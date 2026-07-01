Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh

Phát hiện suy thận giai đoạn cuối sau nhiều tháng cơ thể phát tín hiệu cảnh báo

Trước khi nhập viện vài tháng, ông Li (49 tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc) liên tục cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và xuất hiện tình trạng phù chân nhưng cho rằng đó chỉ là dấu hiệu suy nhược thông thường nên không đi khám. Chỉ đến khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, ông mới tới bệnh viện kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm khiến người đàn ông bất ngờ khi chỉ số creatinine máu tăng vọt lên hơn 1.200 μmol/L, cho thấy chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng và bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Các bác sĩ khuyến cáo cần lọc máu khẩn cấp để duy trì sự sống.

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Tuy nhiên, vì lo ngại việc chạy thận sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ông Li từ chối điều trị theo chỉ định và chỉ mong muốn dùng thuốc theo dõi thêm. Việc trì hoãn điều trị khiến bệnh tiếp tục tiến triển nặng, làm giảm đáng kể cơ hội kiểm soát bệnh.

Theo bác sĩ điều trị, bên cạnh yếu tố tuổi tác và nhiều năm làm việc theo ca, thường xuyên thức khuya, những thói quen ăn uống kéo dài của ông Li cũng có thể là các yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

Khi khai thác bệnh sử, vợ ông cho biết chồng mình không hút thuốc, ít uống rượu bia nhưng lại duy trì nhiều thói quen ăn uống thiếu lành mạnh trong nhiều năm. Dù được người thân nhiều lần khuyên can, ông vẫn không thay đổi, thậm chí còn áp dụng những cách "bồi bổ sức khỏe" theo quan niệm riêng mà không lường trước những ảnh hưởng đối với thận.

3 thói quen xấu của người đàn ông suy thận

Thường xuyên ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm muối chua

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Ông Li có thói quen ăn các món nhiều muối như rau củ muối, thịt hun khói và thường xuyên sử dụng nước tương đậm đặc trong bữa ăn.

Các chuyên gia cho biết chế độ ăn nhiều natri có thể làm tăng huyết áp và gây áp lực lên hệ thống lọc của thận. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương cầu thận, protein niệu và bệnh thận mạn tính.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và bệnh thận.

Lạm dụng thực phẩm chức năng và bột protein

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Sau khi nghỉ hưu, ông Li thường xuyên sử dụng bột protein và nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với mong muốn tăng cường sức khỏe.

Theo các chuyên gia, protein là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nhưng việc bổ sung quá mức, đặc biệt ở người có chức năng thận suy giảm hoặc có bệnh nền, có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Ngoài ra, các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chứa thành phần chưa được kiểm chứng cũng có nguy cơ gây độc cho gan, thận nếu sử dụng kéo dài.

Uống ít nước lọc, thường xuyên dùng trà đặc và nước ngọt

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Một thói quen khác của ông Li là hầu như không uống nước lọc mà thay thế bằng trà đặc, đồ uống có đường và các loại nước đóng chai.

Các bác sĩ cho biết việc không cung cấp đủ nước có thể ảnh hưởng đến khả năng đào thải chất cặn bã của thận. Trong khi đó, tiêu thụ quá nhiều nước ngọt có đường làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường, tăng axit uric và nhiều rối loạn chuyển hóa khác - những yếu tố có liên quan đến bệnh thận mạn.

Riêng trà đặc nếu sử dụng với lượng lớn trong thời gian dài có thể làm tăng lượng oxalat đưa vào cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có yếu tố nguy cơ.

Cảnh báo các dấu hiệu suy thận không nên bỏ qua

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Theo các chuyên gia, bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Một số dấu hiệu cảnh báo gồm: Mệt mỏi kéo dài; chán ăn, buồn nôn; phù chân, phù mặt; tiểu đêm nhiều lần; nước tiểu có bọt hoặc bất thường; tăng huyết áp khó kiểm soát.

Người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra chức năng thận thường xuyên để phát hiện bệnh từ sớm.

Câu chuyện của ông Li là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, sử dụng thực phẩm chức năng theo chỉ định và uống đủ nước mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.