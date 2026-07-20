Chân dung á hậu quê Gia Lai vừa tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I
GĐXH - Á hậu Đinh Y Quyên đang gây chú ý với video catwalk hơn 2 triệu view và học vấn đáng nể khi vừa nhận bằng tốt nghiệp BS.CKI da liễu.
Không chỉ ghi dấu ấn với nhan sắc nổi bật, Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Đinh Y Quyên còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể. Mới đây, người đẹp vừa chia sẻ có mẹ và chị gái chứng kiến khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp BS.CKI da liễu tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ.
Đinh Y Quyên sinh năm 1997, quê Gia Lai, là người dân tộc H'rê, trong gia đình có bố và các chị em đều theo ngành Y. Hình ảnh người cha từng tận tụy khám, chữa bệnh cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đã gieo trong 3 chị em Đinh Y Quyên khát vọng được tiếp nối nghề nghiệp, dùng kiến thức chuyên môn để chăm sóc sức khỏe và lan tỏa sự sẻ chia đến nhiều người hơn.
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