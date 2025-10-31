Mới nhất
Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người

Thứ sáu, 07:46 31/10/2025 | Mẹ và bé
GĐXH - Bé 7 tuổi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hơn 50% cơ thể sau tai nạn xe bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, khiến nồi nước sôi văng trúng người.

Vừa qua, các bác sĩ  Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đã tiếp nhận em P.H.A. (7 tuổi, quê Ninh Bình) trong tình trạng sốc bỏng nặng.

Tai nạn xảy ra khi chiếc xe bánh bao của gia đình bị đổ, làm nồi nước sôi văng trúng em, gây bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể.

Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người - Ảnh 1.

Nồi nước sôi văng trúng em, gây bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể. Ảnh: BVCC

Em nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch: sốc bỏng, nhiễm trùng huyết và chèn ép khoang do bỏng.

Đội ngũ bác sĩ khoa Bỏng chỉnh trực và Khoa Hồi sức tích cực Chống độc đã khẩn trương hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc vùng mô hoại tử và điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng.

Bỏng nước sôi nguy hiểm thế nào?

BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực và Khoa Hồi sức tích cực Chống độc cho biết: "Bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Phòng ngừa luôn là cách bảo vệ tốt nhất cho con".

Bác sĩ Ngà cảnh báo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không để trẻ lại gần bếp núc, nồi nước sôi hay bếp gas khi đang nấu nướng. Các vật dụng nguy hiểm cần đặt cao hoặc khóa chặt, đồng thời luôn giám sát trẻ và dạy các em nhận biết nguy hiểm để tránh xa khu vực nấu ăn.

Xử trí khi bị bỏng nước sôi

Khi xảy ra tai nạn bỏng, cần xử trí đúng cách ngay lập tức. Trước tiên, làm mát vùng bỏng bằng nước sạch, mát trong 10-20 phút. Tuyệt đối không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian lên vết thương vì có thể gây nhiễm trùng. Sau đó che phủ bằng gạc sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời.

Bị bỏng nước sôi rồi tự ý bôi thuốc không rõ nguồn gốc, bé trai 5 tuổi phải nhập viện cấp cứuBị bỏng nước sôi rồi tự ý bôi thuốc không rõ nguồn gốc, bé trai 5 tuổi phải nhập viện cấp cứu

GiadinhNet - Sau khi cháu bé bị bỏng, gia đình không đưa trẻ đến bệnh viện điều trị mà tự ý bôi thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm chứng về khoa học tiềm ẩn nguy cơ bị nhiễm trùng và hoại tử.


M.H (th)
Cùng chuyên mục

Nghịch dại, bé 12 tuổi bị suýt mất ngón tay vì chiếc ghế xoay

Nghịch dại, bé 12 tuổi bị suýt mất ngón tay vì chiếc ghế xoay

Mẹ và bé - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ đã giải thoát an toàn cho ngón tay của bé, không để lại tổn thương nghiêm trọng.

'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất

'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất

Mẹ và bé - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều mẹ bầu vẫn tin rằng mang thai phải “ăn cho hai người” để con khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng không nằm ở số lượng thức ăn, mà ở cách ăn đủ – đúng – khoa học.

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Mẹ và bé - 3 ngày trước

GĐXH - Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Mẹ bỉm cần cẩn trọng với mề đay sau sinh: Đừng chủ quan với những vết nổi ngứa

Mẹ bỉm cần cẩn trọng với mề đay sau sinh: Đừng chủ quan với những vết nổi ngứa

Mẹ và bé - 3 ngày trước

GĐXH - Mề đay sau sinh là tình trạng da liễu phổ biến ở phụ nữ, dễ bị nhầm lẫn và chủ quan nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách.

Ăn dặm không đúng cách là hại con: Bí quyết xây dựng thực đơn đủ 4 nhóm dưỡng chất cho trẻ

Ăn dặm không đúng cách là hại con: Bí quyết xây dựng thực đơn đủ 4 nhóm dưỡng chất cho trẻ

Mẹ và bé - 5 ngày trước

GĐXH - Ăn dặm là bước chuyển quan trọng giúp trẻ hấp thụ đủ dưỡng chất, xây dựng nền tảng khỏe mạnh và phát triển toàn diện từ đầu đời

Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Mẹ và bé - 5 ngày trước

GĐXH - Ăn dặm sai cách có thể hại trẻ. Khám phá những thực phẩm tốt và cần tránh, giúp con phát triển toàn diện, khỏe mạnh từ đầu đời.

Kịp thời cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh phức tạp nhờ phát hiện từ trong bào thai

Kịp thời cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh phức tạp nhờ phát hiện từ trong bào thai

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Nhờ được phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai nên các bác sĩ đã lập kế hoạch sinh, huy động đội ngũ can thiệp tim mạch tại chỗ cho em bé ngay khi chào đời.

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ bị sa sàn chậu có biểu hiện rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu phải rặn và đôi lúc tiểu són, khiến cuộc sống thêm phần nặng nề...

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Hai bé trai song sinh rơi xuống ao trong khuôn viên nhà, dù được nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi do não tổn thương không hồi phục.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều năm

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều năm

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân mắc u xơ tử cung đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất.

