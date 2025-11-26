Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi
Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.
NSƯT Kiều Anh trở lại màn ảnh với vai giáo viên dạy múa, vợ của NSƯT Hoàng Hải (ông Phi) trong Gia đình trái dấu .
- Là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp nhưng 10 năm không biểu diễn, việc vào vai giáo viên dạy múa có làm khó chị?
Tôi nghỉ múa hơn 10 năm nên cơ thể bị cứng. Nếu có thời gian tập luyện dài hơi sẽ ổn hơn nhưng phim vào gấp, lịch quay dày nên tôi không thể tập nhiều, dẫn đến các động tác bị hạn chế.
Vừa múa vừa nhảy, mỗi cảnh một kiểu vì lâu không múa nên tôi phải tập nhiều để có được các phân đoạn đó. Cơ thể không rèn luyện hàng ngày không thể mềm được. Ngày xưa chỉ cần nghỉ 1-2 ngày quay lại múa đã cứng rồi giờ nghỉ lâu như vậy càng khó. Tôi cố gắng hết sức để hình ảnh khi lên phim trông ổn nhất.
- Điều gì giúp chị yên tâm nhận vai này?
Là được đóng cặp với NSƯT Hoàng Hải. Tôi đã xem nhiều bộ phim của anh và tin tưởng vào khả năng xử lý nhân vật của bạn diễn. Trong những phân đoạn cần cảm xúc mạnh hay cần điểm tựa, tôi luôn tin mình có một bạn diễn chắc chắn để hỏi han, trao đổi kinh nghiệm.
Nhân vật của tôi "mít ướt", có lẽ khóc nhiều nhất từ trước tới nay. Tuổi trẻ của mình qua rồi nên để thể hiện sự nhõng nhẽo, nũng nịu đúng như kịch bản nhất là trong những cảnh bày tỏ tình cảm với chồng hay con đôi lúc cũng ngại. Có những đoạn tôi cố gắng tiết chế sao cho hợp lý để khán giả, đặc biệt là hai đứa con trong phim không bị "ngợp".
- Trong phim, chị vào vai người vợ được cưng chiều vô điều kiện. Ngoài đời chị từng có mối tình như vậy chưa?
Sau khi đóng bộ phim này, tôi mới nhận ra: nếu ngày xưa tôi lấy người đàn ông của mối tình đầu năm 18 tuổi, có thể đời tôi đã giống nhân vật trong phim. Anh ấy hơn 7 tuổi, yêu tôi vô điều kiện, yêu cả lúc đúng, khi sai.
Trong phim, ông Phi yêu vợ đến mức phòng ngủ treo đầy ảnh. Điều đó khiến tôi nghĩ giá mà ngoài đời mình cũng gặp được một người đàn ông như vậy và nghĩ về tình yêu năm 18 tuổi. Ngày đó tôi trẻ quá, chưa muốn lập gia đình.
- Tính cách chị ngày xưa có giống nhân vật - nhõng nhẽo, trẻ con?
Ngày xưa tôi rất nhõng nhẽo (cười). Nhưng giờ hoàn cảnh thay đổi. Tôi không lập gia đình, phải tự mình nuôi con, làm chỗ dựa cho con. Cuộc sống buộc tôi phải nghiêm túc hơn, không thể vô tư như thời con gái. Nhưng nếu gặp được người thực sự yêu thương chắc tôi vẫn vậy, chỉ là bớt hơn thôi.
Anh Hoàng Hải lúc đọc kịch bản cũng lo khán giả ghét nhân vật của tôi vì sự trẻ con quá đà. Nhưng tôi xác định khán giả sẽ chia hai phe yêu - ghét, chỉ cần 30% yêu nhân vật là hạnh phúc rồi.
- Sau khi để tuột mất mối tình năm 18 tuổi và có trải nghiệm cảm xúc trong phim này, chị có thay đổi quan điểm về hạnh phúc hay tiêu chuẩn về người chồng tương lai?
