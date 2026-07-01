Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Sự gia tăng của các bệnh lý mạn tính, ung thư và rối loạn chuyển hóa đã khiến việc tầm soát sớm trở thành giải pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện. Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), xu hướng này được hiện thực hóa thông qua hệ thống gói khám khoa học cùng dịch vụ thăm khám tại Khoa Khám bệnh, nơi người bệnh được tiếp cận quy trình chuyên nghiệp, đồng bộ và cá thể hóa.

Chăm sóc sức khỏe chủ động – Xu hướng chuyển dịch từ "điều trị bệnh" sang "quản lý sức khỏe"

Theo ThS. BSCKI. BSNT Phan Thị Minh Tâm – Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Phenikaa, chăm sóc sức khỏe chủ động chính là sự thay đổi căn bản trong tư duy y tế, từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh". Đây không chỉ là xu hướng nhất thời mà là định hướng tất yếu trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng và trẻ hóa.

Chăm sóc sức khỏe chủ động là xu hướng hiện nay

Bác sĩ Minh Tâm cho biết: "Chăm sóc sức khỏe chủ động giúp mỗi người hiểu rõ cơ thể mình hơn, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và can thiệp kịp thời trước khi bệnh lý hình thành hoặc tiến triển nặng. Khi người dân chủ động hơn trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, chúng ta không chỉ nâng cao chất lượng sống cá nhân mà còn góp phần giảm gánh nặng cho toàn bộ hệ thống y tế."

Chăm sóc sức khỏe chủ động được triển khai theo hướng toàn diện, bao gồm nhiều yếu tố như duy trì lối sống lành mạnh với dinh dưỡng cân bằng, tăng cường vận động thể chất, chăm sóc sức khỏe tinh thần; đồng thời chủ động phòng ngừa bằng tiêm chủng, vệ sinh an toàn và bảo vệ bản thân trước các yếu tố nguy cơ trong sinh hoạt và lao động.

ThS. BSCKI. BSNT Phan Thị Minh Tâm thăm khám và tư vấn cho người bệnh.

"Một trong những trụ cột quan trọng nhất của chăm sóc sức khỏe chủ động chính là sàng lọc và phát hiện sớm bệnh lý. Việc khám sức khỏe định kỳ 1–2 lần/năm, thực hiện các chương trình tầm soát ung thư và kiểm soát sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài." – Bác sĩ Minh Tâm nhấn mạnh.

PhenikaaMec: Điểm tựa tin cậy cho hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động

Để hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe chủ động, PhenikaaMec không ngừng đầu tư đồng bộ về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và công nghệ y tế hiện đại, mang đến cho người dân các giải pháp tầm soát, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe toàn diện.

Là một trong những đơn vị nòng cốt của bệnh viện, Khoa Khám bệnh đảm nhiệm tiếp nhận, thăm khám và định hướng chăm sóc quản lý bệnh lý mạn tính cho người bệnh. Tại đây, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đa chuyên khoa giàu kinh nghiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình đánh giá, tư vấn và xây dựng kế hoạch theo dõi sức khỏe phù hợp với từng cá nhân. Người bệnh được thăm khám theo quy trình khoa học, từ khai thác tiền sử bệnh lý, đánh giá các yếu tố nguy cơ đến chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng cần thiết, giúp tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả chẩn đoán.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, PhenikaaMec còn chú trọng đầu tư không gian khám chữa bệnh hiện đại, được thiết kế khoa học và đồng bộ nhằm mang lại sự thuận tiện, thoải mái và riêng tư trong suốt quá trình thăm khám. Hệ thống phòng khám, khu vực chờ và các phòng chức năng được bố trí hợp lý, góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ y tế chất lượng cao.

Đặc biệt, bệnh viện sở hữu hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị chuyên sâu như hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla, hệ thống chụp cắt lớp vi tính hiện đại, hệ thống PET/CT, SPECT/CT, siêu âm đàn hồi (Elastography), hệ thống nội soi Olympus Evis X1 CV1500 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), máy chụp nhũ ảnh Mammography cùng nhiều công nghệ hiện đại khác. Việc ứng dụng đồng bộ các thiết bị tiên tiến giúp nâng cao độ chính xác trong phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch, ung thư, thần kinh, tiêu hóa, cơ xương khớp và nhiều nhóm bệnh lý phức tạp khác.

Hệ thống cộng hưởng từ thế hệ mới với từ trường 3.0 Tesla, cho hình ảnh sắc nét, độ phân giải cao, hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp và ung thư.

Không chỉ chú trọng đến hoạt động thăm khám ngoại trú, PhenikaaMec còn đầu tư hệ thống phòng nội trú tiện nghi với đa dạng loại hình lưu trú như phòng VIP, phòng đơn, phòng đôi..., đáp ứng nhu cầu theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe của người bệnh trong môi trường hiện đại.

Với lợi thế về chuyên môn cùng hệ thống công nghệ hiện đại, PhenikaaMec hiện triển khai đồng bộ 5 gói khám sức khỏe tổng quát, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu và mức độ tầm soát. Các gói khám bao gồm Gói khám sức khỏe Cơ bản, Gói khám sức khỏe Nâng cao, Gói khám sức khỏe tổng quát Chuyên sâu (nội soi đường tiêu hóa trên), Gói khám sức khỏe tổng quát Chuyên sâu (nội soi toàn bộ đường tiêu hóa) và Gói khám sức khỏe tổng quát Toàn diện.

Các gói khám được xây dựng khoa học với danh mục thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được thiết kế phù hợp cho từng nhóm đối tượng, hỗ trợ đánh giá toàn diện các nguy cơ sức khỏe, phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm ngay từ khi chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia đa chuyên khoa, công nghệ hiện đại và các chương trình tầm soát được cá thể hóa sẽ giúp người dân chủ động hơn trong việc quản lý sức khỏe, từ đó nâng cao chất lượng sống và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng trong tương lai.

Là thành viên của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec phát triển trên nền tảng giá trị cốt lõi "Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững", không ngừng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm và đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình sống khỏe mạnh, chủ động và bền vững.

Để đặt lịch khám tại PhenikaaMec, vui lòng liên hệ:

Bệnh viện Đại học Phenikaa

• Địa chỉ: Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

• Hotline: 1900 886648

• Website: https://phenikaamec.com/

PhenikaaMec