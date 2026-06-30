Cô gái 19 tuổi nguy cơ mất bàn tay vĩnh viễn vì sơ suất trong lúc dùng máy xay
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy, người bệnh bị vết thương dập nát toàn bộ bàn tay trái từ ngón II đến ngón V, gãy phức tạp nhiều xương bàn tay, ngón tay, mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, không còn khả năng bảo tồn phần lớn bàn tay.
Ngày 30/6, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp gặp nạn nghiêm trọng khi đang dùng máy xay.
Theo đó, bệnh nhân V.T.H.P. (19 tuổi, ở Quảng Ninh) được đưa vào viện trong tình trạng đau dữ dội, bàn tay trái dập nát, chảy máu và chưa được tháo rời khỏi máy xay.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương áp dụng các biện pháp cấp cứu, hồi sức tích cực với giảm đau, an thần, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở. Các chuyên khoa cấp cứu – chấn thương – hồi sức tích cực đã phối hợp với kỹ sư thiết bị y tế tháo gỡ, giải phóng bàn tay bị kẹt trong máy xay.
Ngay sau khi tháo gỡ thành công, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy người bệnh bị vết thương dập nát toàn bộ bàn tay trái từ ngón II đến ngón V, gãy phức tạp nhiều xương bàn - ngón, mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, không còn khả năng bảo tồn phần lớn bàn tay.
Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổ chức dập nát, xử lý cầm máu, tạo mỏm cụt bàn tay nhằm bảo tồn tối đa phần chi còn lại, giảm nguy cơ nhiễm trùng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng và lắp chi giả sau này.
Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện sau 7 ngày điều trị.
Thận trọng khi dùng máy xay
Theo BSCKII Vũ Quang Nghĩa – Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, tai nạn do máy xay, máy nghiền thường gây tổn thương chi thể ở mức độ rất nặng. Khác với các vết cắt thông thường, lực xoắn và lực quay lớn của máy làm cho chi thể bị kéo cuốn vào bên trong, gây dập nát cơ, gân, mạch máu, thần kinh và xương cùng lúc, khiến việc bảo tồn chi thể trở nên khó khăn.
Nhiều trường hợp tổn thương nghiêm trọng vượt quá khả năng tái tạo, bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt để đảm bảo tính mạng người bệnh, hạn chế biến chứng nhiễm trùng.
Đáng lưu ý, các tai nạn này không chỉ xảy ra trong nhà máy, xưởng sản xuất mà còn gặp tại các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi, kinh doanh thực phẩm, thậm chí ngay trong sinh hoạt gia đình khi sử dụng máy xay công suất lớn.
Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy xay, máy nghiền:
- Không dùng tay đưa nguyên liệu vào máy khi máy đang hoạt động.
- Không vệ sinh, sửa chữa hoặc tháo lắp máy khi chưa ngắt hoàn toàn nguồn điện.
- Trang bị đầy đủ nắp chắn, lồng bảo vệ và các thiết bị an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Người lao động cần được hướng dẫn đầy đủ quy trình vận hành và sử dụng phương tiện bảo hộ lao động.
- Trẻ em tuyệt đối không được tiếp xúc hoặc vận hành các loại máy xay, máy nghiền.
Khi xảy ra tai nạn, người dân tuyệt đối không cố giật mạnh chi thể ra khỏi máy vì có thể làm tổn thương nặng hơn. Cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, sơ cứu cầm máu ban đầu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh di chứng về sau.
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