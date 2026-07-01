Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh
GĐXH - Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân và chán ăn nhưng không đi khám sớm, người đàn ông 49 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi chức năng thận gần như mất hoàn toàn.
Phát hiện suy thận giai đoạn cuối sau nhiều tháng cơ thể phát tín hiệu cảnh báo
Trước khi nhập viện vài tháng, ông Li (49 tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc) liên tục cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và xuất hiện tình trạng phù chân nhưng cho rằng đó chỉ là dấu hiệu suy nhược thông thường nên không đi khám. Chỉ đến khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, ông mới tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả xét nghiệm khiến người đàn ông bất ngờ khi chỉ số creatinine máu tăng vọt lên hơn 1.200 μmol/L, cho thấy chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng và bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Các bác sĩ khuyến cáo cần lọc máu khẩn cấp để duy trì sự sống.
Tuy nhiên, vì lo ngại việc chạy thận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ông Li từ chối điều trị theo chỉ định và chỉ mong muốn dùng thuốc theo dõi thêm. Việc trì hoãn điều trị khiến bệnh tiếp tục tiến triển nặng, làm giảm đáng kể cơ hội kiểm soát bệnh.
Theo bác sĩ điều trị, bên cạnh yếu tố tuổi tác và nhiều năm làm việc theo ca, thường xuyên thức khuya, những thói quen ăn uống kéo dài của ông Li cũng có thể là các yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương thận.
Khi khai thác bệnh sử, vợ ông cho biết chồng mình không hút thuốc, ít uống rượu bia nhưng lại duy trì nhiều thói quen ăn uống thiếu lành mạnh trong nhiều năm. Dù được người thân nhiều lần khuyên can, ông vẫn không thay đổi, thậm chí còn áp dụng những cách "bồi bổ sức khỏe" theo quan niệm riêng mà không lường trước những ảnh hưởng đối với thận.
3 thói quen xấu của người đàn ông suy thận
Thường xuyên ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm muối chua
Ông Li có thói quen ăn các món nhiều muối như rau củ muối, thịt hun khói và thường xuyên sử dụng nước tương đậm đặc trong bữa ăn.
Các chuyên gia cho biết chế độ ăn nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và gây áp lực lên hệ thống lọc của thận. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương cầu thận, protein niệu và bệnh thận mạn tính.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và bệnh thận.
Lạm dụng thực phẩm chức năng và bột protein
Sau khi nghỉ hưu, ông Li thường xuyên sử dụng bột protein và nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với mong muốn tăng cường sức khỏe.
Theo các chuyên gia, protein là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nhưng việc bổ sung quá mức, đặc biệt ở người có chức năng thận suy giảm hoặc có bệnh nền, có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.
Ngoài ra, các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chứa thành phần chưa được kiểm chứng cũng có nguy cơ gây độc cho gan, thận nếu sử dụng kéo dài.
Uống ít nước lọc, thường xuyên dùng trà đặc và nước ngọt
Một thói quen khác của ông Li là hầu như không uống nước lọc mà thay thế bằng trà đặc, đồ uống có đường và các loại nước đóng chai.
Các bác sĩ cho biết việc không cung cấp đủ nước có thể ảnh hưởng đến khả năng đào thải chất cặn bã của thận. Trong khi đó, tiêu thụ quá nhiều nước ngọt có đường làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường, tăng axit uric và nhiều rối loạn chuyển hóa khác - những yếu tố có liên quan đến bệnh thận mạn.
Riêng trà đặc nếu sử dụng với lượng lớn trong thời gian dài có thể làm tăng lượng oxalat đưa vào cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có yếu tố nguy cơ.
Cảnh báo các dấu hiệu suy thận không nên bỏ qua
Theo các chuyên gia, bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm: Mệt mỏi kéo dài; chán ăn, buồn nôn; phù chân, phù mặt; tiểu đêm nhiều lần; nước tiểu có bọt hoặc bất thường; tăng huyết áp khó kiểm soát.
Người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra chức năng thận thường xuyên để phát hiện bệnh từ sớm.
Câu chuyện của ông Li là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, sử dụng thực phẩm chức năng theo chỉ định và uống đủ nước mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưngBệnh thường gặp - 15 phút trước
GĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơnSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần duy trì sức khỏe để sống thọ hơn.
Bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ chỉ rõ: Nửa đêm thức dậy mấy lần mới là bình thường? Nếu vượt quá con số này, đừng chủ quanSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Bạn thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm và lo lắng sức khỏe đang gặp vấn đề? Chuyên gia về giấc ngủ cho biết, số lần thức giấc "bình thường" ở mỗi độ tuổi không giống nhau. Nếu vượt quá ngưỡng này, đó có thể là dấu hiệu cần được lưu ý.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.
5 loại đồ uống nhiều người uống mỗi ngày nhưng lại âm thầm 'bào mòn' trái tim, số 1 có thể đang nằm trong tủ lạnh nhà bạnBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều loại đồ uống tưởng chừng vô hại lại có thể làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu sử dụng thường xuyên. Nếu muốn bảo vệ trái tim khỏe mạnh lâu dài, đây là 5 loại đồ uống bạn nên hạn chế ngay từ hôm nay, theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe.
Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nướcSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại ao, hồ, sông, suối và cả những bể bơi tự phát, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ nhỏ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong dịp hè. Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, dạy trẻ kỹ năng bơi và an toàn dưới nước, đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu đuối nước đúng cách để kịp thời xử trí, nâng cao cơ hội cứu sống trẻ trong các tình huống khẩn cấp.
5 thói quen ăn tối làm giảm tuổi thọ, nhiều người Việt vẫn đang mắc phảiSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người quan niệm buổi tối cơ thể hoạt động ít nên không cần ăn qua loa. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm có thể làm giảm chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ của bạn.
Đừng bỏ qua hội chứng bàn tay - bàn chân: Tác dụng phụ nhiều bệnh nhân ung thư gặp phải khi điều trịBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Hội chứng bàn tay - bàn chân là một tác dụng phụ thường gặp ở người bệnh sử dụng một số thuốc điều trị ung thư như capecitabine, 5-fluorouracil truyền kéo dài hay các thuốc nhắm trúng đích. Dù không đe dọa tính mạng nhưng gây đau rát, bong tróc da, ảnh hưởng đến sinh hoạt...
Cô gái 19 tuổi nguy cơ mất bàn tay vĩnh viễn vì sơ suất trong lúc dùng máy xaySống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy, người bệnh bị vết thương dập nát toàn bộ bàn tay trái từ ngón II đến ngón V, gãy phức tạp nhiều xương bàn tay, ngón tay, mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, không còn khả năng bảo tồn phần lớn bàn tay.
7 lợi ích của việc uống đủ nước mỗi ngày: Điều số 5 khiến nhiều người bất ngờBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống, từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất đến đào thải chất cặn bã. Theo các chuyên gia, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa, làn da, thận và quá trình kiểm soát cân nặng. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc uống đủ nước mà bạn không nên bỏ qua.
Cơ thể phát đi 7 tín hiệu lão hóa nhanh nhưng nhiều người tưởng là chuyện bình thườngBệnh thường gặp
GĐXH - Da kém đàn hồi, nhanh mệt, ngủ không sâu hay trí nhớ giảm sút đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang lão hóa nhanh hơn bạn nghĩ. Đừng đợi đến khi quá muộn mới bắt đầu chăm sóc bản thân.