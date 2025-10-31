Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đã tiếp nhận em P.H.A. (7 tuổi, quê Ninh Bình) trong tình trạng sốc bỏng nặng.

Tai nạn xảy ra khi chiếc xe bánh bao của gia đình bị đổ, làm nồi nước sôi văng trúng em, gây bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể.

Nồi nước sôi văng trúng em, gây bỏng độ III–IV trên hơn 50% diện tích cơ thể. Ảnh: BVCC

Em nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch: sốc bỏng, nhiễm trùng huyết và chèn ép khoang do bỏng.

Đội ngũ bác sĩ khoa Bỏng chỉnh trực và Khoa Hồi sức tích cực Chống độc đã khẩn trương hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc vùng mô hoại tử và điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng.

Bỏng nước sôi nguy hiểm thế nào?

BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực và Khoa Hồi sức tích cực Chống độc cho biết: "Bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Phòng ngừa luôn là cách bảo vệ tốt nhất cho con".

Bác sĩ Ngà cảnh báo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không để trẻ lại gần bếp núc, nồi nước sôi hay bếp gas khi đang nấu nướng. Các vật dụng nguy hiểm cần đặt cao hoặc khóa chặt, đồng thời luôn giám sát trẻ và dạy các em nhận biết nguy hiểm để tránh xa khu vực nấu ăn.

Xử trí khi bị bỏng nước sôi

Khi xảy ra tai nạn bỏng, cần xử trí đúng cách ngay lập tức. Trước tiên, làm mát vùng bỏng bằng nước sạch, mát trong 10-20 phút. Tuyệt đối không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian lên vết thương vì có thể gây nhiễm trùng. Sau đó che phủ bằng gạc sạch và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời.

