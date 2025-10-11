Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Phan Như Thảo: 'Thu nhập từ phun xăm cao gấp 5 lần thời tôi làm showbiz' Phan Như Thảo cho biết thu nhập từ nghề phun xăm thẩm mỹ hấp dẫn và gần như không giới hạn, mang lại cơ hội tài chính tốt hơn nhiều so với thời cô đóng phim, làm người mẫu.

Đại gia Đức An - chồng Phan Như Thảo sinh năm 1962 là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Ông sinh trưởng trong một gia đình có 8 anh chị em, gốc Ninh Bình. Năm 12 tuổi, ông rời Việt Nam để sang Mỹ sinh sống. Mặc dù ở nước ngoài từ nhỏ nhưng ông nói và viết tiếng Việt khá rành.

Từ nhỏ đã biết kiếm tiền với công việc giao báo, lớn lên nhạy bén kinh doanh, dành hết thời gian, tuổi trẻ để làm việc, cùng sự quyết liệt thực hiện ước mơ "kiếm nhiều tiền để xài mãi không hết", ông sớm trở thành một trong những doanh nhân thành công với hàng loạt bất động sản, biệt thự triệu đô ở trong và ngoài nước.

Tài sản ở nước ngoài của đại gia Đức An cũng khiến nhiều người choáng váng. Vị đại gia này từng bán căn nhà tại số 42 Pelican Point, Newport Beach (tương đương khoảng 150 tỉ đồng); 1 bất động sản Huntington Beach (tương đương khoảng 73 tỷ); 1 bất động sản tại California tương đương 42 tỷ đồng. Ngoài ra, đại gia Đức An cũng sở hữu tài sản tại Shadowcast, Newport Beach, California... Còn ở Việt Nam, sổ đỏ của ông được xếp vào hàng "bộ sưu tập", trải dài khắp dải miền Trung đổ về phía Nam.

Nói về bí quyết kinh doanh giàu có, ông tiết lộ tất cả là nhờ bất động sản: "Thời nào cũng vậy, bất động sản luôn thịnh và đầu tư vào nó thường ít thất bại. Tôi nói thế nhưng khi đầu tư luôn thận trọng, không phải bất động sản nào cũng mang đến thành công".

Hiện tại, ở tuổi nghỉ hưu, đại gia Đức An không còn bận tâm quá nhiều đến công việc kinh doanh. Ông giao toàn bộ gia sản cho vợ là người đẹp Phan Như Thảo xử lý. Với đại gia Đức An, ở tuổi 63, ông chọn cách làm hậu phương cho vợ, chăm chút cho gia đình nhỏ và chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn. Khép lại một quá khứ đào hoa với những bóng hồng vây quanh, hiện tại, đại gia Đức An cũng giống như những người chồng, người cha bình thường khác, ông toàn tâm yêu thương vợ con một cách bình yên, giản dị.

Đại gia Đức An tin tưởng vợ kém tuổi như thế nào?

Đại gia Đức An là một doanh nhân thành công nên cuộc sống vật chất của ông rất giàu có nhưng về tinh thần, ông lại gặp nhiều trắc trở vì chuyện hôn nhân. Trước khi kết hôn với Phan Như Thảo, ông đã có 3 vợ và người vợ gây ồn ào nhất là người mẫu Ngọc Thúy.

Năm 2006, Ngọc Thúy ra nước ngoài công tác. Nhờ một người bạn giới thiệu, cô đã gặp Đại gia Đức An trong chuyến đi Mỹ đó. Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau. Chỉ sau 7 ngày gặp gỡ, Ngọc Thúy - đại gia Đức An đã quyết định đăng ký kết hôn. Năm 2007, Ngọc Thúy sinh con gái đầu lòng Angelina. Năm 2008, cô và chồng đón con gái thứ hai Valentina gia nhập tổ ấm.

Thế nhưng, nhanh đến nhanh đi, chỉ sau 13 tháng chung sống, cặp đôi này đã dắt tay nhau ra tòa với một vụ ly hôn ồn ào kèm theo số tài sản lên đến 288 tỷ đồng mà Ngọc Thúy đòi chồng mình phải trả. Hiện tại, ngoài chuyện tranh chấp với vợ cũ, ở tuổi ngoài 60, đại gia Đức An hạnh phúc bên vợ mới Phan Như Thảo. 2 năm trước, ông còn tình nguyện để Phan Như Thảo quản lý tài sản của mình.

Nói về điều này, đại gia Đức An bày tỏ sự tin tưởng vợ, ông cho biết để Phan Như Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc về vấn đề tài chính. Ban đầu, ông gặp nhiều phiền phức trong việc chuyển nhượng tài sản nên cuối cùng ông đã ủy quyền cũng như di chúc hết cho Phan Như Thảo. Theo ông cách làm này vừa thuận lợi, vừa nhanh gọn.

Mới đây, khi vợ quyết tâm khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ, đại gia Đức An cũng ở bên tin tưởng và ủng hộ vợ. Ông còn tiết lộ với báo chí, trong suốt nhiều năm qua, Phan Như Thảo kiếm được tiền bằng chính sức lực và trí tuệ của mình. Cô đam mê ngành làm đẹp và có 10 năm kiên trì theo đuổi. Ngoài quản lý tài sản của chồng, Phan Như Thảo còn có thu nhập và có tiền riêng. Số tiền cô làm ra đều phục vụ cho ước mơ khởi nghiệp ngành phun xăm thẩm mỹ của cô.

Nhờ sự ủng hộ tin tưởng của chồng đại gia, Phan Như Thảo ngày càng thành công hơn. Đại gia Đức An cũng luôn tự hào và hãnh diện về người vợ tài sắc.

