Cha mẹ khôn ngoan không chỉ nhìn tiền và bằng cấp khi con chọn bạn đời, mà đặc biệt để ý 2 điều này

Chuyện con cái lập gia đình luôn là mối bận tâm lớn của các bậc cha mẹ.

Có người đặt tiêu chuẩn rất rõ ràng: công việc ổn định, thu nhập khá, học vấn tốt, tính cách hiền lành. Họ tin rằng chỉ cần “môn đăng hộ đối”, cuộc sống hôn nhân sau này sẽ dễ dàng và yên ổn.

Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Không ít cặp đôi nhìn bên ngoài rất xứng đôi, điều kiện đầy đủ, cuối cùng vẫn sống trong mệt mỏi, lạnh nhạt hoặc đổ vỡ sau vài năm chung sống.

Bởi tiền bạc có thể thay đổi. Tính cách cũng sẽ va chạm và bộc lộ nhiều góc khác khi bước vào hôn nhân. Còn điều quyết định một cuộc hôn nhân có đi được đường dài hay không, thường nằm ở những thứ sâu hơn nhiều.

Những cha mẹ từng trải thường hiểu: chọn bạn đời cho con không chỉ là chọn một người, mà còn là chọn môi trường sống, chọn cách đối phương đối xử với gia đình và chọn kiểu hôn nhân mà con mình sẽ bước vào sau này.

Vì vậy, người càng tinh tế càng đặc biệt chú ý đến 2 điều dưới đây.

2 điều cha mẹ khôn ngoan thường chú ý khi con cái chọn bạn đời

1. Nhìn vào gia phong và cách một người lớn lên

Một người sống thế nào, phần lớn đều chịu ảnh hưởng từ gia đình họ trưởng thành.

Không phải cứ nhà giàu là tử tế, cũng không phải nghèo khó thì kém giá trị. Điều quan trọng hơn nằm ở cách người trong gia đình đối xử với nhau mỗi ngày.

Một gia đình có cha mẹ tôn trọng nhau, biết lắng nghe, sống đàng hoàng và cư xử có trước có sau thường nuôi dưỡng ra những đứa trẻ biết trách nhiệm, biết điều và có cảm xúc ổn định.

Ngược lại, nếu lớn lên trong môi trường thường xuyên cãi vã, ích kỷ, thích kiểm soát hoặc đổ lỗi, nhiều người dù học giỏi, thành đạt vẫn dễ mang theo những tổn thương và cách hành xử tiêu cực vào hôn nhân.

Điều này thường không bộc lộ quá rõ khi yêu. Nhưng sau kết hôn, áp lực cơm áo gạo tiền, chuyện con cái, quan hệ hai bên nội ngoại… sẽ khiến mọi thói quen và nền nếp cũ dần lộ ra.

Người từng trải thường nói: “Muốn biết một người có đáng để gắn bó lâu dài hay không, hãy nhìn cách gia đình họ sống với nhau”.

Bởi gia phong không chỉ ảnh hưởng đến tính cách, mà còn quyết định cách một người yêu thương, chịu trách nhiệm và giữ gìn gia đình sau này.

2. Nhìn vào trách nhiệm và khả năng đồng cảm

Có những người điều kiện rất tốt, nói chuyện khéo léo, vẻ ngoài chỉn chu, nhưng lại thiếu trách nhiệm hoặc không biết đặt mình vào cảm xúc của người khác. Đây mới là điều khiến nhiều cuộc hôn nhân dần kiệt sức.

Hôn nhân không chỉ có những ngày vui vẻ hay lãng mạn. Sau vài năm chung sống, thứ giữ hai người ở lại với nhau thường là khả năng cùng gánh vác và biết nghĩ cho đối phương.

Một người thiếu trách nhiệm thường dễ né tránh khi có vấn đề xảy ra. Họ có thể vô tư khi đối phương mệt mỏi, dễ đổ lỗi khi khó khăn xuất hiện và quen để người còn lại gánh hết áp lực trong gia đình.

Trong khi đó, người có khả năng đồng cảm sẽ biết lắng nghe, biết nhận ra cảm xúc của người bên cạnh và không xem sự hy sinh của đối phương là điều hiển nhiên.

Sự đồng cảm đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Chỉ là sau một ngày dài, họ biết hỏi bạn có mệt không. Khi xảy ra tranh cãi, họ không cố thắng thua bằng mọi giá. Khi người kia áp lực, họ sẵn sàng chia sẻ thay vì bỏ mặc. Đó mới là “nhiệt độ” thật sự của hôn nhân.

Tiền bạc có thể giúp cuộc sống dễ thở hơn. Học vấn giúp mở rộng tư duy và cơ hội. Nhưng trách nhiệm và sự đồng cảm mới là thứ giữ một mái nhà đứng vững qua năm tháng.

Cha mẹ càng từng trải càng hiểu: Chọn người quan trọng hơn chọn điều kiện

Nhiều người trẻ khi yêu thường dễ bị hấp dẫn bởi ngoại hình, thành tích hay điều kiện vật chất. Điều đó không sai. Nhưng cha mẹ từng đi qua hôn nhân thường hiểu rằng, những thứ bên ngoài rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian.

Điều còn lại lâu dài chính là nhân phẩm, cách sống và thái độ của một người trước gia đình.

Một người có thể chưa giàu ngay lúc này, nhưng nếu sống tử tế, có trách nhiệm, biết yêu thương và cầu tiến, cuộc sống vẫn có thể đi lên cùng nhau.

Ngược lại, nếu chỉ có điều kiện mà thiếu nền tảng nhân cách, hôn nhân rất dễ trở thành nơi khiến người ta kiệt sức.

Bởi vậy, cha mẹ thực sự khôn ngoan thường không quá chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài. Điều họ mong nhất không phải con lấy được người giàu đến đâu, mà là lấy đúng người để những năm tháng sau này được bình yên.

Chọn thông gia quan trọng hơn chọn điều kiện

Hôn nhân suy cho cùng không phải cuộc đua điều kiện, mà là hành trình dài của sự đồng hành.

Tiền bạc có thể kiếm thêm. Tính cách có thể học cách dung hòa. Nhưng gia phong, trách nhiệm và sự đồng cảm thường là những thứ đã ăn sâu vào cách một người sống và đối xử với người khác.

Làm cha mẹ, điều quý giá nhất không phải là chọn cho con một cuộc hôn nhân “đẹp mặt”, mà là giúp con nhìn ra ai mới thật sự xứng đáng để đi cùng cả một đời.