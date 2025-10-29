Nghịch dại, bé 12 tuổi bị suýt mất ngón tay vì chiếc ghế xoay
GĐXH - Các bác sĩ đã giải thoát an toàn cho ngón tay của bé, không để lại tổn thương nghiêm trọng.
Vừa qua, tại khoa Ngoại – Trung tâm Y tế Quế Võ (Bắc Ninh) tiếp nhận một trường hợp bé gái 12 tuổi trong tình trạng hoảng sợ, khóc lóc dữ dội do ngón tay bị mắc kẹt trong khe của chiếc ghế xoay tại nhà.
Khi được đưa đến Trung tâm, các y bác sĩ nhanh chóng trấn an tinh thần bé và người nhà, đồng thời vận dụng kỹ năng, sự sáng tạo và kinh nghiệm chuyên môn để xử lý tình huống.
Chỉ trong thời gian ngắn, ngón tay của bé đã được giải thoát an toàn, không để lại tổn thương nghiêm trọng.
Bác sĩ nhắc nhở, trẻ em vốn hiếu động và tò mò, dễ gặp tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày. Các vật dụng tưởng chừng vô hại như ghế xoay, cửa tủ, đồ chơi kim loại… đều có thể trở thành mối nguy nếu thiếu quan sát.
Nếu không may xảy ra trường hợp tương tự, phụ huynh tuyệt đối không nên tự kéo, giật hay dùng vật sắc nhọn để gỡ, mà hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí an toàn, kịp thời và đúng cách.
