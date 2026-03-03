4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ăn thế nào để bảo vệ đại trực tràng tốt nhất?

4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng thường là nhóm thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Việc bổ sung các thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày có thể hỗ trợ làm sạch đường ruột, giảm viêm và bảo vệ niêm mạc đại trực tràng.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư đại trực tràng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ vi sinh đường ruột và quá trình tiêu hóa. Thực phẩm giàu chất xơ giúp tăng nhu động ruột, hạn chế táo bón và giảm thời gian chất thải lưu lại trong đại tràng, từ đó giảm nguy cơ tổn thương tế bào.

Để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng hiệu quả, nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu lợi khuẩn. Kết hợp ăn uống khoa học với lối sống lành mạnh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe đại trực tràng lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)