Tôi nghĩ phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông che chở. Đóng xong phim, tôi còn ước: giá mà ngoài đời mình gặp được một “ông Phi” chắc sẽ… lấy chồng (cười). Còn nếu không có người yêu thương đúng nghĩa, tôi không lấy. Tôi muốn một người đàn ông yêu mình trong sáng, tự hào về bạn đời, chiều chuộng từ những điều nhỏ nhất và điều đó phải đến từ tình yêu thật sự.
- Khi không có một "ông Phi" ngoài đời, chị tự mạnh mẽ thế nào?
Tôi phải làm… nửa ông Phi cho chính mình. Nhiều lúc tôi cũng muốn nhõng nhẽo nhưng không có ai để nhõng nhẽo, nên cuối cùng tôi… nhõng nhẽo với con.
Hai mẹ con rất gần gũi. Con tôi trưởng thành rõ rệt khi lên lớp 7. Trước kia tôi che chở con, giờ đôi khi tôi còn dựa vào con. Có lúc mệt, chỉ cần ôm con, nũng nịu chút là tôi thấy nhẹ nhàng.
- Con trai có bao giờ động viên chị đi bước nữa?
Có, con rất ủng hộ. Hai mẹ con trao đổi với nhau nhiều lắm. Tôi không ép con theo khuôn mẫu mà dạy bằng sự đồng hành. Tôi muốn con lớn lên trở thành người đàn ông biết yêu thương, trân trọng phụ nữ - giống như cách người yêu đầu tiên của tôi năm 18 tuổi đối xử với tôi.
Tôi nói với con chiều phụ nữ là điều tốt, nhưng phải đúng người. Có những cô gái càng được chiều càng ngoan - giống tôi chẳng hạn thì đáng để chiều (cười) . Còn nếu chiều mà thành hư thì không nên. Tôi tin bản chất của tình yêu là sự tử tế. Khi người ta thực sự yêu, người ta sẽ biết cách chăm sóc và trân trọng đối phương.
Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du kháchCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" đã khép lại một hành trình ấn tượng, mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và niềm tự hào dân tộc.
'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ về tình bạn, kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cuộc sống viên mãn của thế hệ diễn viên huyền thoại như Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương...
Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mớiCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phimCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Diễn viên Diệp Bảo Ngọc được khen quyến rũ, gợi cảm sau giảm cân. Cô quan niệm sống chậm, tự "chữa lành" chính mình qua những thăng trầm.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng HổCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.
Sao Việt làm giáo viên: Người là ca sĩ hạng A, người bị nhầm là sinh viênCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Đằng sau ánh đèn sân khấu, nhiều ca sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn ở lĩnh vực sư phạm khi trở thành những giáo viên được học trò mến mộ như: Ca sĩ Thanh Duy, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Dương Hoàng Yến.
3 'cô giáo hoa hậu' lần hiếm hoi tiết lộ thu nhập so với showbizCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ba hoa hậu, á hậu - Phạm Ngọc Phương Anh, Phương Thanh, Lê Âu Ngân Anh hiện là giảng viên đại học. Họ đối mặt định kiến, vượt thách thức dù thu nhập không cao như ở showbiz Việt.
Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt NamCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".
Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Hơn 1 năm về Việt Nam làm việc với vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân, Khôi Nguyên hòa nhập tốt với môi trường mới, thấy nhiều cơ hội và thử thách trong công việc.
Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn ThànhCâu chuyện văn hóa
GĐXH - "Chuyện cổ tích về cha" là lời giãi bày của ca sĩ Khôi Minh khi mất đi người thân và cũng là mong mỏi của anh để không còn ai phải hỏi như nhân vật con trong phim "Bố già" của Trần Thành: "Lần gần nhất bạn chụp ảnh với bố là khi nào?". Với anh, đó là khi bố đã nằm trên giường bệnh.