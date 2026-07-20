Chân dung á hậu quê Gia Lai vừa tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I

Thứ hai, 19:00 20/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Á hậu Đinh Y Quyên đang gây chú ý với video catwalk hơn 2 triệu view và học vấn đáng nể khi vừa nhận bằng tốt nghiệp BS.CKI da liễu.

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 1.
Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 2.

Không chỉ ghi dấu ấn với nhan sắc nổi bật, Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Đinh Y Quyên còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể. Mới đây, người đẹp vừa chia sẻ có mẹ và chị gái chứng kiến khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp BS.CKI da liễu tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 3.
Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 4.

Đinh Y Quyên sinh năm 1997, quê Gia Lai, là người dân tộc H'rê, trong gia đình có bố và các chị em đều theo ngành Y. Hình ảnh người cha từng tận tụy khám, chữa bệnh cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đã gieo trong 3 chị em Đinh Y Quyên khát vọng được tiếp nối nghề nghiệp, dùng kiến thức chuyên môn để chăm sóc sức khỏe và lan tỏa sự sẻ chia đến nhiều người hơn.

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 5.

3 chị em Đinh Y Quyên gồm: chị gái là Đinh Thị Thùy Trang cũng tốt nghiệp ngành y đa khoa và hiện làm việc tại một phòng khám da liễu ở Pleiku (Gia Lai); em trai út là Đinh Ta Bi - Á vương 2 Mr World Vietnam 2024 cũng vừa tốt nghiệp Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu. 

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 6.

Sở hữu chiều cao 1m72 cùng nhan sắc hiện đại, cô giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025. Trước khi nhận bằng BS.CKI da liễu tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ, người đẹp đã tốt nghiệp ngành Y đa khoa thuộc Trường ĐH Tây Nguyên vào năm 2021 và có thời gian công tác tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai.

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 7.

Lớn lên giữa núi rừng Tây Nguyên, tuổi thơ của Y Quyên gắn liền với buôn làng và những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Gia Rai, Ba Na, H'rê. Chính những trải nghiệm tại vùng cao, nơi điều kiện chăm sóc y tế còn nhiều hạn chế, đã thôi thúc cô nỗ lực học tập với mong muốn góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 8.

Bên cạnh nghề bác sĩ, Y Quyên còn thử sức kinh doanh nông nghiệp để phụ giúp gia đình. 

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 9.

Kinh nghiệm từ gia đình giúp cô vừa có tư duy thương mại, vừa thấu hiểu người lao động. Cô xem đó là một cách để mở rộng tầm nhìn, chuẩn bị cho ước mơ lớn hơn trong tương lai. 

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 10.

"Tôi muốn sau này có thể mở một phòng khám da liễu riêng, vừa điều trị bệnh ngoài da, vừa chăm sóc thẩm mỹ", Đinh Y Quyên bày tỏ.

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 11.

Mới đây, Á hậu Đinh Y Quyên đang gây bão mạng xã hội khi xuất hiện tại show thời trang VBFF thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026. Trên sàn diễn, người đẹp diện thiết kế chân váy xẻ cao, áo crop khoe vòng eo săn chắc cùng cơ bụng số 11 rõ nét. Video ghi lại màn catwalk của Đinh Y Quyên nhanh chóng thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem trên TikTok.

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 12.

So với thời điểm mới đăng quang, Đinh Y Quyên được nhiều khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn thần thái. 

Á hậu Đinh Y Quyên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I , nổi bật giữa làng giải trí 2026 - Ảnh 13.

Sắc vóc của Á hậu sinh năm 1997 được đánh giá ngày càng sắc sảo và cuốn hút hơn.

 

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