Chạm nhẹ đúng cách – Nghệ thuật duy trì hạnh phúc cặp đôi

Theo các chuyên gia tâm lý, “nghệ thuật chạm” chính là ngôn ngữ sâu nhất của cảm xúc, là cách duy trì đam mê trong hôn nhân mà không cần đến sự phô trương hay cầu kỳ.

"Chạm đúng cách" không phải chỉ là vuốt ve

Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), mỗi cái chạm có thể kích hoạt não tiết ra hormone oxytocin – còn gọi là “hormone gắn kết”. Loại hormone này giúp con người cảm thấy được yêu thương, tin tưởng và an toàn hơn với người bạn đời.

Nghiên cứu tại Đại học California (2021) cũng cho thấy: những cặp đôi thường xuyên có hành động chạm nhẹ, âu yếm, ôm hôn… sẽ duy trì cảm giác thỏa mãn và đam mê lâu dài hơn 35% so với các cặp đôi ít thể hiện sự gần gũi thể xác ngoài chuyện ấy.

“Chạm đúng cách” không chỉ là vuốt ve, mà là biết gửi gắm cảm xúc thông qua da thịt — để người kia cảm nhận được sự trân trọng, mong muốn và yêu thương thật sự.

Chuyên gia tình dục học Sunny Rodgers (Mỹ) cho rằng, có những vùng cơ thể khi được chạm đúng cách sẽ giúp kích hoạt cảm xúc yêu thương mạnh mẽ hơn nhiều so với các hành động thân mật thông thường.

Ảnh minh họa

Bàn tay và cổ tay: Nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác, chạm nhẹ ở đây có thể khiến người kia cảm nhận được sự gần gũi và dịu dàng.

Gáy và vai: Một cái vuốt từ vai lên gáy trong lúc nói chuyện hay khi ôm từ phía sau, là “liều thuốc” giảm căng thẳng tự nhiên, đồng thời kích thích oxytocin tiết ra mạnh mẽ.

Lưng và eo: Khi người đàn ông đặt tay lên lưng người phụ nữ hoặc ngược lại, cơ thể sẽ nhận được tín hiệu an toàn và được che chở — cảm giác khiến cả hai dễ cởi mở hơn trong cảm xúc.

Khuôn mặt: Một cái chạm nhẹ lên má, hoặc vuốt tóc, là hành động mang tính yêu thương sâu sắc – giúp tái kết nối cảm xúc trong những ngày tưởng như nguội lạnh.

Chạm không chỉ bằng tay mà phải bằng cả tâm trí

Nhiều cặp đôi sau khi kết hôn thường quên mất rằng chạm là hành động của cảm xúc, chứ không chỉ của cơ thể. Một người chồng khẽ nắm tay vợ khi đi qua đường, một người vợ vuốt tóc chồng khi anh mệt mỏi — đó là cách nói “anh không cô đơn”, “em luôn ở đây”.

Theo bác sĩ tâm lý Nguyễn Bá Hưng (Bệnh viện Nam học & Hiếm muộn Hà Nội) từng chia sẻ trên VTC News, việc duy trì sự thân mật ngoài giường giúp giảm nguy cơ rối loạn ham muốn ở cả hai giới, bởi khi cảm xúc được nuôi dưỡng thường xuyên, não bộ sẽ giữ trạng thái “hứng khởi nhẹ”, tạo nền tảng cho sự gắn kết và thăng hoa.

Chạm để yêu, không phải để chiếm hữu

Một cái chạm chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó xuất phát từ sự quan tâm và thấu hiểu, chứ không phải để đòi hỏi hay kiểm soát. Khi người đàn ông chạm mà không gấp gáp, người phụ nữ sẽ cảm thấy được tôn trọng và an toàn. Ngược lại, khi người phụ nữ chủ động chạm để bày tỏ yêu thương, người đàn ông sẽ cảm thấy được khẳng định và trân trọng.

Chạm như một nghệ thuật — nơi mỗi chuyển động đều ẩn chứa cảm xúc. Và khi hai người biết “chạm bằng cả trái tim”, họ không chỉ duy trì được đam mê thể xác, mà còn gìn giữ được sợi dây kết nối bền chặt của tình yêu.

