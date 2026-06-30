5 thói quen ăn tối làm giảm tuổi thọ, nhiều người Việt vẫn đang mắc phải
GĐXH - Nhiều người quan niệm buổi tối cơ thể hoạt động ít nên không cần ăn qua loa. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm có thể làm giảm chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ của bạn.
Bữa tối có cần đủ dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ?
Theo các chuyên gia di nh dưỡng, một bữa tối khoa học không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một ngày dài mà còn góp phần duy trì cân nặng hợp lý, cải thiện giấc ngủ, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và hỗ trợ tăng tuổi thọ.
Dù mức độ vận động vào buổi tối thấp hơn ban ngày, cơ thể vẫn cần khoảng 500-600 kcal để duy trì các hoạt động sống cơ bản. Khoảng thời gian từ bữa tối đến bữa sáng hôm sau thường kéo dài 10-12 giờ, vì vậy việc cung cấp đủ năng lượng là rất cần thiết.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lượng tinh bột phù hợp vào bữa tối có thể giúp điều hòa đường huyết tốt hơn vào sáng hôm sau, kiểm soát cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giấc ngủ. Một số loại carbohydrate còn thúc đẩy não bộ sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến giấc ngủ, giúp ngủ sâu hơn.
Để duy trì sức khỏe và tuổi thọ, bữa tối nên bảo đảm đầy đủ 4 nhóm chất gồm tinh bột, đạm, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất. Nên ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu hóa như rau xanh, cá, trứng, đậu đỗ thay vì các loại thịt đỏ nhiều chất béo.
5 thói quen ăn tối làm giảm tuổi thọ nhiều người vẫn mắc phải
Ăn tối quá muộn
Thời điểm ăn tối có ảnh hưởng lớn đến quá trình trao đổi chất và chất lượng giấc ngủ.
Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn tối trong khoảng từ 17h30 đến 19h và tránh ăn sau 22h. Duy trì khoảng cách từ 3-4 giờ giữa bữa tối và thời điểm đi ngủ giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn, giảm áp lực lên hệ tiêu hóa và cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Đây được xem là một trong những thói quen quan trọng góp phần duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Ăn quá no vào buổi tối
Bữa tối là thời điểm cơ thể chuẩn bị bước vào giai đoạn nghỉ ngơi nên nhu cầu năng lượng thấp hơn ban ngày.
Việc ăn quá nhiều vào buổi tối khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động liên tục trong lúc ngủ, làm tăng nguy cơ đầy bụng, khó tiêu, mất ngủ và tích tụ mỡ thừa.
Về lâu dài, thói quen này có thể dẫn đến béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim mạch – những yếu tố làm suy giảm tuổi thọ.
Nhiều nghiên cứu về lối sống trường thọ cho thấy những người sống lâu thường chỉ ăn khoảng 70-80% mức no.
Thường xuyên ăn đồ nhiều dầu mỡ
Buổi tối là thời điểm quá trình tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng diễn ra chậm hơn.
Các món ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh hay thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol xấu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.
Để bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ, nên ưu tiên rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, cá, trái cây tươi và các nguồn chất béo lành mạnh.
Ăn quá nhanh
Ăn vội vàng không chỉ làm tăng gánh nặng cho dạ dày mà còn khiến cơ thể khó nhận biết tín hiệu no. Khi thức ăn chưa được nhai kỹ, hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn, dễ gây đầy hơi, khó tiêu và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
Ngoài ra, người ăn nhanh thường có xu hướng ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế, từ đó làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và bệnh tim mạch.
Ăn chậm, nhai kỹ là một trong những thói quen được ghi nhận phổ biến ở các cộng đồng có tuổi thọ cao trên thế giới.
Ăn đồ sống hoặc uống đồ lạnh vào buổi tối
Các món ăn sống hoặc chưa được chế biến kỹ có nguy cơ chứa vi khuẩn, ký sinh trùng và các tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa.
Trong khi đó, đồ uống quá lạnh có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ ở một số người.
Hạn chế thực phẩm sống vào buổi tối giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm, bảo vệ sức khỏe đường ruột và góp phần duy trì tuổi thọ.
Ăn tối lúc nào tốt nhất cho tuổi thọ?
Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ăn bữa cuối cùng trong ngày từ 17h đến 19h là phù hợp nhất với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.
Nhịp sinh học ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và tiết hormone. Các hoạt động này diễn ra hiệu quả hơn vào ban ngày và giảm dần khi trời tối.
