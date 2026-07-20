Chân dung á hậu quê Gia Lai vừa tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I

Đinh Y Quyên sinh năm 1997, quê Gia Lai, là người dân tộc H'rê, trong gia đình có bố và các chị em đều theo ngành Y. Hình ảnh người cha từng tận tụy khám, chữa bệnh cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đã gieo trong 3 chị em Đinh Y Quyên khát vọng được tiếp nối nghề nghiệp, dùng kiến thức chuyên môn để chăm sóc sức khỏe và lan tỏa sự sẻ chia đến nhiều người hơn.