăng, CRP tăng cao, X-quang phổi có tổn thương.

Các biện pháp phòng ngừa cúm ở trẻ em

Trẻ nhỏ là đối tượng có hệ miễn dịch còn non nớt, vì vậy rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa. Việc chủ động phòng ngừa cúm cho trẻ không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn hạn chế lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Sốt cao 1 ngày không hạ, bé 13 tuổi đi khám phát hiện cúm A - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin là biện pháp phòng ngừa cúm hiệu quả và an toàn nhất. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Ngọc khuyến nghị cha mẹ cần chủ động thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ trẻ trong mùa cúm:

- Vệ sinh tay thường xuyên: rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt trước khi ăn và sau khi ho, hắt hơi.

- Che miệng khi ho, hắt hơi: khi hắt hơi trẻ dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo để tránh phát tán virus.

- Giữ môi trường thông thoáng: mở cửa phòng 20-30 phút mỗi ngày, hạn chế cho trẻ đến nơi đông người tránh lây nhiễm chéo.

- Dinh dưỡng đầy đủ: cho trẻ ăn đa dạng, tăng cường rau xanh, trái cây, uống nhiều nước ấm, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên để tăng sức đề kháng.

- Hạn chế nguồn lây bệnh: Hạn chế sinh hoạt, tụ họp đông đúc trong thời gian dịch bùng phát.

- Tiêm vắc xin phòng cúm định kỳ: đây là biện pháp phòng ngừa cúm hiệu quả và an toàn nhất, cần được nhắc lại hàng năm để tạo miễn dịch theo lịch tiêm.

Sốt cao 1 ngày không hạ, bé 13 tuổi đi khám phát hiện cúm A - Ảnh 4.Cụ ông biến chứng nặng khi mắc cúm mùa, cảnh báo nhóm người cần đặc biệt lưu ý

GĐXH - Theo các bác sĩ, cúm mùa ở người khỏe mạnh thường nhẹ và tự khỏi, nhưng ở những người có bệnh lý nền, cúm có thể gây ra viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

M.H (th)