Theo chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, những người thường xuyên ăn khuya có nguy cơ béo phì cao hơn so với người duy trì thời gian ăn hợp lý.
Một nghiên cứu năm 2023 cũng cho thấy việc ăn tối sau 21h có liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn. Trong khi đó, nghiên cứu công bố trên Cell Metabolism năm 2022 ghi nhận những người ăn tối sớm đốt cháy nhiều calo hơn so với nhóm ăn muộn.
Ăn tối sớm còn tạo điều kiện cho cơ thể vận động nhẹ sau bữa ăn, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.
Gợi ý bữa tối giúp ngủ ngon và tăng tuổi thọ
Một bữa tối lý tưởng nên kết hợp:
- Protein nạc từ cá, thịt gia cầm, trứng hoặc các loại đậu.
- Rau xanh và trái cây tươi giàu chất xơ.
- Carbohydrate phức hợp như gạo lứt, khoai lang, yến mạch.
- Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và thức uống chứa caffeine.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tuổi thọ không phụ thuộc vào một loại thực phẩm thần kỳ mà được quyết định bởi những thói quen nhỏ duy trì mỗi ngày. Ăn tối đúng giờ, đủ chất, không quá no và lựa chọn thực phẩm lành mạnh là những nguyên tắc đơn giản nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe và tuổi thọ.
Đừng bỏ qua hội chứng bàn tay - bàn chân: Tác dụng phụ nhiều bệnh nhân ung thư gặp phải khi điều trịBệnh thường gặp - 36 phút trước
GĐXH - Hội chứng bàn tay - bàn chân là một tác dụng phụ thường gặp ở người bệnh sử dụng một số thuốc điều trị ung thư như capecitabine, 5-fluorouracil truyền kéo dài hay các thuốc nhắm trúng đích. Dù không đe dọa tính mạng nhưng gây đau rát, bong tróc da, ảnh hưởng đến sinh hoạt...
Cô gái 19 tuổi nguy cơ mất bàn tay vĩnh viễn vì sơ suất trong lúc dùng máy xaySống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy, người bệnh bị vết thương dập nát toàn bộ bàn tay trái từ ngón II đến ngón V, gãy phức tạp nhiều xương bàn tay, ngón tay, mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, không còn khả năng bảo tồn phần lớn bàn tay.
7 lợi ích của việc uống đủ nước mỗi ngày: Điều số 5 khiến nhiều người bất ngờBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống, từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất đến đào thải chất cặn bã. Theo các chuyên gia, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa, làn da, thận và quá trình kiểm soát cân nặng. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc uống đủ nước mà bạn không nên bỏ qua.
Điều gì xảy ra khi nam giới cai thuốc lá? Bác sĩ chỉ ra 4 thay đổi rõ rệt sau khoảng 5 thángSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều nam giới cho rằng sau khi bỏ thuốc lá, cơ thể sẽ khỏe lên ngay lập tức. Thực tế, những tuần đầu thường là giai đoạn khó chịu nhất. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu kiên trì vượt qua, chỉ sau khoảng 5 tháng, cơ thể có thể ghi nhận nhiều thay đổi tích cực từ phổi, tim mạch đến giấc ngủ và hệ miễn dịch.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịchY tế - 3 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Muốn sống khỏe, sống thọ: Đừng để 4 món ăn qua đêm làm tăng nguy cơ gây bệnhSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Thức ăn thừa nếu lưu trữ hoặc hâm nóng không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Về lâu dài, những thói quen ăn uống thiếu khoa học này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tuổi thọ.
'Ăn cho nhanh, khỏe chưa thấy đâu: 'Thủ phạm giấu mặt’ trong nhiều bệnh mạn tính là đâyBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Thực phẩm siêu chế biến đang ngày càng xuất hiện dày đặc trong bữa ăn hiện đại vì sự tiện lợi và ngon miệng. Tuy nhiên, đằng sau những gói snack, mì ăn liền hay nước ngọt lại là loạt cảnh báo từ chuyên gia: nếu dùng thường xuyên, chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tim mạch và nhiều bệnh mạn tính khác mà nhiều người không để ý.
Người đàn ông suy gan, suy thận do nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' vì sai lầm trong lúc chăm cây cảnhSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Ông Cao nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, huyết áp tụt sâu, nguy cơ suy đa cơ quan do mắc bệnh Whitmore - còn được gọi là vi khuẩn "ăn thịt người".
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡY tế - 7 giờ trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầuY tế - 8 giờ trước
GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.