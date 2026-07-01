Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn

Mùa hè là thời điểm mít vào vụ, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thơm đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người chỉ ăn phần múi rồi bỏ hạt mà không biết đây lại là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ, protein thực vật và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít đúng cách có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, hỗ trợ miễn dịch, kiểm soát cân nặng và góp phần duy trì tuổi thọ.

Ăn mít đừng bỏ hạt nếu muốn sống khỏe lâu hơn

Nhiều người cho rằng phần múi mít mới là bộ phận bổ dưỡng nhất của quả mít. Thực tế, hạt mít cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Trong hạt mít có carbohydrate, protein thực vật, chất xơ cùng các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, magie, đồng và kali.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận hạt mít chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Đây đều là những yếu tố quan trọng góp phần duy trì sức khỏe lâu dài và hỗ trợ nâng cao tuổi thọ.

Trong 100g hạt mít khô có khoảng 70% tinh bột, hơn 5g protein cùng nhiều vi chất thiết yếu. Từ lâu, hạt mít đã được sử dụng làm món ăn dân dã bằng cách luộc, hấp hoặc nướng.

Ảnh minh họa.

Những lợi ích của hạt mít giúp bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hạt mít chứa hàm lượng chất xơ khá cao, giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, yếu tố quan trọng đối với tuổi thọ.

Tăng cường miễn dịch

Các vitamin và hợp chất chống oxy hóa trong hạt mít giúp hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Khi sức đề kháng được duy trì tốt, cơ thể có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh và giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu

Hạt mít là nguồn cung cấp sắt tự nhiên. Khoáng chất này cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin - thành phần giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Bổ sung đủ sắt giúp giảm nguy cơ thiếu máu, mệt mỏi và duy trì thể trạng khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thừa cân, béo phì là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và nhiều bệnh lý mạn tính khác. Nhờ giàu chất xơ, hạt mít giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Cung cấp protein thực vật lành mạnh

Hạt mít chứa lượng protein thực vật đáng kể và không chứa cholesterol. Đây là nguồn đạm tốt giúp duy trì khối cơ, đặc biệt có lợi đối với người trung niên và cao tuổi - nhóm đối tượng dễ mất cơ theo tuổi tác.

Ảnh minh họa.

Ăn mít và hạt mít thế nào cho đúng?

Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn mít với lượng vừa phải, tốt nhất sau bữa ăn chính khoảng 1-2 giờ. Không nên ăn quá nhiều mít vào buổi tối vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Người mắc đái tháo đường, rối loạn đường huyết, gan nhiễm mỡ hoặc béo phì nên hạn chế ăn nhiều múi mít do loại quả này chứa lượng đường tương đối cao.

Riêng hạt mít cần được nấu chín trước khi sử dụng. Bạn có thể luộc, hấp hoặc nướng để làm món ăn vặt lành mạnh. Ngoài ra, hạt mít còn có thể xay thành bột để chế biến nhiều món ăn khác nhau.

Dù không phải là "thần dược" giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng việc bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ, protein thực vật và chất chống oxy hóa như hạt mít vào chế độ ăn cân bằng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật và hỗ trợ sống khỏe mạnh hơn khi về già.