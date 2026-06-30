Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước
GĐXH - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại ao, hồ, sông, suối và cả những bể bơi tự phát, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ nhỏ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong dịp hè. Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, dạy trẻ kỹ năng bơi và an toàn dưới nước, đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu đuối nước đúng cách để kịp thời xử trí, nâng cao cơ hội cứu sống trẻ trong các tình huống khẩn cấp.
5 loại đồ uống nhiều người uống mỗi ngày nhưng lại âm thầm 'bào mòn' trái tim, số 1 có thể đang nằm trong tủ lạnh nhà bạnBệnh thường gặp - 49 phút trước
GĐXH - Nhiều loại đồ uống tưởng chừng vô hại lại có thể làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu sử dụng thường xuyên. Nếu muốn bảo vệ trái tim khỏe mạnh lâu dài, đây là 5 loại đồ uống bạn nên hạn chế ngay từ hôm nay, theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe.
5 thói quen ăn tối làm giảm tuổi thọ, nhiều người Việt vẫn đang mắc phảiSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều người quan niệm buổi tối cơ thể hoạt động ít nên không cần ăn qua loa. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm có thể làm giảm chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ của bạn.
Đừng bỏ qua hội chứng bàn tay - bàn chân: Tác dụng phụ nhiều bệnh nhân ung thư gặp phải khi điều trịBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Hội chứng bàn tay - bàn chân là một tác dụng phụ thường gặp ở người bệnh sử dụng một số thuốc điều trị ung thư như capecitabine, 5-fluorouracil truyền kéo dài hay các thuốc nhắm trúng đích. Dù không đe dọa tính mạng nhưng gây đau rát, bong tróc da, ảnh hưởng đến sinh hoạt...
Cô gái 19 tuổi nguy cơ mất bàn tay vĩnh viễn vì sơ suất trong lúc dùng máy xaySống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy, người bệnh bị vết thương dập nát toàn bộ bàn tay trái từ ngón II đến ngón V, gãy phức tạp nhiều xương bàn tay, ngón tay, mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, không còn khả năng bảo tồn phần lớn bàn tay.
7 lợi ích của việc uống đủ nước mỗi ngày: Điều số 5 khiến nhiều người bất ngờBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống, từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất đến đào thải chất cặn bã. Theo các chuyên gia, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa, làn da, thận và quá trình kiểm soát cân nặng. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc uống đủ nước mà bạn không nên bỏ qua.
Điều gì xảy ra khi nam giới cai thuốc lá? Bác sĩ chỉ ra 4 thay đổi rõ rệt sau khoảng 5 thángSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Nhiều nam giới cho rằng sau khi bỏ thuốc lá, cơ thể sẽ khỏe lên ngay lập tức. Thực tế, những tuần đầu thường là giai đoạn khó chịu nhất. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu kiên trì vượt qua, chỉ sau khoảng 5 tháng, cơ thể có thể ghi nhận nhiều thay đổi tích cực từ phổi, tim mạch đến giấc ngủ và hệ miễn dịch.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịchY tế - 5 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Muốn sống khỏe, sống thọ: Đừng để 4 món ăn qua đêm làm tăng nguy cơ gây bệnhSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Thức ăn thừa nếu lưu trữ hoặc hâm nóng không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Về lâu dài, những thói quen ăn uống thiếu khoa học này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tuổi thọ.
'Ăn cho nhanh, khỏe chưa thấy đâu: 'Thủ phạm giấu mặt’ trong nhiều bệnh mạn tính là đâyBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Thực phẩm siêu chế biến đang ngày càng xuất hiện dày đặc trong bữa ăn hiện đại vì sự tiện lợi và ngon miệng. Tuy nhiên, đằng sau những gói snack, mì ăn liền hay nước ngọt lại là loạt cảnh báo từ chuyên gia: nếu dùng thường xuyên, chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tim mạch và nhiều bệnh mạn tính khác mà nhiều người không để ý.
Người đàn ông suy gan, suy thận do nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' vì sai lầm trong lúc chăm cây cảnhSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Ông Cao nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, huyết áp tụt sâu, nguy cơ suy đa cơ quan do mắc bệnh Whitmore - còn được gọi là vi khuẩn "ăn thịt người".
Người sống thọ thường không có 4 biểu hiện này khi thức dậy sau tuổi 60Sống khỏe
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe và tuổi thọ có thể được phản ánh qua những biểu hiện xuất hiện ngay sau khi thức dậy.