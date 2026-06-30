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Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước

Thứ ba, 19:38 30/06/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại ao, hồ, sông, suối và cả những bể bơi tự phát, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ nhỏ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong dịp hè. Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, dạy trẻ kỹ năng bơi và an toàn dưới nước, đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu đuối nước đúng cách để kịp thời xử trí, nâng cao cơ hội cứu sống trẻ trong các tình huống khẩn cấp.

Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước - Ảnh 1.

Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước - Ảnh 2.

Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước - Ảnh 3.Bé trai 12 tuổi đuối nước khi bơi ở bể gần nhà: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phải

GĐXH - Bé trai 12 tuổi nguy kịch sau đuối nước đã được cứu sống ngoạn mục. Từ ca bệnh, bác sĩ cảnh báo những sai lầm phổ biến khi sơ cứu có thể khiến nạn nhân mất “thời gian vàng”.

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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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Cảnh ngộ Kết chuyển
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